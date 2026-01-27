«Метель, ухудшение видимости»: в Ярославской области выпустили предупреждение о снегопаде

Ярославскую область накроет снегопад Источник: Артем Бауман / 76.RU

Жителей Ярославской области предупредили о надвигающемся снегопаде, метели, гололедице и ухудшении видимости на дорогах. Непогода ожидается в период с 18:00 27 января до 18:00 28 января.

«Пешеходы, аккуратно передвигайтесь по улицам и дорогам. Водители, будьте внимательны, соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — обратились к жителям в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.

Телефон экстренных служб — 112.

При этом в ночь на 28 января в Ярославской области ожидается температура -11…-16 градусов (местами до -21 градуса). Днем — -8…-13 градусов.

Напомним, синоптики предупреждали о снегопадах в Центральной России. Причем, самые интенсивные осадки в Ярославской и Ивановской областях прогнозировали как раз на среду, 28 января.

В связи с этим в мэрии Ярославля сообщили об усилении работ по расчистке города от снега.