«Осенние пейзажи вернутся»: как изменится погода в Центральной России

В Центральную Россию придет потепление Источник: Артем Бауман / 76.RU

Не успели жители Ярославской области порадоваться снегопаду, который прошел 16 декабря, как синоптики сообщили о грядущем потеплении. В центре «Фобос» озвучили свежий прогноз погоды для Центральной России. И, судя по всему, зимних морозов жители региона на этой неделе не увидят.

«Мощь потепления поражает — уже завтра в зоне оттепелей окажется вся территория Русской равнины вплоть до берегов Волги. Правда, затем в восточную часть региона вновь начнут поступать холодные воздушные массы из Зауралья, и область аномально тёплой погоды ограничится только западной частью Европейской России. В такой ситуации осень, покинувшая было Русскую равнину, вновь перейдёт в наступление!», — рассказали в «Фобосе».

В столичном регионе тоже не будет морозно. К тому же, обойдется без осадков, а от снега не останется и следа.

«Осенние пейзажи вернутся и в Москву. В ближайшие дни в столице будет преобладать тихая и сухая погода, а столбики термометров смогут подниматься до +1…+2 °С. Так что уже к выходным трехсантиметровый слой снега, который сейчас украшает улицы мегаполиса, полностью растает», — уточнили эксперты «Фобоса».

Погода в Ярославской области по дням

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 18 декабря +1 °С, без осадков. Утром пройдет небольшой снег с дождем. Днем температура останется на ночной отметке, осадков не будет.

Ночью 19 декабря потеплеет до +2 °С, днем +1 °С. Небо будет затянуто тучами, в течение суток без осадков.

Ночью 20 декабря похолодает до −1 °С, днем 0 °С. К вечеру начнется снег с дождем.

По данным «Гидрометцентра России», ночью 21 декабря +2 °С, пройдет снег с дождем. Днем потеплеет до +3 °С, без осадков.

Ночью 22 декабря +1 °С, временами ожидается снег с дождем. Днем +2 °С, облачно без осадков.