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Зима Зимы не будет? Синоптики рассказали, какую погоду ждать под конец января в Центральной России

Зимы не будет? Синоптики рассказали, какую погоду ждать под конец января в Центральной России

Публикуем прогноз по дням

557
3 комментария

Под конец января в Ярославскую область снова придет потепление

Источник:

С 24 января погода в Центральной России изменится из-за влияния обширного атлантического циклона. Согласно прогнозу синоптиков «Фобоса», относительно холодная погода останется в восточной части Европейской России.

— На Русскую равнину прорвется новая волна экстремального потепления. <…> А в западные регионы начнет поступать согретый Гольфстримом воздух, и с каждым днем этот поток будет только усиливаться, — указано в актуальном прогнозе.

Под конец января в регионах вновь ожидаются плюсовые температуры. Ранее мы рассказывали, что в лесах Ярославской области появились грибы.

— Поток атлантического тепла пробьется и в Центральную Россию. Здесь самая высокая вероятность осадков в воскресенье, а столбики термометров в полуденные часы будут колебаться в диапазоне +1…+6 градусов, — указали синоптики.

В Ярославле в ночь на 25 января ожидается ясная погода, температура воздуха опустится до -5…-7 °С. Давление немного выше нормы.

Погода по дням:

  • днем 25 января возможна переменная облачность, температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 °C, ветер южный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы;

  • 26 января в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, сильный туман; ночью и днем — 0…+2 °C, ветер юго-западный, умеренный;

  • 27 января вновь будет дождливо; ночью и днем температура составит +1…+3 °С, ветер юго-западный, умеренный;

  • 28 января ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью и днем +1…+3 °C, ветер слабый.

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Комментарии
3
Гость
1 час
На календарь природа всё-таки плевала, Она не смотрит, что январь почти прожит. Деревья мокрые, им тоже очень грустно: А ночью снова проливной дождь до утра. Не осень, не зима и не весна как будто – Какой-то странный призрак из дождя!
Гость
1 час
а почему только над Москвой поднято знамя спецназа чеченов Ахмад? Ярославль Иваново Кострома тоже ждут этого, люди простые люди просили умоляли об этом!
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