Брошенная усадьба, ржавые тракторы: как живет глухая деревня в 40 километрах от Ярославля

В этом выпуске мы отправились в тупиковую деревню Седельницы с заброшенной усадьбой в центре поселения.
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Юрий живет в деревне с 73 года. На протяжении 6 лет он постоянно живет в деревне
Источник: Кирилл Поверинов
Деревня небольшая, но нам удалось встретить местного жителя Юрия, который подробнее рассказал о жизни в поселении.
— Я живу тут с 73 года, раньше тут совхоз был. В заброшенной усадьбе была школа, почта была, библиотека, клуб и гараж. Сейчас всё продали и разрушили, — рассказал Юрий. — К нам пенсию сюда привозят, и лавка продуктовая два раза в неделю приезжает. Там обычные продукты, никакой экзотики.
Юрий имеет квартиру в городе, но сейчас ему нравится жить в деревне.
— Я уже 6 лет живу тут. А чего в городе? Ходить от холодильника до телевизора только. В деревне работа: летом косишь, зимой снег чистишь, дрова рубишь, печку топишь, баня, грибы, рыбалка, — сказал Юрий.