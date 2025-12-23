НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-15°C

Сейчас в Ярославле
Погода-15°

пасмурно, без осадков

ощущается как -22

6 м/c,

сев.

 757мм 78%
Подробнее
4 Пробки
USD 79,31
EUR 92,86
ПСБ: главные события года
Забили тревогу из-за реорганизации ДК
«Умные решения»
Распродают имущество дорожника
Открыли елочные базары
Подарочный гид
Татьяна Ким в Рыбинске. Видео
Объединят дома для престарелых
Зима «Стартует похолодание»: в Центральную Россию придет потепление, а затем ударят морозы

«Стартует похолодание»: в Центральную Россию придет потепление, а затем ударят морозы

Какой будет погода в Ярославской области в ближайшую неделю

147
В Ярославль после похолодания придет плюсовая температура | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ Ярославль после похолодания придет плюсовая температура | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославль после похолодания придет плюсовая температура

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Несмотря на ударившие в Ярославской области морозы, продолжительных зимних холодов в ближайшие дни можно не ждать. Это следует из прогноза центра «Фобос» для Центральной России.

Эксперты рассказали, что к концу недели температура вновь достигнет плюсовых отметок. Но после этого в регион вернутся декабрьские морозы.

«В Центральную Россию тоже пробьются согретые Гольфстримом воздушные массы, правда, ненадолго. В Москве сегодня преимущественно без осадков и около −10 °С, что почти на 7 °С холоднее положенного. Но уже завтра под аккомпанемент снегопадов морозы начнут слабеть, и к пятнице столбики термометров дотянутся до +1 °С. А затем зима опять возьмёт верх и стартует похолодание», — рассказали в «Фобосе».

Погода по дням в Ярославской области

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 24 декабря в Ярославской области похолодает до −20 °С, пройдет небольшой снег. Днем потеплеет до −8 °С, осадки сохранятся в течение суток.

Затем в регион придет потепление, а морозы отступят. Ночью 25 декабря −4 °С, небольшой снег. Днем −2 °С, осадки сохранятся до конца дня.

Ночью 26 декабря 0 °С, пасмурно, пройдет снегопад, который задержится в регионе на сутки. Днем температура та же.

Ночью 27 декабря −2 °С, пасмурно, небольшой снег. Днем −6 °С, осадки сохранятся.

По данным «Гидрометцентра России», ночью 28 декабря −8 °С, без осадков. Днем -7 °С, снегопада не ожидается.

Ночью 29 декабря похолодает до -13 °С, облачно с прояснениями, без осадков. Днем -9 °С, пройдет небольшой кратковременный снег.

Ранее синоптики дали прогноз на Новый год в Центральной России.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Погода Прогноз Потепление Мороз Центр Фобос
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
13 минут
Ярославская область живёт своей погодой, удивляешь каждый раз!
Гость
11 минут
Потепление и морозы — ярославская погода непредсказуема.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Зумеру надоело, что все ругают зумеров. Он ответил старшим — и разнес их претензии по всем пунктам
Демьян Бильданов
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Рекомендуем