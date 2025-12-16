Синоптики предупредили об экстремальном потеплении в Ярославле — когда его ждать

В Центральную Россию пробивается циклон, который несет в себе тепло Гольфстрима. Из-за него в регионах прервутся морозы.

По данным сервиса «Погода 76.RU», в Ярославле во вторник, 16 декабря, утром столбик термометра будет держаться на отметке -9 градусов. К вечеру этого же дня должно потеплеть до нуля. С 17 декабря и до выходных температура воздуха будет держаться в пределах плюсовых значений.