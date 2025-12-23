«Стартует похолодание»: в Центральную Россию придет потепление, а затем ударят морозы

В Ярославль после похолодания придет плюсовая температура Источник: Артем Бауман / 76.RU

Несмотря на ударившие в Ярославской области морозы, продолжительных зимних холодов в ближайшие дни можно не ждать. Это следует из прогноза центра «Фобос» для Центральной России.

Эксперты рассказали, что к концу недели температура вновь достигнет плюсовых отметок. Но после этого в регион вернутся декабрьские морозы.

«В Центральную Россию тоже пробьются согретые Гольфстримом воздушные массы, правда, ненадолго. В Москве сегодня преимущественно без осадков и около −10 °С, что почти на 7 °С холоднее положенного. Но уже завтра под аккомпанемент снегопадов морозы начнут слабеть, и к пятнице столбики термометров дотянутся до +1 °С. А затем зима опять возьмёт верх и стартует похолодание», — рассказали в «Фобосе».

Погода по дням в Ярославской области

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 24 декабря в Ярославской области похолодает до −20 °С, пройдет небольшой снег. Днем потеплеет до −8 °С, осадки сохранятся в течение суток.

Затем в регион придет потепление, а морозы отступят. Ночью 25 декабря −4 °С, небольшой снег. Днем −2 °С, осадки сохранятся до конца дня.

Ночью 26 декабря 0 °С, пасмурно, пройдет снегопад, который задержится в регионе на сутки. Днем температура та же.

Ночью 27 декабря −2 °С, пасмурно, небольшой снег. Днем −6 °С, осадки сохранятся.

По данным «Гидрометцентра России», ночью 28 декабря −8 °С, без осадков. Днем -7 °С, снегопада не ожидается.

Ночью 29 декабря похолодает до -13 °С, облачно с прояснениями, без осадков. Днем -9 °С, пройдет небольшой кратковременный снег.