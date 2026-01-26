НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Зима Центральную Россию засыплет снегом: когда стихия накроет Ярославль

Центральную Россию засыплет снегом: когда стихия накроет Ярославль

Прогноз синоптиков на ближайшую неделю

Ярославль засыплет снегом | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Ярославль засыплет снегом

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

На неделе с 26 января по 1 февраля теплый циклон изменит погоду в Центральной России. На смену морозам придут потепление и снегопады. В Москве пик непогоды ждут во вторник, 27 января. А в среду, 28 января, зона интенсивных снегопадов сместиться в Ярославскую и Ивановскую области.

«За двое суток прирост снежного покрова может составить 15–20 сантиметров», — предупредили в центре «Фобос».

При этом к концу недели вновь ожидается возвращение морозов.

Прогноз погоды в Ярославской области на неделю:

  • понедельник, 26 января: облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха днем: -12…-17 градусов;

  • вторник, 27 января: облачно, снег, ночью в отдельных районах ветер до 7-12 метров в секунду, метель. Температура воздуха ночью: -12…-17 градусов; днем: -6…-11 градусов;

  • среда, 28 января: облачно, снег. Температура воздуха ночью: -12…-17 градусов, местами до -22 градусов; днем: -8…-13 градусов;

  • четверг, 29 января: облачно, снег. Температура воздуха днем и ночью -9 градусов;

  • пятница, 30 января: переменная облачность, ночью временами снег. Температура воздуха ночью -17 градусов, днем -14 градусов;

  • суббота, 31 января: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -22 градуса, днем -17 градусов;

  • воскресенье, 1 февраля: малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью -22 градуса, днем -17 градусов.

Ярославцы также могут узнать актуальный прогноз погоды в сервисе «Погода 76.RU».

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
Гость
3 минуты
Вот долгота дня бесит - в 2 раза короче ночи. Ещё и в эти 7-8 часов пасмурно.
Гость
5 минут
Надеюсь, коммунальные службы в Ярославле подготовились к интенсивным снегопадам.
Рекомендуем