Ночь у моря: сколько стоит встретить Новый год в Сочи — обзор

На Новый год в Сочи тепло и нет снега Источник: Екатерина Лызлова / SOCHI1.RU

Близится зима, а вместе с ней и подготовка к Новому году. Кто-то проводит праздник дома, в семейном кругу, а кто-то отправляется в путешествие. Чем не идея провести главную ночь года у моря? Напомним, из Ярославля есть прямые рейсы до Сочи.

Как сообщают наши коллеги из SOCHI1.RU со ссылкой на председателя экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрия Богданова, тур на Новый год в Сочи может обойтись на двоих в 45 тысяч рублей.

В своем Телеграм-канале эксперт привел несколько вариантов на четыре дня и три ночи, без учета дороги. На выбор предлагается несколько объектов от 3 до 5 звезд. Туры есть с банкетом и без банкета — на выбор. Заезд либо с 30 декабря по 2 января, либо с 31 декабря по 3 января.

Бюджетный отель в Сочи на Новый год

Самым бюджетным в списке Дмитрия Богданова оказался трехзвездочный пансионат с лечением «Бургас» на первой линии в Адлере. Двухместный стандарт за три ночи будет стоить 45 300 рублей за двоих без банкета. С праздничным ужином — 63 300 рублей за двоих.

Туры на эти же даты без банкета предлагает трехзвездочный «Сочи Парк отель» в Сириусе Стандарт на три ночи там обойдётся в 38 700 рублей с человека с трехразовым питанием. Такой же номер на двоих с теми же опциями будет стоить 48 900 рублей.

Повышенный комфорт

Трехзвездочный санаторий «Южное взморье» в центре Адлера предлагает номер повышенной комфортности за 69 900 рублей с человека с банкетом. Двухместный ПК на двоих с банкетом обойдется в 112 000 рублей.

Четырехзвездочный «Golden Tulip» на курорте «Роза Хутор» предлагает стандарт за 88 200 рублей с человека с завтраком. На двоих номер будет стоить 95 400 рублей.

Четырехзвездочный гранд-отель «Жемчужина» на первой линии в центре Сочи предлагает на новогодние праздники двухместный стандарт за 85 800 рублей с человека, в стоимость входит банкет. За такой же номер на двоих придется заплатить 125 100 рублей, в цене учтен праздничный ужин.

Трехзвездочный «Tullip Inn», который также находится на курорте «Роза Хутор», предлагает стандарт за 75 600 рублей на двоих с завтраком. А номер «Супериор» в пятизвёздочном «Pullman Sochi» в центре Сочи стоит 110 800 рублей за три ночи на двоих с завтраком.