Центральную Россию засыплет снегом: когда стихия накроет Ярославль

На неделе с 26 января по 1 февраля теплый циклон изменит погоду в Центральной России. На смену морозам придут потепление и снегопады. В Москве пик непогоды ждут во вторник, 27 января. А в среду, 28 января, зона интенсивных снегопадов сместиться в Ярославскую и Ивановскую области.
«За двое суток прирост снежного покрова может составить 15–20 сантиметров», — предупредили в центре «Фобос».
При этом к концу недели вновь ожидается возвращение морозов.
Прогноз погоды в Ярославской области на неделю:
понедельник, 26 января: облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха днем: -12…-17 градусов;
вторник, 27 января: облачно, снег, ночью в отдельных районах ветер до 7-12 метров в секунду, метель. Температура воздуха ночью: -12…-17 градусов; днем: -6…-11 градусов;
среда, 28 января: облачно, снег. Температура воздуха ночью: -12…-17 градусов, местами до -22 градусов; днем: -8…-13 градусов;
четверг, 29 января: облачно, снег. Температура воздуха днем и ночью -9 градусов;
пятница, 30 января: переменная облачность, ночью временами снег. Температура воздуха ночью -17 градусов, днем -14 градусов;
суббота, 31 января: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -22 градуса, днем -17 градусов;
воскресенье, 1 февраля: малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью -22 градуса, днем -17 градусов.
Ярославцы также могут узнать актуальный прогноз погоды в сервисе «Погода 76.RU».