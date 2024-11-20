В Ярославле не будет салюта и массовых гуляний в новогоднюю ночь

В Ярославле не будет большого праздника на Советской площади в Новый год Источник: Алёна Косточкина / 76.RU











В Ярославле не будет массовых гуляний в новогоднюю ночь. Об этом сообщила начальник управления культуры Ольга Каюрова 20 ноября на заседании комиссии муниципалитета по экономике и развитию города.

— В целом мы не планируем пышных праздненств с салютами, — сообщила она.

По словам Ольги Каюровой, новогодние мероприятия в городе будут в первую очередь рассчитаны на детскую аудиторию. Праздники в каникулы пройдут в домах культуры, библиотеках, музеях.

Рассматривается возможность проведения гуляний в районах.

— Сейчас предъявляются очень серьезные требования к безопасности мероприятий на открытых площадках. У нас предварительно под эти требования подходят четыре территории — Юбилейный парк, парк 30-летия Победы, площадь перед ДК Нефтников, сквер на проспекте Машиностроителей. Но вопрос еще решается, — уточнила Ольга Каюрова.

При этом в новогодние каникулы на Советской площади кроме катка будут работать горка, аттракционы. В Юбилейном парке и парке 30-летия Победы планируют залить катки. По городу, как и в предыдущие годы, будет курсировать «Волшебный троллейбус», а также по-новогоднему украшенные четыре обычных троллейбуса и два трамвая.

Есть идея украсить даже снегоуборочную технику «Горзеленхозстроя», но окончательно это решение не принято, так как требуется согласование с ГИБДД.