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Страна и мир Правда вымирают? фоторепортаж Провинциальная романтика: как живет ярославское село, над которым взлетают самолеты

Провинциальная романтика: как живет ярославское село, над которым взлетают самолеты

Изучаем Туношну

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В селе еще местами сохранились старинные постройки

Сельская жизнь заметно отличается от городской. Никакой суматохи, чистое небо, которое не скрывают высотки, куда ни глянь — простор. Все друг друга знают.

Мы уже не раз рассказывали, как живет ярославская глубинка, в нашей постоянной рубрике «Правда вымирают?». Фотограф 76.RU публиковал кадры из забытой деревни со старинной усадьбой, а еще показывал, как живут на холме с видом на Ярославль.

В этом фоторепортаже расскажем, как живет село под Ярославлем, над которым взлетают самолеты. Жители Туношны привыкли к соседству с «механическими птицами».

— Я живу ближе к дороге, тут самолетов не слышно, — рассказала в беседе с 76.RU жительница села. — А вот чем ближе дома стоят к аэропорту, тем громче. Самолеты пролетают над церковью и домами у реки.

На месте гибели команды установлен поминальный крест

На краю села, на месте крушения самолета, находится памятный мемориал. 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе погибла хоккейная команда «Локомотив». Ежегодно, чтобы почтить память о любимой команде, сюда съезжаются болельщики и семьи погибших.

На въезде в село расположен обустроенный парк

Детвора резвится с утками

На помойке куры добывают пропитание

Для «Волги» места в гараже не нашлось

Село разрезает автодорога «Золотое кольцо», Кострома — Ярославль

Рабочие трудятся до заката

Вместе слушать музыку у пруда — счастье

Покинутые дома соседствуют с обжитыми свежими коттеджами

В Туношне много свежих построек

Также можно найти трехэтажные панельки

Ездить на велосипеде для местных в радость

Забора нет, дом накренился и трава не кошена, но какой роскошный ковер сохнет на веревке

Вереница столбов провожает в глубь села

Ты обязательно найдешь свое счастье, неизвестный автор

Подростки рассекают на двухколесных по дорогам

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1
Гость
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Бедность и безнадега
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