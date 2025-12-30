Смертоносные волны тепла, морозы -50, засухи и потопы. Чего ждать от погоды в 2026-м после аномального 2025-го и уже совсем скоро

По новогоднему убранству в столице трудно понять, какая погода в России в конце декабря Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK.RU

2025 год в России снова подтвердил: погода всё больнее бьет по экономике. Несмотря на то что год не стал самым теплым за всю историю наблюдений, он вошел в число наиболее сложных по количеству опасных метеорологических явлений и их последствиям.

Вспомним, что это были за катастрофы.

Весной и летом — ливни, паводки и наводнения от Якутии до Мурманской области. На Краснодарский край в начале августа обрушились паводки, вызвав селевые потоки. На море появились смерчи, которые местами взметнули в небо даже катамараны.

Лето также стало аномально жарким в нескольких регионах России, особенно на юге и в Поволжье, где температура регулярно поднималась выше +40 °C. Экстремальные температуры фиксировались и в Москве. В мегаполисах жара привела к перегрузкам скорой помощи в десятки раз.

Но самое страшное, что аномальная жара привела к лесным и степным пожарам. По данным авиалесоохраны, за год огонь прошел 4,7 млн гектаров лесов, из них 3 миллиона в Забайкальском крае и почти 1 миллион в Бурятии. Больше 100 тысяч гектаров леса выгорело в Якутии и Амурской области.

Суммарный экономический ущерб от погодных аномалий в 2025 году даже сложно подсчитать. Но он наверняка исчислялся многими миллиардами рублей, а еще человеческими жертвами. Только во время лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке погибли трое пожарных.

Каких погодных катастроф ждать от 2026 года? Об этом журналист MSK1.RU поговорил с ведущим научным сотрудником Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (Санкт-Петербург) Андреем Киселевым.

Глобальное потепление дает о себе знать

— Последние годы часто называют рекордными с точки зрения температуры. Как вы думаете, 2026 год продолжит эту тенденцию?

— Действительно, предыдущие годы были рекордными по температуре. И в ближайшие годы эта ситуация принципиально не изменится. Это, однако, не означает, что каждый следующий год обязательно будет теплее предыдущего. Например, 2025 год не стал теплее 2023 или 2024 годов.

Дело в том, что самые теплые 2023 и 2024 годы во многом были связаны с природным явлением Эль-Ниньо, которое происходит периодически, но с разной продолжительностью: иногда через два года, иногда через семь лет. Поэтому точно сказать, когда ожидать следующего, мы пока не можем. Но при этом сам долгосрочный тренд сохраняется: глобальная температура продолжает расти.

— Ну а конкретно что это будет значить для России?

— В нашей стране тоже уже давно отмечается устойчивая тенденция: увеличивается количество осадков, причем чаще жидких, а не твердых. То есть дожди всё чаще заменяют снег. Но это не значит, что каждый год будет либо чрезмерно влажным, либо, наоборот, слишком сухим: климатическая система очень капризна, и год на год не приходится.

Понимаете, климатическая система очень инерционна. Она в первую очередь связана не с атмосферой, а с Мировым океаном, особенно с глубинным океаном, который реагирует на изменения крайне медленно. Поэтому в ближайшие годы те тенденции, которые мы наблюдаем сегодня, в целом сохранятся. Они будут иметь свои особенности, но принципиально никуда не исчезнут.

— И тем не менее для российского обывателя глобальное потепление — это по-прежнему что-то абстрактное, далекое. Объясните, как с этим трендом связаны климатические аномалии, катастрофы, ЧС.

— Мы наблюдаем тенденцию к росту числа опасных гидрометеорологических явлений. Причем эти явления крайне разнообразны: это сильные ветры во всех их проявлениях (штормы, ураганы, смерчи), а также засухи, интенсивные осадки и многие другие процессы. Это также сходы водно-грязевых потоков в горных и предгорных районах.

Приведу конкретные цифры. Если взять первые 20 лет этого века, то в среднем на территории России происходило около 371 опасного гидрометеорологического явления в год. То есть фактически каждый день где-то в стране что-то происходило.

А если посмотреть на последние десять лет, то число таких опасных явлений выросло уже до 485 событий в год. Хотя опять-таки это не значит, что в течение каждого последующего года таких явлений обязательно будет больше, чем в предыдущем. Мы просто говорим о долгосрочном, многолетнем тренде.

— Примерно лет десять назад пресса в Европе стала активно обсуждать и такую опасную аномалию, как «волны тепла». Для российского читателя это понятие, правда, еще не такое привычное. Объясните, что это за явление и чем опасно?

— «Волны тепла» — это когда на определенной территории в течение как минимум пяти дней температура превышает климатическую норму на пять градусов и более. Такие явления происходят у нас практически каждый год. Иногда они выражены слабо, иногда — очень сильно, как это было, например, в 2010 году на европейской территории России, когда аномальная жара держалась почти два месяца.

А то, что в России, в отличие от Европы, о таком опасном явлении меньше пишут, — это уже вопрос к прессе и к общественному интересу. Я, например, публиковал статьи, где подробно анализировалось, как и где происходили «волны тепла» в последние десятилетия. В России они никуда не исчезали, это очень распространенное явление.

А чего ждать в январе 2026-го и на Новый год

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил MSK1.RU, что в новогоднюю ночь жителей европейской части России ожидает вполне классическая зимняя погода.

По его словам, понижение температуры начнется уже в начале недели: «Вот во вторник, 30 декабря, уже ночью будет минус 6–8, днем минус 5–7, а дальше уже понижение более заметное. Последние сутки года холодные: минус 10–15 ночью, минус 7–12 днем — это уже на 4 градуса ниже нормы», — подчеркнул Вильфанд.

Синоптик уточнил, что непосредственно в новогоднюю ночь морозы усилятся: «В четверг, то есть 1-го января, холодная ночь по-настоящему — 12–17 градусов, днем минус 8–13 градусов, ну и в пятницу примерно такая же погода будет 2 января».

Эксперт пояснил, что эти прогнозы касаются не только Москвы и Московской области. Типичные зимние ночи — морозные — ожидаются в Ленинградской области, в центральных черноземных регионах.

При этом на юге европейской части России, говорит Вильфанд, температура будет выше, но близка к климатической норме: «В Краснодарском крае ночные температуры отрицательные, дневные — небольшие положительные значения. В новогоднюю ночь будет на 1, даже 2 градуса ниже нормы. Это и Крым, это и Ставрополь».