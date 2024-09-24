Знаменитого футболиста из сборной России посадили в тюрьму — он продавал наркотики. Новости 24 сентября

Бывшего футболиста приговорили почти к десяти годам тюрьмы Источник: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 24 сентября.

От израильских ударов в Ливане погибли около 500 человек. Люди бегут из Бейрута, россиян призывают не ездить в республику

Число погибших при израильских ударах по южной части Ливана и Бейруту выросло до 492, сообщает арабский канал Press TV. Раненых, по данным ливанского минздрава, как минимум 1645 человек.

Источник: lebanonnews2 / T.me

Жители южного Ливана массово эвакуируются. В республике находятся более трех тысяч россиян, по последним данным, пострадавших среди них нет, сообщает РБК со ссылкой на российское посольство в Бейруте.

Посольство РФ в Ливане работает в штатном режиме, но не рекомендует россиянам посещать Ливан, заявил посол ТАСС.

— Напоминаем, что в аэропорту Бейрута все еще летают некоторые коммерческие рейсы. Желающие имеют возможность ими воспользоваться, — сказали РБК в посольстве.

В прокуратуре назвали основную версию смерти детей в Красноярске

По делу об отравлении семьи в Красноярском крае прокуратура в качестве основной версии рассматривает отравление дихлофосом, рассказали РИА Новости рассказали в прокуратуре.

Региональное СУ СК сообщало, что родители обрабатывали свой дом этим средством. Дети в это время гуляли на улице. Однако следователи считали, что отравление именно пищевое.

21 сентября в поселке Красная Сопка двое родителей и их четверо детей попали в больницу. Все дети скончались. Причиной смерти считается неустановленное токсичное вещество. По данным следствия, в доме нашли химикаты и удобрения. Родители живы, они находятся в удовлетворительном состоянии. Женщина беременна, плод удалось спасти Источник: прокуратура Красноярского края











Производитель дихлофоса сообщил, что в ситуации разбираются.

— Мы в курсе. <…> Мы собираем свою информацию, но исходных данных пока не хватает, — сказал собеседник агентства.

В связи с этим в компании ожидают официального заключения для полного понимания произошедшего.

Онлайн-библиотека Flibusta закрывается из-за смертельной болезни создателя

Автор интернет-библиотеки Flibusta заявил о скором закрытии проекта в связи с обнаружением у него тяжелого заболевания. По словам создателя пиратского сайта, у него обнаружили злокачественную первичную опухоль центральной нервной системы. В настоящее время он лежит в больнице.

— Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, Flibusta на этом, видимо, закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело, — написал разработчик библиотеки, известный под ником Stiver, в посте с заголовком «Конец».

Так, Stiver предупредил пользователей, что сервера сайта скоро отключатся.

«Ёжик в тумане» на монетах ЦБ поссорил Норштейна и «Союзмультфильм». В конфликте автора изображений назвали «хреном с горы»

Центробанк РФ выпустил серию памятных монет с героями советских и российских мультфильмов. Среди них был и известный всем «Ёжик в тумане». Его режиссер, Юрий Норштейн, раскритиковал «Союзмультфильм», продавший права на персонажей, и назвал изображения на коллекционных предметах «пошлостью» и «воровством».

— Да и как они могут спрашивать, когда у них в Англии какой-то хрен с горы рисует, — заявил Норштейн изданию «Подъем», обвинив автора изображений на монетах в плагиате.

Однако права на героев этой работы, как и многих других, принадлежат ООО «Союзмультфильм», о чем пресс-служба Центробанка рассказала в комментарии РБК в ответ на слова Норштейна.

В ЦБ подчеркнули, что заключили договор с правообладателем. Подписанный документ гарантировал законность прав на интеллектуальную собственность и что он не нарушает права третьих лиц.

— Мы с уважением относимся к творчеству выдающегося мультипликатора Юрия Норштейна, — подчеркнули в ЦБ.

Путин освободил Якушева от должности полпреда в Уральском округе

Владимир Путин освободил врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе. Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Якушев получил назначение на пост полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе 9 сентября 2020 года Источник: Ирина Шарова











РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте сообщило, что Якушев может занять место сенатора от исполнительной власти Тюменской области. Голосование по его кандидатуре на пост первого вице-спикера палаты пройдет на заседании Совфеда в среду.

— Якушева в ближайшее время наделят полномочиями сенатора от правительства Тюменской области. В повестку завтрашнего заседания будет включен вопрос о голосовании по его кандидатуре на пост первого вице-спикера Совфеда, — сказал собеседник агентства.

За пропаганду чайдфри будут штрафовать до пяти миллионов рублей

Штраф за пропаганду чайлдфри может составить до 400 тысяч рублей для физических лиц и до пяти миллионов для юридических, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем канале.

Имеется в виду, по его словам, «воспрепятствование распространению информации, популяризирующей бездетность».

— Приступили к рассмотрению законопроекта, запрещающего пропаганду осознанного отказа от деторождения, — написал Володин.

Документ предлагает запретить пропаганду чайлдфри в СМИ, кино, рекламе, в интернете и ввести административную ответственность. Штрафы будут вводиться «по аналогии с теми, что были приняты при вашей поддержке ранее за пропаганду ЛГБТ* и смены пола».

Госдума разрешила подсудимым заключать контракт о военной службе

Депутаты Госдумы на заседании 24 сентября сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект, который разрешает подсудимым заключать контракт с Минобороны, когда их дело находится в суде. Инициатива идет рука об руку с законом об освобождении от уголовной ответственности ушедших на СВО.

Документ вносит поправки в статью 34 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Он позволяет в период мобилизации или в военное время заключать контракты о службе в ВС РФ с обвиняемыми по уголовным делам, которые находятся на этапе судебного производства. Речь идет об этапе, когда дело находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции.

— Изменение вносится в связи с тем, что действующее законодательство не позволяет заключать военный контракт с обвиняемыми, если их дело находится в суде, — отметили в Госдуме.

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что речь идет об отдельных категориях обвиняемых. К ним, например, не относятся фигуранты дел о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В России запустят мессенджер для православных

Российские пользователи в ноябре смогут скачать православный мессенджер под названием «Зосима». Там можно будет создавать страничку храма, обмениваться сообщениями и организовывать сбор пожертвований. Об этом сообщил президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов, передает РИА Новости.

Приложение выпустит фонд «Иннотех XXI», который занимается реставрацией храмов. Первоначально мессенджер задумывался как инструмент для связи в рамках проекта «Спаси и сохрани» по реставрации храмов в Ярославской области. Мессенджер должен был служить базой для обмена информацией о храмах. Позже было решено сделать его доступным для широкой аудитории.

— Называется «Зосима» — в честь святого. Наши партнеры его год писали, запускаем в ноябре 2024 года. <…> Там можно создать страничку храма, собирать пожертвования, обмениваться сообщениями, — отметил Агапов.

Режиссера Сарика Андреасяна на полтора года лишили водительских прав. Он сел за руль пьяным

Режиссера Сарика Андреасяна лишили водительских прав за езду в состоянии опьянения, сообщает РИА Новости. Такое решение приняли в Мировом судебном участке района Мещанский в Москве.

Садиться за руль авто Андреасяну запретили на полтора года. Также его обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. По данным издания, сотрудники ДПС остановили машину, за рулем которой был Андреасян, в конце мая.

В постановлении указано, что от режиссера пахло алкоголем. Также было заметно «нарушение кожных покровов окраса лица». Инспекторы ДПС предложили режиссеру пройти освидетельствование. Прибор показал значение, которое превышало 0,160 мг/л. Андреасян с показаниями согласился.

При этом представитель Сарика Андреасяна заявлял в суде, что сотрудник ДПС допустил грубое нарушение, не разъяснив режиссеру и понятым права и обязанности.

В России появится возможность оплатить лицом покупки в ресторанах и магазинах

В ближайшее время в России может появиться возможность оплачивать покупки в магазинах и точках общепита лицом. Об этом сообщили в пресс-службе Центра биометрических технологий, который является оператором Единой биометрической системы (ЕБС), пишет ТАСС.

Для подключения к услуге необходимо сфотографировать свое лицо в приложении «Госуслуги: биометрия», а затем привязать биометрию к счету в приложении «СБПэй». Присоединиться к системе «оплаты лицом» можно уже сейчас.

Экс-футболиста сборной России приговорили к 9,5 года колонии за попытку сбыта наркотиков

Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор экс-футболисту Алексею Бугаеву. Его признали виновным в попытке сбыта наркотиков, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно приговору суда, в октябре прошлого года Бугаев получил СМС-сообщение с координатами расположения закладки. Из тайника он забрал наркотики весом 494,8 грамма. Установлено, что подсудимый намеревался их распространять, но был задержан полицейскими.

Изначально Бугаев говорил, что не собирался распространять наркотики, а хотел «изобличить людей, которые предложили ему этим заниматься». Однако позже он полностью признал вину и раскаялся. Его вина была подтверждена и доказательствами. При вынесении приговора суд учел, что у Бугаева есть ребенок и много наград в спорте, а также его раскаяние.

Источник: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

В итоге бывшего футболиста приговорили к 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.