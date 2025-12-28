Учимся правильно загадывать желание в Новый год: психолог рассказала, как достигать поставленных целей

Как сделать так, чтобы мечты сбывались Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Новый год с детства ассоциируется с волшебством и чудом. Мы планируем начать жизнь «с чистого листа», загадываем заветные желания под бой курантов и ставим себе цели на год. Но всегда ли мечтам суждено сбыться самим по себе? Ярославский штатный психолог медцентра «Доктор» для взрослых и подростков Екатерина Полякина рассказала 76.RU, как правильно ставить цели, чтобы они воплощались в жизни.

Как поделилась специалист, многие люди подходят к этому делу прагматичнее — не просто отправляют на волю чудес исполнение своей мечты, а ставят себе конкретные цели.

«Новый год — действительно хороший рубеж для подведения итогов и составления новых планов. Как будто в ежедневной суете и рутине наконец появляется официальное, всеми поддерживаемое время для рефлексии себя и своего жизненного пути, для осознания своих ресурсов и присвоения опыта и, соответственно, для определения новых смелых целей», — отметила Екатерина Полякина.

Почему мы начинаем жизнь «с чистого листа»

По словам психолога, провожая старый год, у людей есть традиция благодарить его за всё хорошее. А вот плохое принято забывать, стараясь оставить разочарования в уходящем году. Отсюда и возникает эффект «чистого листа».

«Легче начинать что-то важное и новое, будучи морально не обремененным грузом прошлых неудач или стечений обстоятельств. Появляются силы, укрепляется вера, что есть смысл попробовать и сделать то, что планируем наперед», — поделилась эксперт.

Смена циферки в нумерации года от Рождества Христова одновременно носит такой простой и такой сакральный смысл, даря надежды на всё новое, доброе, хорошее. Екатерина Полякина ярославский психолог

Волшебство курантов

Психолог считает, что бой курантов творит с нашим подсознанием настоящие чудеса. Когда мы формулируем цель в такой торжественный момент, психика дальше будет работать в фоновом режиме на выполнение задуманного. Например, в самых неожиданных местах начинают возникать подсказки и напоминания.

«Этот эффект в психологии носит название „фон и фигура“. Так, женщины, мечтающие о ребенке, начинают вдруг постоянно видеть вокруг себя беременных, а желающие купить определенную марку машины замечают именно ее на улицах несколько раз в день», — дополнила специалист.

Как достигать поставленных целей

Мечтать и планировать — дело важное, но нужно не забывать прикладывать усилия для исполнения желаний. Екатерина Полякина поделилась рекомендациями, которые помогут правильно формулировать цели и достигать их:

Уделите желанию чуть больше времени. Нужно не только сформулировать цель, но и продумать конкретные шаги, которые помогут постепенно добиться желаемого; Пропишите свои цели, чтобы возвращаться к просмотру записей; Проанализируйте, что из ресурсов уже имеется, и как можно получить недостающую информацию; Поделитесь своими планами с теми, кто вас поддержит (друг, коллега, партнер, команда, возможно даже подписчики в соцсетях). Озвученное при ком-то намерение приобретает смысл обещания не только себе, но и другим, и в моменты сложностей мотивацию поддерживает чувство социальной ответственности.

Укрепиться в намерениях и не сдаться помогут и такие вопросы к себе:

Что я уже умею, что из моих качеств и способностей мне поможет в продвижении к цели?

Кто из окружения может меня поддержать?

Как я буду себя чувствовать, когда достигну своей цели? Представьте как можно ярче себя в точке получения результата: что вокруг, кто рядом.

Какой будет первый конкретный шаг? Что именно, каким способом, когда мне нужно сделать?

Эксперт обращает внимание, что главное — гибко относиться к ремаркам, которые добавляет реальная жизнь.

«Не бойтесь менять планы в соответствии с возникающими обстоятельствами, не разочаровываясь в себе и не отказываясь от важной цели. И пусть капелька чуда всё-таки будет и во взрослой жизни. Удача и случай работают на вас и ваши искренние желания!» — добавила Екатерина Полякина.