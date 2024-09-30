Провинциальная романтика: как живет ярославское село, над которым взлетают самолеты

В этом фоторепортаже расскажем, как живет село под Ярославлем, над которым взлетают самолеты. Жители Туношны привыкли к соседству с «механическими птицами».
— Я живу ближе к дороге, тут самолетов не слышно, — рассказала в беседе с 76.RU жительница села. — А вот чем ближе дома стоят к аэропорту, тем громче. Самолеты пролетают над церковью и домами у реки.
На краю села, на месте крушения самолета, находится памятный мемориал. 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе погибла хоккейная команда «Локомотив». Ежегодно, чтобы почтить память о любимой команде, сюда съезжаются болельщики и семьи погибших.