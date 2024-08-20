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Город Правда вымирают? фоторепортаж Брошенная усадьба, ржавые тракторы: как живет глухая деревня в 40 километрах от Ярославля

Брошенная усадьба, ржавые тракторы: как живет глухая деревня в 40 километрах от Ярославля

Гуляем в Седельницах

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8 комментариев

По всей деревне стоят тракторы, уазики и ржавые легковушки

Летом деревни оживают: приезжают дачники, растут фрукты, по улице бегают дети, а на полях работают комбайны. В нашей рубрике «Правда вымирают?» мы отправляемся в деревни и села Ярославской области, где изучаем жизнь поселений. Ранее на нашем сайте выходили фоторепортажи из исторического села, далекого академгородка в сотне километров от Ярославля и деревни с «неприличным» названием.

В этом выпуске мы отправились в тупиковую деревню Седельницы с заброшенной усадьбой в центре поселения.

Юрий живет в деревне с 73 года. На протяжении 6 лет он постоянно живет в деревне
С собакой Юрий гуляет каждый день по несколько километров
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Юрий живет в деревне с 73 года. На протяжении 6 лет он постоянно живет в деревне

Деревня небольшая, но нам удалось встретить местного жителя Юрия, который подробнее рассказал о жизни в поселении.

— Я живу тут с 73 года, раньше тут совхоз был. В заброшенной усадьбе была школа, почта была, библиотека, клуб и гараж. Сейчас всё продали и разрушили, — рассказал Юрий. — К нам пенсию сюда привозят, и лавка продуктовая два раза в неделю приезжает. Там обычные продукты, никакой экзотики.

Юрий имеет квартиру в городе, но сейчас ему нравится жить в деревне.

— Я уже 6 лет живу тут. А чего в городе? Ходить от холодильника до телевизора только. В деревне работа: летом косишь, зимой снег чистишь, дрова рубишь, печку топишь, баня, грибы, рыбалка, — сказал Юрий.

На участках растут пышные деревья
В центре деревни стоит заброшенная усадьба
Вокруг усадьбы все заросло травой
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В центре деревни стоит заброшенная усадьба
Деревенские украшают даже дорогу

Ретро-автомобиль, видимо, использовался для работы в такси

На окраине деревни стоит ржавый «жигуль»

Также тут найдется рай для перфекциониста

Двери в барак заперты, а окна изнутри закрыты фанерами
Еще один разобранный автомобиль стоит на лужайке
Очень важный гусь бродил по улице
Забор в деревне заменяет сушилку
На центральной площади стоит одинокая лавка
Коты в деревне чувствуют себя отлично
УАЗ имеется почти у каждого жителя
А если пройти за деревню, то можно наткнуться на красивое поле

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Комментарии
8
Гость &
20 августа 2024, 20:39
Красота то какая!
Гость
20 августа 2024, 19:55
Мертвые деревни, таких тысячи по стране. Дураки еще пытаются впаривать свои развалившиеся избы кому то.
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