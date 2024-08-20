Брошенная усадьба, ржавые тракторы: как живет глухая деревня в 40 километрах от Ярославля

По всей деревне стоят тракторы, уазики и ржавые легковушки Источник: Кирилл Поверинов











Летом деревни оживают: приезжают дачники, растут фрукты, по улице бегают дети, а на полях работают комбайны. В нашей рубрике «Правда вымирают?» мы отправляемся в деревни и села Ярославской области, где изучаем жизнь поселений. Ранее на нашем сайте выходили фоторепортажи из исторического села, далекого академгородка в сотне километров от Ярославля и деревни с «неприличным» названием.

В этом выпуске мы отправились в тупиковую деревню Седельницы с заброшенной усадьбой в центре поселения.

Юрий живет в деревне с 73 года. На протяжении 6 лет он постоянно живет в деревне С собакой Юрий гуляет каждый день по несколько километров 1 из 2 Юрий живет в деревне с 73 года. На протяжении 6 лет он постоянно живет в деревне Источник: Кирилл Поверинов

Деревня небольшая, но нам удалось встретить местного жителя Юрия, который подробнее рассказал о жизни в поселении.

— Я живу тут с 73 года, раньше тут совхоз был. В заброшенной усадьбе была школа, почта была, библиотека, клуб и гараж. Сейчас всё продали и разрушили, — рассказал Юрий. — К нам пенсию сюда привозят, и лавка продуктовая два раза в неделю приезжает. Там обычные продукты, никакой экзотики.

Юрий имеет квартиру в городе, но сейчас ему нравится жить в деревне.

— Я уже 6 лет живу тут. А чего в городе? Ходить от холодильника до телевизора только. В деревне работа: летом косишь, зимой снег чистишь, дрова рубишь, печку топишь, баня, грибы, рыбалка, — сказал Юрий.

На участках растут пышные деревья Источник: Кирилл Поверинов











В центре деревни стоит заброшенная усадьба Вокруг усадьбы все заросло травой 1 из 2 В центре деревни стоит заброшенная усадьба Источник: Кирилл Поверинов

Деревенские украшают даже дорогу Источник: Кирилл Поверинов











Ретро-автомобиль, видимо, использовался для работы в такси Источник: Кирилл Поверинов











На окраине деревни стоит ржавый «жигуль» Источник: Кирилл Поверинов











Также тут найдется рай для перфекциониста Источник: Кирилл Поверинов











Двери в барак заперты, а окна изнутри закрыты фанерами Источник: Кирилл Поверинов











Еще один разобранный автомобиль стоит на лужайке Источник: Кирилл Поверинов











Очень важный гусь бродил по улице Источник: Кирилл Поверинов











Забор в деревне заменяет сушилку Источник: Кирилл Поверинов











На центральной площади стоит одинокая лавка Источник: Кирилл Поверинов











Коты в деревне чувствуют себя отлично Источник: Кирилл Поверинов











УАЗ имеется почти у каждого жителя Источник: Кирилл Поверинов









