Город «Снегопады сегодня, завтра, послезавтра»: в мэрии прокомментировали уборку Ярославля

«Снегопады сегодня, завтра, послезавтра»: в мэрии прокомментировали уборку Ярославля

В какой последовательности будут чистить город

745
В мэрии рассказали, как Ярославль будут убирать от снега | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ мэрии рассказали, как Ярославль будут убирать от снега | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В мэрии рассказали, как Ярославль будут убирать от снега

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

На общегородском совещании в мэрии Ярославля утром 27 января обсудили уборку города. Накануне ночью прошел сильный снегопад.

«Работаем в усиленном режиме. Выпало большое количество осадков. Сейчас работает около 160 единиц техники. В первую очередь расчищаем и обрабатываем дороги. Когда реагент срабатывает, скидываем, еще раз обрабатываем. Упор делаем на проездные дороги, затем дороги второй и третьей категории. Ночью запланирован вывоз снега. Будем расчищать заездные карманы у остановок. Работает около 160 „ручников“», — доложил руководитель «Горзеленхозстроя» Андрей Степанов.

Параллельно идет расчистка городских парков, дворов и проездов. За последние отвечают управляющие компании и администрации районов города.

Мэр поручил организовать работу так, чтобы в течение недели задача по расчистке города была решена.

«Снегопады еще будут. У нас сегодня, завтра и послезавтра обещают снегопады», — отметил глава города.

Напомним, после снегопада часть крупных проспектов и шоссе Ярославля встали в пробки.

Екатерина Лещенкова
корреспондент
Екатерина Лещенкова
корреспондент
