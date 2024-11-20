В Ярославле пройдет фестиваль ледовых скульптур: где и когда

В Ярославле собираются провести фестиваль ледовых скульптур Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В Ярославле зимой пройдет фестиваль снежных и ледовых скульптур «Золотое кольцо». Об этом на заседании комиссии муниципалитета 20 ноября сообщила заместитель директора МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ольга Пликус.

Площадкой для мероприятия должен стать парк на Даманском острове. А время проведения — январь–февраль 2025 года.

— Предоставим участникам снег и лед. А они создадут свои композиции, — объяснила Ольга Пликус.

В дирекции городских парков культуры и отдыха добавили, что для проведения фестиваля требуются особые погодные условия. В частности, нужно, чтобы температура на улице в течение пяти дней не опускалась ниже -20 градусов.

Сейчас разрабатывается положение о конкурсе, проводятся встречи с заинтересованными лицами.