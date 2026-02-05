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Зима Фоторепортаж Махнул на Стрелку? Куда ушел тот самый пингвин из популярного в соцсетях мема — фото

Махнул на Стрелку? Куда ушел тот самый пингвин из популярного в соцсетях мема — фото

Редакция 76.RU нашла ответ, мучавший пользователей Интернета

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Пингвин-нигилист из популярного мема ушел в Ярославль | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Максим Бутусов / Городские медиаПингвин-нигилист из популярного мема ушел в Ярославль | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Максим Бутусов / Городские медиа

Пингвин-нигилист из популярного мема ушел в Ярославль

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Максим Бутусов / Городские медиа

В начале 2026 года в Интернете завирусилось видео с пингвином-одиночкой, который отбился от своей стаи и отправился далеко в горы. Отрывок взят из документального фильма немецкого режиссера Вернера Херцога «Встречи на краю света», посвященный экспедиции в Антарктиду.

Мемом стала финальная сцена ролика, где видно, как один пингвин отбился от стаи и самоотверженно направился в сторону горы, до которой, по словам режиссера, 70 километров. Зоологи объясняли, что даже если птицу поймают и вернут в стаю, он все равно будет действовать по-своему: вновь отправится в сложное и не имеющие ничего общего со здравым смыслом путешествие. Заканчивается сюжет философской фразой диктора «Но почему?».

Фильм Вернера Херцога вышел на экраны в 2007 году, но только в январе 2026 года его финал стали активно обсуждать в соцсетях. Появилась масса мемов, отражающих безысходность и безнадежность поступка пингвина. В Интернете черно-белого одиночку прозвали нигилистом. Многие фантазировали, куда все-таки он ушел и зачем.

Нигилист — носитель идеологии нигилизма, или отрицания системы, общепринятых норм культуры. Он не принимает общепринятые ценности, идеалы, нормы морали. Нигилисты утверждают, что жизнь не имеет объективного смысла и высшей цели.

Редакция 76.RU не осталась в стороне этого тренда. Мы предположили, что пингвин мог преодолеть тысячи километров ради путешествия в столицу Золотого Кольца. В шуточной фотоподборке смотрим, как вписался герой популярного мема в ярославские реалии.

Пингвину понравились бы ярославский мороз и снегопады | Источник: Артем Бауман / 76.RU, Максим Бутусов / Городские медиаПингвину понравились бы ярославский мороз и снегопады | Источник: Артем Бауман / 76.RU, Максим Бутусов / Городские медиа

Пингвину понравились бы ярославский мороз и снегопады

Источник:

Артем Бауман / 76.RU, Максим Бутусов / Городские медиа

Пингвин заплутал среди ярославских многоэтажек | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Максим Бутусов / Городские медиаПингвин заплутал среди ярославских многоэтажек | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Максим Бутусов / Городские медиа

Пингвин заплутал среди ярославских многоэтажек

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Максим Бутусов / Городские медиа

Черно-белая птичка не смогла увидеть, что прячут борты ярославского катка | Источник: Артем Бауман / 76.RU, Максим Бутусов / Городские медиаЧерно-белая птичка не смогла увидеть, что прячут борты ярославского катка | Источник: Артем Бауман / 76.RU, Максим Бутусов / Городские медиа

Черно-белая птичка не смогла увидеть, что прячут борты ярославского катка

Источник:

Артем Бауман / 76.RU, Максим Бутусов / Городские медиа

Прежде чем гулять по историческому центру, нужно изучить карту | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Максим Бутусов / Городские медиаПрежде чем гулять по историческому центру, нужно изучить карту | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Максим Бутусов / Городские медиа

Прежде чем гулять по историческому центру, нужно изучить карту

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Максим Бутусов / Городские медиа

Интересно, как автобус ждет пингвин | Источник: Артем Бауман / 76.RU, Максим Бутусов / Городские медиаИнтересно, как автобус ждет пингвин | Источник: Артем Бауман / 76.RU, Максим Бутусов / Городские медиа

Интересно, как автобус ждет пингвин

Источник:

Артем Бауман / 76.RU, Максим Бутусов / Городские медиа

Пингвин решил прогуляться по Павловской роще | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Максим Бутусов / Городские медиаПингвин решил прогуляться по Павловской роще | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Максим Бутусов / Городские медиа

Пингвин решил прогуляться по Павловской роще

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Максим Бутусов / Городские медиа

Птичке, наверное, непривычно видеть такие жилища | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Максим Бутусов / Городские медиаПтичке, наверное, непривычно видеть такие жилища | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Максим Бутусов / Городские медиа

Птичке, наверное, непривычно видеть такие жилища

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Максим Бутусов / Городские медиа

Как же без хоккейного матча? Обязательный пункт программы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Максим Бутусов / Городские медиаКак же без хоккейного матча? Обязательный пункт программы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Максим Бутусов / Городские медиа

Как же без хоккейного матча? Обязательный пункт программы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Максим Бутусов / Городские медиа

Пингвину не нужны куртки, перчатки и носки. Но взглянуть на ассортимент ярославского рынка всегда интересно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Максим Бутусов / Городские медиаПингвину не нужны куртки, перчатки и носки. Но взглянуть на ассортимент ярославского рынка всегда интересно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Максим Бутусов / Городские медиа

Пингвину не нужны куртки, перчатки и носки. Но взглянуть на ассортимент ярославского рынка всегда интересно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Максим Бутусов / Городские медиа

Приятно ходить по очищенным от снега дорожкам | Источник: Артем Бауман / 76.RU, Максим Бутусов / Городские медиаПриятно ходить по очищенным от снега дорожкам | Источник: Артем Бауман / 76.RU, Максим Бутусов / Городские медиа

Приятно ходить по очищенным от снега дорожкам

Источник:

Артем Бауман / 76.RU, Максим Бутусов / Городские медиа

Как думаете, пингвину бы понравилось в Ярославле?

100%
Нет, ему бы не зашло
Что это вообще за мем?
Поделюсь мнением в комментариях
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Ксения ТкаченкоКсения Ткаченко
Ксения Ткаченко
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Комментарии
7
Гость
5 февраля, 22:53
Новости для зумеров
Гость
5 февраля, 21:26
Стадное чувство захватило и редакцию
Читать все комментарии
Гость
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