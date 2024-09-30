Провинциальная романтика: как живет ярославское село, над которым взлетают самолеты

В селе еще местами сохранились старинные постройки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сельская жизнь заметно отличается от городской. Никакой суматохи, чистое небо, которое не скрывают высотки, куда ни глянь — простор. Все друг друга знают.

Мы уже не раз рассказывали, как живет ярославская глубинка, в нашей постоянной рубрике «Правда вымирают?». Фотограф 76.RU публиковал кадры из забытой деревни со старинной усадьбой, а еще показывал, как живут на холме с видом на Ярославль.

В этом фоторепортаже расскажем, как живет село под Ярославлем, над которым взлетают самолеты. Жители Туношны привыкли к соседству с «механическими птицами».

— Я живу ближе к дороге, тут самолетов не слышно, — рассказала в беседе с 76.RU жительница села. — А вот чем ближе дома стоят к аэропорту, тем громче. Самолеты пролетают над церковью и домами у реки.

На месте гибели команды установлен поминальный крест Источник: Кирилл Поверинов











На краю села, на месте крушения самолета, находится памятный мемориал. 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе погибла хоккейная команда «Локомотив». Ежегодно, чтобы почтить память о любимой команде, сюда съезжаются болельщики и семьи погибших.

На въезде в село расположен обустроенный парк Источник: Кирилл Поверинов











Детвора резвится с утками Источник: Кирилл Поверинов











На помойке куры добывают пропитание Источник: Кирилл Поверинов











Для «Волги» места в гараже не нашлось Источник: Кирилл Поверинов











Село разрезает автодорога «Золотое кольцо», Кострома — Ярославль Источник: Кирилл Поверинов











Рабочие трудятся до заката Источник: Кирилл Поверинов











Вместе слушать музыку у пруда — счастье Источник: Кирилл Поверинов











Покинутые дома соседствуют с обжитыми свежими коттеджами Источник: Кирилл Поверинов











В Туношне много свежих построек Источник: Кирилл Поверинов











Также можно найти трехэтажные панельки Источник: Кирилл Поверинов











Ездить на велосипеде для местных в радость Источник: Кирилл Поверинов











Забора нет, дом накренился и трава не кошена, но какой роскошный ковер сохнет на веревке Источник: Кирилл Поверинов











Вереница столбов провожает в глубь села Источник: Кирилл Поверинов











Ты обязательно найдешь свое счастье, неизвестный автор Источник: Кирилл Поверинов









