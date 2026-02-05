Махнул на Стрелку? Куда ушел тот самый пингвин из популярного в соцсетях мема — фото

В начале 2026 года в Интернете завирусилось видео с пингвином-одиночкой, который отбился от своей стаи и отправился далеко в горы. Отрывок взят из документального фильма немецкого режиссера Вернера Херцога «Встречи на краю света», посвященный экспедиции в Антарктиду.
Мемом стала финальная сцена ролика, где видно, как один пингвин отбился от стаи и самоотверженно направился в сторону горы, до которой, по словам режиссера, 70 километров. Зоологи объясняли, что даже если птицу поймают и вернут в стаю, он все равно будет действовать по-своему: вновь отправится в сложное и не имеющие ничего общего со здравым смыслом путешествие. Заканчивается сюжет философской фразой диктора «Но почему?».
Фильм Вернера Херцога вышел на экраны в 2007 году, но только в январе 2026 года его финал стали активно обсуждать в соцсетях. Появилась масса мемов, отражающих безысходность и безнадежность поступка пингвина. В Интернете черно-белого одиночку прозвали нигилистом. Многие фантазировали, куда все-таки он ушел и зачем.
Нигилист — носитель идеологии нигилизма, или отрицания системы, общепринятых норм культуры. Он не принимает общепринятые ценности, идеалы, нормы морали. Нигилисты утверждают, что жизнь не имеет объективного смысла и высшей цели.
Редакция 76.RU не осталась в стороне этого тренда. Мы предположили, что пингвин мог преодолеть тысячи километров ради путешествия в столицу Золотого Кольца. В шуточной фотоподборке смотрим, как вписался герой популярного мема в ярославские реалии.
Как думаете, пингвину бы понравилось в Ярославле?