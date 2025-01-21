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Зима «Можно собирать урожай»: в ярославских лесах в январе пошли съедобные грибы

«Можно собирать урожай»: в ярославских лесах в январе пошли съедобные грибы

Растут опята и вешенки

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2 комментария

В ярославских лесах в январе пошли грибы

Источник:

В Ярославской области в январе в лесах пошли грибы. Фото зимних опят и вешенки устричной, сделанные в минувшие выходные, опубликовала группа «Природа Ярославского края».

— Январь 2025 продолжает удивлять. Где крещенские морозы — особенно сильные холода, наступающие по народному поверью во второй половине января? Накануне в Ярославле и окрестностях шел ливень, который «съел» часть снега, а оставшийся превратил в ледяное «зеркало». Сейчас возникнут сложности и у мышевидных грызунов, которые зимой обычно делают ходы на границе подстилки и снега, и у охотящихся на них лисиц, не могущих пробить толстую ледяную корку. Зато можно пробраться в самые потаенные уголки леса и собрать зимний урожай грибов! — Сообщили в опубликованном в день Крещения посте.

Фламмулина (зимний опенок)

Источник:

Январская вешенка устричная

Источник:

Кстати, в ярославских группах грибников фотографии грибов появлялись накануне Нового года и также в январе.

Грибы, найденные на Нефтестрое в Ярославле 30 декабря 2024 года

Источник:

А эта находка от 11 января

Источник:

А это фотография от 7 января

Источник:

Ярославский миколог Ольга Лазарева пояснила, что рост грибов обычно прекращается, когда температура падает ниже +4 градусов. Но даже более серьезные холода для некоторых грибов не помеха. Например, зимние опята можно встретить даже зимой под снегом в периоды оттепели.

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Комментарии
2
Гость
33 минуты
Да грибы, но не забывайте, что и медведи проснулись оч. голодные.
Гость
3 минуты
И волки не дремлют. :)))
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