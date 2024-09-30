Повестку из военкомата можно будет обжаловать на «Госуслугах»: что известно об осеннем призыве

Осенний призыв начнется с 1 октября 2024 года. Особенностью осенней призывной кампании станет возможность обжаловать решение призывной комиссии в досудебном порядке, сообщили в Генштабе во время брифинга заместителя начальника ГОМУ Генерального штаба ВС РФ.
— Подать жалобу в призывную комиссию субъекта Российской Федерации теперь можно в электронном виде с использованием портала «Госуслуги», — заявил вице-адмирал Владимир Цимлянский.
По словам Цимлянского, подать жалобу можно будет и через МФЦ.
Что еще известно о предстоящем осеннем призыве:
о явке в военкомат будут оповещать с помощью бумажных повесток в виде заказного письма или лично под расписку;
срок срочной военной службы не изменится — он составит 12 месяцев;
призывники не будут выполнять задачи спецоперации в новых регионах;
срочников начнут отправлять в места прохождения службы 15 октября;
после завершения службы все отслужившие срочники будут уволены в установленные сроки.
Цимлянский отметил, что начиная с 15 октября 2024 года заработает «прямая телефонная линия» Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба. Специалисты ведомства смогут консультировать граждан по вопросам призыва на военную службу. Работать эта линия будет по вторникам и четвергам.