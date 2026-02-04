Мэрия Ярославля обменяется с областью дорогами: какие участки кому перейдут

Суринский путепровод хотят передать из городской собственности в областную Источник: мэрия Ярославля

В мэрии Ярославля рассказали о судьбе Суринского путепровода. На протяжении последних лет власти города пытаются передать этот проблемный объект в областное подчинение. Но процесс до сих пор не завершен.

4 февраля на заседании комиссии муниципалитета Ярославля по вопросам ЖКХ и благоустройства исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства мэрии Олег Виноградов сообщил, что региональное Министерство дорожного хозяйства и транспорта согласилось принять путепровод в собственность при условии, что город заберет под свою ответственность ряд дорог, принадлежащих сейчас области. А именно участок в производственной зоне западной части индустриального парка «Новоселки» во Фрунзенском районе, дублеры обхода Ярославля с Юбилейным мостом и боковые проезды с линиями освещения на Промышленном шоссе.

«Департамент городского хозяйства возражений не имеет. В Министерство направлено сообщение о готовности принять данные участки в собственность Ярославля», — отметил Олег Виноградов.

Напомним, по итогам обследования, которое проводилось в 2022 году, технически Суринский путепровод в Ярославле признан ограниченно работоспособным.