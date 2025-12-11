«Будьте аккуратны»: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение об опасной погоде

В Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о ветре и снеге Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области выпустили экстренное предупреждение об опасной погоде. В Министерстве региональной безопасности сообщили, что в период с 18:00 11 декабря до 18:00 12 декабря ожидается сильный ветер, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

«Пешеходы, будьте аккуратны, передвигаясь по улицам и дорогам. Водители, соблюдайте скоростной режим. Телефон экстренных служб 112», — отметили в министерстве.

В МЧС добавили, что такие погодные условия могут спровоцировать повреждение и обрыв ЛЭП и линий связи, обрушение крыш, широкоформатных конструкций, башенных кранов и деревьев, нарушения в работе коммунальных систем и транспорта, увеличение случаев травматизма людей.

По информации Гидрометцентра России, 12 декабря в Ярославской области ожидается облачная погода, небольшой снег. Температура ночью и днем: -1…+4 градуса с понижением к вечеру до -6 градусов.