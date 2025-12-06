НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Зима Гололед и мокрый снег: в МЧС выпустили экстренное предупреждение о погоде в Ярославской области

Гололед и мокрый снег: в МЧС выпустили экстренное предупреждение о погоде в Ярославской области

Чего ждать в ближайшие сутки

837
В Ярославской области изменится погода | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области изменится погода | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области изменится погода

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В ГУ МЧС выпустили экстренное предупреждение об изменении погоды в Ярославской области. По данным ЦГМС с полуночи 7 декабря до 18:00 того же дня в отдельных районах региона и в Ярославле ожидается налипание мокрого снега, гололед. На дорогах местами гололедица.

«Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушением в работе коммунальных систем жизнеобеспечения населения, нарушением в работе всех видов транспорта, увеличением случаев травматизма среди населения, обрушением широкопролётных и аварийных крыш зданий», — рассказали в МЧС.

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 7 декабря +2 °C и снегопад, который продлится в течение суток. Днем столбики термометров останутся на той же отметке. Вечером к снегу добавится дождь.

Ночью 8 декабря похолодает до −1 °C, пасмурно, снег с дождем. Днем без осадков, −2 °C.

Ранее наши коллеги рассказывали, в какие регионы России в декабре придут лютые морозы.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Погода Экстренное предупреждение МЧС Мокрый снег
Комментарии
4
Гость
52 минуты
Ярославская область — не курорт, к гололёду нужно быть готовыми.
Гость
52 минуты
#МЧС должно оперативнее предупреждать!#Что-то не слышал об этом вчера, надо быть в курсе постоянно.#Экстренное предупреждение — это серьёзно, стоит проверить прогнозы.
Читать все комментарии
Гость
