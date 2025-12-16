Синоптики предупредили об экстремальном потеплении в Ярославле — когда его ждать

В Центральную Россию пробивается циклон, который несет в себе тепло Гольфстрима. Из-за него в регионах прервутся морозы.
«В результате вторжения атлантического воздуха температурный режим на Русской равнине будет весьма контрастным. Так, в западную часть региона вернётся ноябрь — днём 0…+5 °С», — сообщили специалисты центра «Фобос».
По данным сервиса «Погода 76.RU», в Ярославле во вторник, 16 декабря, утром столбик термометра будет держаться на отметке -9 градусов. К вечеру этого же дня должно потеплеть до нуля. С 17 декабря и до выходных температура воздуха будет держаться в пределах плюсовых значений.
Погода в Ярославле
во вторник, 16 декабря, днем ожидается переменная облачность, сильный снег и туман, -2..-4 °С, ночью 0..+2 °С;
в среду, 17 декабря, в течение суток будет переменная облачность, небольшой дождь, сильный туман. Температура ночью и днем 0..+2 °С;
в четверг, 18 декабря, ожидается переменная облачность. Температура ночью и днем 0..+2 °С;
в пятницу, 19 декабря, в течение суток на фоне повышенного давления прогнозируется переменная облачность. Ночью и днем -1..+1 °С;
в субботу, 20 декабря, ожидается переменная облачность. Температура ночью и днем -1..+1 °С;
в воскресенье, 21 декабря, в течение суток будет переменная облачность, небольшой снег. Ночью и днем 0..+2 °С, ветер западный, сильный, порывы до 12 м/с.