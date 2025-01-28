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Зима «Выше исторических максимумов»: какой будет погода в начале февраля. Синоптики прогнозируют рекорды

«Выше исторических максимумов»: какой будет погода в начале февраля. Синоптики прогнозируют рекорды

Рассказываем, чего ждать в ближайшие дни в Ярославской области

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7 комментариев

В регионе потеплеет еще сильнее

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В Ярославской области в последние дни января и начале февраля придет потепление. Синоптики центра «Фобос» считают, что подобный прогноз актуален для всей Центральной России. Столбики термометров стойко будут держаться на плюсовых отметках.

— Жителей Центральной России до выходных ждет рекордно теплая погода. В Москве столбики термометров будут подниматься до +5… +7 °С, это почти на 2 °С выше исторических максимумов, зафиксированных в столице. И только 1 февраля из-за дождей станет немного прохладнее — температура понизится до +3 °С, что, впрочем, тоже очень близко к рекорду 2015 года, — рассказали в «Фобосе».

По словам специалистов, причина апрельской погоды в январе — столкновение над Европейской Россией атлантического циклона и стационарного казахстанского антициклона.

— Сегодня обстановка в атмосфере изменится мало, и южные потоки, которые сформировались вдоль линии раздела этих вихрей, продолжат согревать Русскую равнину. Причем в ближайшие дни потепление будет только усиливаться! — рассказали в «Фобосе».

Погода по дням

В ночь на среду, 29 января, прогнозируют +2 °С, временами снег с дождем. Днем потеплеет до +4 °С, без осадков, хоть небо и будет затянуто облаками.

Ночью 30 января +2 °С, снова ждут снег с дождем. Днем +5 °С, небольшой кратковременный дождь.

В ночь на пятницу, 31 января, +2 °С, облачно. Днем +5 °С, осадков не будет.

Ночью 1 февраля температура опустится до 0 °С, облачно. Днем +2 °С, временами снег с дождем.

В ночь на 2 февраля температура впервые за неделю опустится до -2 °С, ожидают снегопад. Днем потеплеет до +1 °С, облачно, небольшие осадки в виде снега с дождем.

Ночью 3 февраля снова похолодает до -2 °С, облачно, пройдет небольшой снег. Днем -1 °С, снегопад усилится.

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Комментарии
7
Гость
1 час
Я спрашивал у старых людей: никто не помнит такой зимы, если вообще эту грязную слякоть можно назвать зимой.
Гость
1 час
По-моему, надо массово подавать иски на ТГК на пересмотр платы за отопление за декабрь и январь! Счета должны быть, как минимум, вдвое меньше!
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