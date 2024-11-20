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Зима Новый год — 2025 В Ярославле пройдет фестиваль ледовых скульптур: где и когда

В Ярославле пройдет фестиваль ледовых скульптур: где и когда

Что известно о планируемом мероприятии

780
11 комментариев

В Ярославле собираются провести фестиваль ледовых скульптур

В Ярославле зимой пройдет фестиваль снежных и ледовых скульптур «Золотое кольцо». Об этом на заседании комиссии муниципалитета 20 ноября сообщила заместитель директора МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ольга Пликус.

Площадкой для мероприятия должен стать парк на Даманском острове. А время проведения — январь–февраль 2025 года.

— Предоставим участникам снег и лед. А они создадут свои композиции, — объяснила Ольга Пликус.

В дирекции городских парков культуры и отдыха добавили, что для проведения фестиваля требуются особые погодные условия. В частности, нужно, чтобы температура на улице в течение пяти дней не опускалась ниже -20 градусов.

Сейчас разрабатывается положение о конкурсе, проводятся встречи с заинтересованными лицами.

Напомним, в мэрии Ярославля объявили, что в новогоднюю ночь на Советской площади не будет массовых гуляний.

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Ледовые скульптуры Фестиваль Зима Парк Даманский остров
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Комментарии
11
Гость
2 часа
Vсё Zапретить! Люди простые люди просили умоляли об этом
Гость
2 часа
дайте горячую воду и тепло которые отключили сегодня какие елки мэр в китай уехал за трубами 50 домов остались без тепла позор властям!!!
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