Когда наступит зима? Синоптики дали прогноз погоды на Новый год в Центральной России

Синоптики рассказали, когда похолодает в Центральной России

В Центральную Россию вернется зима. По прогнозам специалистов центра «Фобос», это произойдет уже через несколько дней.

«Предновогодняя неделя, особенно заключительные дни декабря, пройдут под знаком декабрьских морозов и снегопадов», — рассказали в «Фобосе».

До этого жителям Центральной России придется потерпеть аномальное тепло. В Ярославской области в ближайшие пять дней, с 18 по 22 декабря, ночные и дневные температуры будут колебаться в среднем от -3 до +3 градусов. А со вторника, 23 декабря, прогнозируется резкое похолодание.

«С середины следующей недели столбики термометров устойчиво уйдут в декабрьский минус. А в последние дни уходящего года с усилением морозов зарядят снегопады, формируя солидный снежный покров», — сообщили в «Фобосе».

Прогноз погоды в Ярославской области:

четверг, 18 декабря: облачно, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха днем: -2…+3 градуса. На дорогах местами гололедица;

пятница, 19 декабря: облачно с прояснениями, ночью местами небольшой мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью и днем: -3…+2 градуса. На дорогах местами гололедица;

суббота, 20 декабря: облачно, местами небольшой мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью: -3…+2 градуса, днем: -1…+4 градуса. На дорогах местами гололедица;

воскресенье, 21 декабря: облачно, временами небольшой мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью: +1 градус, днем: +3 градуса;

понедельник, 22 декабря: переменная облачность, ночью небольшой мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью и днем: +1 градус;

вторник, 23 декабря: облачно, небольшой снег. Температура воздуха ночью: -7 градусов, днем: -5 градусов;

среда, 24 декабря: облачно, ночью небольшой снег. Температура воздуха ночью: -14 градусов, днем: -10 градусов.