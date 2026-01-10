Доставайте семена: что нужно посеять на рассаду в январе — календарь для дачников

Посеять на рассаду в январе стоит петунии, эустомы и сельдерей Источник: Александра Балаба / 51.RU

Дачный сезон начинается в январе: на рассаду пора сеять и цветы, и овощи. Пока еще есть время выбрать хорошие семена и подготовить качественный грунт — от этих двух составляющих во многом зависит здоровье и качество рассады. Вместе с агрономом мы составили посадочный календарь на январь и рассказываем о лучших днях для работы с рассадой по лунному календарю.

Что посеять в январе на рассаду

Дачный сезон начинается в январе из-за культур, которым требуется более трех месяцев для развития до пересадки на постоянное место. Стоит в первую очередь посеять такие важные культуры, как корневой сельдерей и лук-порей.

— Головка хорошая будет, только если через рассаду выращивать. Корневой сельдерей — мелкосемянная культура, поэтому посев простой: нужно сверху посыпать семена, не заделывая землей, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Сельдерей, как и лук-порей, достаточно туговсхожая культура, и растений не стоит ждать раньше 10–12 дней после посева.

Лук-порей стоит посеять ближе к концу января. Для этого нужно сделать бороздки глубиной 0,5–1 см и разложить семена на расстоянии 2–4 см. Засыпать грунтом, полить, накрыть пленкой, периодически проветривать и увлажнять.

Еще одна важная культура для посева в январе — земляника садовая. Дачники называют ее обычно просто клубникой. Интересные сорта можно вырастить из семян.

— Чтобы всегда иметь хороший урожай, новые кусты клубники нужно высаживать каждый год, — отметила агроном. — Это мелкосемянная культура, поэтому присыпать землей семена не нужно. Важно хорошо увлажнить.

По лунному календарю дачника в январе 2026 года самые благоприятные дни для посева рассады — 26, 27, 30, 31-е. Нежелательно заниматься рассадой 5, 6, 19, 20, 23, 24, 25-го. Самые неблагоприятные дни — 3-е, 18-е.

Какие цветы сеют в январе на рассаду

Январь — это время для посева эустомы и петуний. Первую нужно сеять в начале месяца. Должно пройти около 5–7 месяцев, прежде чем растение даст цветы. Крайний срок посева — середина февраля, но лучше управиться до конца января.

— Цветы очень долго стоят после срезки и смотрятся эффектно, поэтому эустома очень популярна не только у флористов, но и у дачников, — объяснила специалист. — Грунт нужен рыхлый, посев на глубину примерно 0,5 см. Рассаду обязательно досвечивать.

Семена эустомы очень дорогие и продаются обычно по 7–10 штук по 300–500 рублей за пакетик. Для небольшого сада хватит и этого. Растение туговсхожее — сеянцы появятся примерно через две недели.

Популярнее эустомы сейчас только один однолетний цветок — петуния. Множество расцветок, сортов и форм могут заставить хорошо потратиться. Но стоит сдерживаться. Цветок хорошо размножается черенкованием, так что достаточно будет одного-двух пакетиков.

— Грунт должен быть рыхлый и хорошо увлажненный. Сверху рассыпать семена и хорошо опрыскать, не нужно присыпать землей. Пленку периодически снимать для проветривания. Сеянцы очень нежные, поэтому поливать очень аккуратно: пипеткой или с ложки. Обязательно досвечивать рассаду, — предупредила агроном.

В январе на рассаду можно посеять еще ряд красивых цветов с долгим периодом до цветения: львиный зев, бегонию, лобелию.

Грунт для рассады

Грунт для рассады — один из основных компонентов выращивания растений. Он должен быть чистым, то есть без грибков, вирусов и паразитов, в меру рыхлый и, конечно, питательный. На первом этапе любой культуре требуется много веществ.

— В основном это азот, калий и фосфор. Если делать грунт самим, то нужно взять на 2 килограмма дерновой земли по килограмму разрыхлителя и перегноя, — перечислила Людмила Шубина. — И добавить ложку комплексных минеральных удобрений.

Важно учесть, что при добавлении торфа как разрыхлителя нужно вносить дополнительно на ведро две-три ложки доломитовой муки. Вместо торфа можно взять перлит, вермикулит или обычный песок, тогда раскислитель не понадобится.

При покупке готовой земли стоит обратить внимание на состав грунта, его внешний вид, рыхлость. Кислотность можно проверить, посеяв редис: если сеянцев нет больше пяти дней, то придется в землю добавлять доломитовую муку.

Как выбрать семена

Главное правило — покупать свежие семена. Они должны быть произведены не более чем за один-два года до покупки, то есть 2025 или 2024 года. Тогда всхожесть будет хорошая — около 80% и выше.

Второй важный момент — вид растения: это может быть или сорт, или гибрид. В первом случае можно будет взять семена с плода, посеять на следующий год и получить растение с теми же характеристиками. С гибридом такой номер не пройдет. При посеве семян с него можно получить очень неожиданный результат — произойдет расщепление на сорта, которые взяли для создания гибрида.