Синоптики рассказали, когда ждать потепления в Центральной России

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни Источник: Артем Бауман / 76.RU

Европейская часть России находится на пороге мощного потепления. По прогнозу центра погоды «Фобос», днем облачные поля теплого фронта накроют всю среднюю полосу Русской равнины вплоть до отрогов Урала.

«В результате температурный режим на европейской части страны начнет возвращаться в рамки климата, а в Центральной России погода окажется даже теплее обычного — днем до 0…−5 °С», — уточнили в «Фобосе» 12 февраля.

Согласно сервису «Погода 76.RU», в Ярославле с 12 до 15 февраля ежедневно ожидаются снегопады. Температура днем будет в районе −5 °С. При этом в субботу, 14 февраля, столбики термометров поднимутся до плюсовых значений.

Прогноз погоды в Ярославле:

в четверг, 12 февраля, днем ожидается переменная облачность, сильный снег и туман, −4…−6 °С. Вечером и ночью — небольшой снег, возможен туман. Температура — −5…−7 °С;

в пятницу, 13 февраля, будет облачно с прояснениями, ожидаются сильный снег и туман. Ночью −5…−7 °С, днем −1…−3 °С;

в субботу, 14 февраля, прогнозируются сильный снег и туман. Ночью и днем 0…+1 °С;

в воскресенье, 15 февраля, ожидаются небольшой снег и туман. Температура ночью 0…+2 °С, днем −5…−7 °С.