«Метель, ухудшение видимости»: в Ярославской области выпустили предупреждение о снегопаде

«Метель, ухудшение видимости»: в Ярославской области выпустили предупреждение о снегопаде

Когда прогнозируют пик стихии

Когда прогнозируют пик стихии

566
Ярославскую область накроет снегопад | Источник: Артем Бауман / 76.RUЯрославскую область накроет снегопад | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Ярославскую область накроет снегопад

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Жителей Ярославской области предупредили о надвигающемся снегопаде, метели, гололедице и ухудшении видимости на дорогах. Непогода ожидается в период с 18:00 27 января до 18:00 28 января.

«Пешеходы, аккуратно передвигайтесь по улицам и дорогам. Водители, будьте внимательны, соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — обратились к жителям в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.

Телефон экстренных служб — 112.

При этом в ночь на 28 января в Ярославской области ожидается температура -11…-16 градусов (местами до -21 градуса). Днем — -8…-13 градусов.

Напомним, синоптики предупреждали о снегопадах в Центральной России. Причем, самые интенсивные осадки в Ярославской и Ивановской областях прогнозировали как раз на среду, 28 января.

В связи с этим в мэрии Ярославля сообщили об усилении работ по расчистке города от снега.

Во второй половине недели в Центральную Россию начнет заходить скандинавский антициклон, который принесет похолодание. Количество осадков сократится.

Екатерина Лещенкова
корреспондент
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
2
Гость
25 минут
Как же долго длится это, Белое, шальное лето... То есть — зимушка-зима, Скоро я сойду с ума! Хочу в май!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гость
27 минут
Коммунальным службам и в мэрию сообщили? 😲
