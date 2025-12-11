НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Будьте аккуратны»: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение об опасной погоде

«Будьте аккуратны»: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение об опасной погоде

Ненастье накроет регион в ближайшие часы

249
В Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о ветре и снеге | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о ветре и снеге | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о ветре и снеге

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области выпустили экстренное предупреждение об опасной погоде. В Министерстве региональной безопасности сообщили, что в период с 18:00 11 декабря до 18:00 12 декабря ожидается сильный ветер, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

«Пешеходы, будьте аккуратны, передвигаясь по улицам и дорогам. Водители, соблюдайте скоростной режим. Телефон экстренных служб 112», — отметили в министерстве.

В МЧС добавили, что такие погодные условия могут спровоцировать повреждение и обрыв ЛЭП и линий связи, обрушение крыш, широкоформатных конструкций, башенных кранов и деревьев, нарушения в работе коммунальных систем и транспорта, увеличение случаев травматизма людей.

По информации Гидрометцентра России, 12 декабря в Ярославской области ожидается облачная погода, небольшой снег. Температура ночью и днем: -1…+4 градуса с понижением к вечеру до -6 градусов.

В выходные в Ярославской области сильно похолодает.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гость
32 минуты
Когда это всё закончится, уже сил нет?
Гость
29 минут
Как же не вовремя эта погода, все планы рушит.
