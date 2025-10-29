«Здесь весело даже в очереди на подъемник». Плюсы и минусы зимних каникул в Архызе

Пока другие считают дни до отпуска, здесь считаешь только спуски Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

До Нового года — чуть больше двух месяцев, и если вы еще не решили, где встретить 2026-й, самое время выбирать. Сегодня наши коллеги из 26.RU расскажут вам об Архызе — это одно из самых атмосферных мест Кавказа зимой. Горы здесь будто становятся ближе, воздух — гуще, а снег — чище белого листа.

Архыз зимой — это тишина, хруст снега, пар над чашкой кофе и ощущение, что праздник наступил еще до боя курантов. Это курорт, где можно кататься на лыжах, гулять по тропам в хвойном лесу, смотреть на звёзды через кристально чистый воздух и пить глинтвейн у костра.

Источник: Городские медиа

Плюсы:

— живописные пейзажи и горный воздух;

— разнообразные трассы — от зеленых до черных;

— отличная кухня в кафе и гостиницах;

— множество уютных шале и бутик-отелей.

Минусы:

— высокий спрос в праздники — без брони не попасть;

— очереди на подъемники в пиковые дни;

— цены на Новый год выше среднего.

Подъемник на самую высокую трассу курорта Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

«Очередь здесь — тоже часть отдыха»

Корреспондент 26.ru предлагает вам самый честный отзыв на отпуск в горах под Новый год.

Архыз зимой — один из самых интересных и атмосферных горнолыжных курортов в России. Во-первых, я обожаю кавказские горы — здесь они живые, мощные, будто ближе к тебе.

Карта Архыза: от зеленых до черных — маршруты для тех, кто не боится идти выше Источник: Курорт Северного Кавказа Архыз https://resort-arkhyz.ru/map/

Во-вторых, горнолыжные трассы действительно на любой уровень: зеленые — для тех, кто только учится, красные и черные — для тех, кто любит скорость и риск. Черные — очень техничные, местами сложные, но невероятно увлекательные. А если приехать с детьми — есть хорошие учебные зоны, где инструкторы терпеливо ставят на лыжи даже самых маленьких. Курорт делится на две зоны катания — можно менять склоны, искать разные виды и подстраивать маршрут под погоду.

Из минусов — очереди на подъемники. Бывает, стоишь час и больше. Но это тот случай, когда даже ожидание превращается в часть отдыха: все болтают, пьют кофе, смеются, греются, делятся планами.

В прошлом сезоне многие отдыхающие в Архызе жаловались на ротавирус — видимо, из-за еды или воды. Я старалась быть осторожной, и всё прошло без проблем. Так что просто соблюдайте элементарную осторожность — и отдых не омрачится. А виды здесь — отдельная история. Таких пейзажей, как в Архызе, нет, пожалуй, нигде в России. Когда стоишь на вершине и смотришь вниз, чувствуешь, что весь мир — вот он, у твоих ног.

Мне посчастливилось жить в отеле прямо у склона — утром надеваешь ботинки, выходишь на улицу, и ты уже на трассе. Очень удобно. Конечно, в Новый год людей много, но если едешь с компанией — это даже плюс: фрирайд, баня, глинтвейн и действительно белый снег. В общем, Архыз зимой — это не просто отдых. Это эмоция, за которой хочется возвращаться снова и снова.

На склонах Архыза всегда так: глаза щуришь не от солнца, а от счастья Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Как добраться

Архыз расположен примерно в 200 километрах от Ставрополя. Из Москвы удобнее лететь самолетом до Минеральных Вод (билеты — от 6000 рублей в одну сторону), а дальше — на прокатной машине, каршеринге или отельном трансфере (он может стоить около 6000 рублей, а может быть бесплатным): путь займет около 3 часов.

Из Ставрополя можно доехать на машине за 3,5–4 часа. Дорога живописная, но зимой требует осторожности — лучше выезжать в светлое время суток.

Чем заняться зимой в Архызе кроме лыж

Если вы думаете, что Архыз — это только горные трассы и снежные очереди к подъемникам, вы просто не смотрели по сторонам. Здесь есть места, куда стоит ехать даже тем, кто не знает, с какой стороны пристегивать лыжи.

Софийские водопады

До Софийских водопадов зимой добираются только самые увлеченные — дорога непростая, но красота, которая ждет в конце, доказывает, что поездка усилий стоила. Потоки воды, срывающиеся с высоты почти 90 метров, замерзают и превращаются в ледяные каскады — будто кто-то взял и вылепил гигантскую хрустальную стену. В ясный день лед отливает голубым и серебристым, а если подует ветер, тонкие сосульки звенят, как стеклянные струны.

К водопадам обычно поднимаются на снегоходах и в сопровождении гидов — без опыта и сопровождения туда лучше не идти.

Обсерватория

Недалеко от Архыза есть место, где небо будто опускается ниже. Это Специальная астрофизическая обсерватория РАН — одна из крупнейших в Европе. Здесь стоит огромный телескоп, диаметр зеркала — 6 метров. Ночью, когда мороз щиплет щеки, а воздух становится кристально чистым, кажется, что звёзды можно достать рукой.

Экскурсии проводят круглый год, но зимой здесь особенно волшебно: ты стоишь в полной темноте, смотришь на небо, и перед тобой раскрывается Вселенная.

Гиды рассказывают, что в ясные ночи отсюда виден даже Млечный Путь — не как размытое пятно, а как настоящая звездная река.

Медвежьи ворота

Медвежьи ворота — место, которое создала сама природа. Две гигантские скалы, стоящие напротив друг друга, образуют каменную арку. Говорят, когда-то здесь стоял каменный медведь — хранитель долины. Когда людям грозила беда, он ожил и встал на защиту гор.

Сегодня это одно из самых фотогеничных мест Архыза: отсюда открывается вид на ущелье, а зимой, когда над вершинами плывут облака, кажется, будто горы дышат.

Это место силы, где хочется просто стоять и слушать — себя, ветер и как где-то далеко шумит река.

Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Сколько стоит отдых в Архызе зимой

Архыз — не из дешевых удовольствий, особенно в праздники.

Но это как раз тот случай, когда траты превращаются в эмоции: ты платишь не за чек, а за ощущение, что живешь в фильме о зиме. Будьте готовы раскошелиться. Чтобы вы примерно представили уровень трат — приводим несколько статей расходов.

Однодневный ски-пасс на взрослого стоит от 4050 рублей, детский — около 2700 рублей. Можно взять абонемент на несколько дней — получится немного дешевле. Тарифов много — есть почасовой, есть на полдня, оценивайте свои силы, чтобы не переплачивать.

Чашка капучино в горном кафе стоит около 300–350 рублей, американо — чуть дешевле. А вот за глинтвейн придется заплатить от 450 до 600 рублей.

Баня в таком месте, да еще если на улице морозно, отличный способ релакса.

Аренда бани или купели с видом на горы обойдется в среднем от 2000 до 3500 рублей в час. Некоторые отели включают посещение бани в стоимость проживания, но в праздники посещение стоит бронировать заранее — свободных мест не бывает.

Средний чек в ресторанах Архыза — от 1500 до 2000 рублей на человека. Настоящая кавказская кухня — хычин, сациви, шашлык, домашнее вино, чай с чабрецом. Всё просто и очень вкусно.

+1

Где жить

Почти все отели Архыза работают по предварительному бронированию — поэтому планируйте поездку заранее, чтобы не переплачивать.

MOON 2

MOON 2 расположен у подножия горных склонов, в пешей доступности от трасс. В отеле — панорамные окна, подогреваемый бассейн, завтраки с видом на пики и терраса, где по вечерам подают глинтвейн. Вариант для романтичного отдыха.

Цены:

— с 22 по 28 декабря — от 13 558 ₽ за ночь;

— с 30 декабря по 10 января — от 30 388 ₽.

Отель Korona Архыз

Один из самых уютных и «по-домашнему» теплых отелей курорта. Просторные номера, ресторан с домашней кухней, ароматный кофе по утрам и шаговая доступность до центра поселка. Хороший вариант для тех, кто ценит комфорт без пафоса.

Цены на новогодние даты — от 22 380 до 23 460 ₽ за ночь.

Premium Village Arkhyz

Современные шале в скандинавском стиле — светлые, с панорамными окнами и уютными террасами. Есть кухня, камин и собственная зона отдыха. На территории — баня, кафе и площадка для барбекю. Подходит для больших компаний.

Стоимость — от 63 000 ₽ за ночь.

Майри Парк Отель

Отель с высоким рейтингом и современными интерьерами в альпийском стиле. В каждом номере — виды на горы, мягкий свет и натуральные материалы. Есть ресторан, терраса и спа-зона. Это место подойдет для тех, кто хочет городской уровень комфорта в горах.

Цена на Новый год — от 53 500 ₽ за ночь.

Гранд Сноу Резорт

Расположен недалеко от трасс, до склона можно дойти пешком. В каждом номере — мини-кухня, большие окна. Работают ресторан, сауна и прокат оборудования. Подходящее место для тех, кто хочет кататься днем и отдыхать с удобством вечером.

Стоимость — от 69 000 ₽ за ночь.

Chalet ForRest

Небольшой бутик-комплекс на Зеленой поляне. Здесь всего несколько домиков, камин, панорамные окна и баня с видом на заснеженный лес. Идеально для тех, кто хочет тишины и уюта. Хороший вариант для рачительной пары или небольшой семьи.

Цена — от 7 000 ₽ за ночь.

Каждый склон — как отдельное приключение Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Советы для идеального отдыха в Архызе зимой

— бронируйте жилье заранее — к декабрю свободных мест почти не остается;

— берите теплую одежду и запас терпения — горные дороги зимой капризны;

— оптимальная продолжительность поездки — от 4 до 7 дней;