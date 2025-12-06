Гололед и мокрый снег: в МЧС выпустили экстренное предупреждение о погоде в Ярославской области

В Ярославской области изменится погода Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ГУ МЧС выпустили экстренное предупреждение об изменении погоды в Ярославской области. По данным ЦГМС с полуночи 7 декабря до 18:00 того же дня в отдельных районах региона и в Ярославле ожидается налипание мокрого снега, гололед. На дорогах местами гололедица.

«Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушением в работе коммунальных систем жизнеобеспечения населения, нарушением в работе всех видов транспорта, увеличением случаев травматизма среди населения, обрушением широкопролётных и аварийных крыш зданий», — рассказали в МЧС.

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 7 декабря +2 °C и снегопад, который продлится в течение суток. Днем столбики термометров останутся на той же отметке. Вечером к снегу добавится дождь.

Ночью 8 декабря похолодает до −1 °C, пасмурно, снег с дождем. Днем без осадков, −2 °C.