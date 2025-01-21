«Можно собирать урожай»: в ярославских лесах в январе пошли съедобные грибы

В Ярославской области в январе в лесах пошли грибы. Фото зимних опят и вешенки устричной, сделанные в минувшие выходные, опубликовала группа «Природа Ярославского края».
— Январь 2025 продолжает удивлять. Где крещенские морозы — особенно сильные холода, наступающие по народному поверью во второй половине января? Накануне в Ярославле и окрестностях шел ливень, который «съел» часть снега, а оставшийся превратил в ледяное «зеркало». Сейчас возникнут сложности и у мышевидных грызунов, которые зимой обычно делают ходы на границе подстилки и снега, и у охотящихся на них лисиц, не могущих пробить толстую ледяную корку. Зато можно пробраться в самые потаенные уголки леса и собрать зимний урожай грибов! — Сообщили в опубликованном в день Крещения посте.
Кстати, в ярославских группах грибников фотографии грибов появлялись накануне Нового года и также в январе.
Ярославский миколог Ольга Лазарева пояснила, что рост грибов обычно прекращается, когда температура падает ниже +4 градусов. Но даже более серьезные холода для некоторых грибов не помеха. Например, зимние опята можно встретить даже зимой под снегом в периоды оттепели.