Нас правда ждет суперхолодная зима-2026? Что по поводу апокалиптического прогноза главы «Газпрома» говорят специалисты

Вымерзнуть должно всё живое Источник: Александр Ощепков / NGS

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россию ждет самая холодная за последние 20 лет зима. Прогноз прямо какой-то апокалиптический: по всей европейской части страны столбики термометра якобы рухнут ниже 25 градусов. Причем такие забытые холода вернутся уже в декабре, и на новогодние праздники в мегаполисах будут стоять трескучие морозы. Более того, зимой будет не только понижение средних температур, но и участятся периоды резких перепадов, плюс обильные снегопады. А местами ждите до минус 40 градусов.

Правда, далеко не все климатологи согласны с такими жуткими прогнозами. MSK1.RU побеседовал с ведущим научным сотрудником главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андреем Киселевым. И он сразу успокоил: делать прогнозы на целые сезоны вперед сейчас невозможно. По сути, это пальцем в небо.

— Любой прогноз имеет право на жизнь, как и любой человек может высказывать свое мнение. Но в поясе средних широт Северного полушария предсказать погоду можно примерно на 15 дней, не более. Всё, что за пределами этого срока, с некой долей вероятности, конечно, может осуществиться, но это крайне ненадежно. То есть говорить о том, что вот однозначно будет такая-то зима, я бы сильно поостерегся.

— Но почему горизонт планирования такой близкий, всего полмесяца? А как же климатические суперкомпьютеры, которые рассчитывают погоду, искусственный интеллект?

— Речь идет вовсе не о вычислительных возможностях, увеличились они или не увеличились, это неважно. Речь идет о природе. А она такова, что существует упорядоченное движение и турбулентное. Так вот, упорядоченное движение мы можем предсказать, а турбулентное — нет. И когда это турбулентное движение, грубо говоря, становится существенным, оно вносит такие помехи в упорядоченную картину, которые выходят за рамки возможностей предсказания. То есть не суперкомпьютеры плохо работают, а просто физически невозможно предсказывать на большие сроки, чем те 15 дней. По крайней мере, в наших условиях. Еще раз повторю: в средних широтах Северного полушария.

Конечно, уточнения всевозможные будут иметь место. И эти расчеты будут достигать локальных успехов. Но достоверную информацию получить, скажем, на 3–6 месяцев вперед в общем-то не получится.

— Предположим, прогноз Миллера сбудется, зима окажется очень холодной. Но как это укладывается в тренд на глобальное потепление, о котором уже десятилетиями говорят ученые?

— Укладывается. Если мы говорим о климате, то климатический прогноз — это не прогноз синоптика: завтра будет то-то, послезавтра будет то-то. Мы сразу проверяем, так это или не так, ругаем синоптика или хвалим его за точность.

А вот климатический прогноз создает климатолог, и этот прогноз — долгосрочный тренд. Значит, что в течение ближайших нескольких лет в среднем температура будет продолжать повышаться. Климат — это изменения примерно за 30 лет. Информация, заложенная в этот 30-летний период, включает и средние характеристики, и экстремальные характеристики, причем не только по температуре, но и по другим параметрам.

Но внутри этого 30-летнего периода каждый год отдельный, может быть всё что угодно. То есть не значит, что каждый следующий год обязательно будет теплее предыдущего. Будут отклонения от среднего, и не всегда можно предсказать, какие именно.

У меня по этому поводу недавно вышла статья в журнале «Природа», где показано, что нельзя опираться на текущие данные, чтобы оценивать следующие сезоны — не один, а несколько следующих сезонов.

— Многие россияне, пожалуй, уже и забыли, что такое настоящие холода. Если наступающая зима всё же окажется действительно очень снежной и холодной, как согреться дешево и надежно?

— Чтобы согреться в помещении в лютые холода, есть несколько простых и экологичных способов, которые к тому же не приведут к большим расходам, — советует читателям MSK1.RU директор фонда «Зеленая миссия» Ольга Лакустова. Вместо того чтобы покупать дополнительные обогреватели, можно вплотную к батарее поставить обычный вентилятор. Он начинает разгонять воздух, пропуская его через радиатор. Благодаря такому способу в комнате может стать теплее на 3–5 градусов. При этом вентилятор потребляет очень мало электроэнергии, в среднем 40–60 Вт, что можно сравнить с обычной лампочкой, а стандартный обогреватель — минимум 1500–2000 Вт.

Также повысить температуру в помещении можно, если наклеить сразу за радиатором отопления обычную фольгу и убрать все предметы, которые находятся перед батареей, например мебель.

Плотные шторы также помогут сохранить тепло в помещении. Тяжелые бархатные портьеры способны уменьшить теплопотери до 40%. Но днем их лучше раздвигать, особенно если на улице солнце: это дает дополнительное тепло.

Застелите полы коврами. Они снижают теплопотери до 20%. К тому же ковер добавляет ощущение уюта помещению, и нам психологически становится теплее.

Закрывайте двери во все комнаты, но оставляйте открытой дверь в ванную. Во-первых, у многих постоянно работают полотенцесушители, которые, по сути, тоже являются батареей, во-вторых, теплый и влажный воздух из санузла способен немного повысить температуру в соседних комнатах.

Принимайте горячий душ. Если тело значительно разогреть под горячей водой в течение хотя бы 15–20 минут, то ощущение тепла сохранится надолго.

Купите электрическое одеяло. Оно потребляет очень мало электроэнергии, но позволит чувствовать себя комфортно даже в самые лютые морозы.

Внимательно осмотрите окна и входную дверь, если там есть щели, то их лучше заклеить. Для этого подойдут как подручные средства (поролон, полоски ткани, бумаги и даже обычный малярный скотч), так и специальные уплотнители, которые можно приобрести в магазине.