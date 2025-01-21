«Можно собирать урожай»: в ярославских лесах в январе пошли съедобные грибы

— Январь 2025 продолжает удивлять. Где крещенские морозы — особенно сильные холода, наступающие по народному поверью во второй половине января? Накануне в Ярославле и окрестностях шел ливень, который «съел» часть снега, а оставшийся превратил в ледяное «зеркало». Сейчас возникнут сложности и у мышевидных грызунов, которые зимой обычно делают ходы на границе подстилки и снега, и у охотящихся на них лисиц, не могущих пробить толстую ледяную корку. Зато можно пробраться в самые потаенные уголки леса и собрать зимний урожай грибов! — Сообщили в опубликованном в день Крещения посте.