Зимы не будет? Синоптики рассказали, какую погоду ждать под конец января в Центральной России

Под конец января в Ярославскую область снова придет потепление Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











С 24 января погода в Центральной России изменится из-за влияния обширного атлантического циклона. Согласно прогнозу синоптиков «Фобоса», относительно холодная погода останется в восточной части Европейской России.

— На Русскую равнину прорвется новая волна экстремального потепления. <…> А в западные регионы начнет поступать согретый Гольфстримом воздух, и с каждым днем этот поток будет только усиливаться, — указано в актуальном прогнозе.

Под конец января в регионах вновь ожидаются плюсовые температуры. Ранее мы рассказывали, что в лесах Ярославской области появились грибы.

— Поток атлантического тепла пробьется и в Центральную Россию. Здесь самая высокая вероятность осадков в воскресенье, а столбики термометров в полуденные часы будут колебаться в диапазоне +1…+6 градусов, — указали синоптики.

В Ярославле в ночь на 25 января ожидается ясная погода, температура воздуха опустится до -5…-7 °С. Давление немного выше нормы.

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