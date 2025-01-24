Зимы не будет? Синоптики рассказали, какую погоду ждать под конец января в Центральной России

С 24 января погода в Центральной России изменится из-за влияния обширного атлантического циклона. Согласно прогнозу синоптиков «Фобоса», относительно холодная погода останется в восточной части Европейской России.
— На Русскую равнину прорвется новая волна экстремального потепления. <…> А в западные регионы начнет поступать согретый Гольфстримом воздух, и с каждым днем этот поток будет только усиливаться, — указано в актуальном прогнозе.
Под конец января в регионах вновь ожидаются плюсовые температуры. Ранее мы рассказывали, что в лесах Ярославской области появились грибы.
— Поток атлантического тепла пробьется и в Центральную Россию. Здесь самая высокая вероятность осадков в воскресенье, а столбики термометров в полуденные часы будут колебаться в диапазоне +1…+6 градусов, — указали синоптики.
В Ярославле в ночь на 25 января ожидается ясная погода, температура воздуха опустится до -5…-7 °С. Давление немного выше нормы.
Погода по дням:
днем 25 января возможна переменная облачность, температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 °C, ветер южный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы;
26 января в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, сильный туман; ночью и днем — 0…+2 °C, ветер юго-западный, умеренный;
27 января вновь будет дождливо; ночью и днем температура составит +1…+3 °С, ветер юго-западный, умеренный;
28 января ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью и днем +1…+3 °C, ветер слабый.