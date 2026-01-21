«Идут самые крепкие морозы»: в Центральной России резко похолодает

В Центральную Россию придут морозы Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославской области резко похолодает. Такой вывод можно сделать из прогноза экспертов центра «Фобос» для Центральной России. По их данным, температура понизится к концу недели.

«В Центральную Россию идут самые крепкие морозы этой зимы. В Москве сегодня возможен слабый снег и около −4 °С, но уже с завтрашнего дня снеговые тучи станут рассеиваться и стартует похолодание. В конце недели днём −12…−15 °С. Такой температурный фон ниже нормы на 8–11 °С», — рассказали в «Фобосе».

Погода по дням

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 22 января в Ярославской области похолодает до −12 °С, до утра будет идти небольшой снег. Днем −14 °С, пасмурно, но без осадков.

Ночью 23 января −19 °С, снегопад не ожидается. Днем −20 °С. Переменная облачность.

Ночью 24 января −24 °С, без осадков. Днем −21 °С, снегопады вновь не ожидаются.

Ночью 25 января −25 °С, без осадков. Днем −22 °С, небольшой снегопад, который продлится до вечера.

«Гидрометцентр России» сообщает, что ночью 26 января −19 °С, без осадков. Днем потеплеет до −11 °С, снегопад вновь не ожидается.