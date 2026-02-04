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Дороги и транспорт Мэрия Ярославля обменяется с областью дорогами: какие участки кому перейдут

Мэрия Ярославля обменяется с областью дорогами: какие участки кому перейдут

Один из объектов — Суринский путепровод

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Суринский путепровод хотят передать из городской собственности в областную | Источник: мэрия ЯрославляСуринский путепровод хотят передать из городской собственности в областную | Источник: мэрия Ярославля

Суринский путепровод хотят передать из городской собственности в областную

Источник:
мэрия Ярославля

В мэрии Ярославля рассказали о судьбе Суринского путепровода. На протяжении последних лет власти города пытаются передать этот проблемный объект в областное подчинение. Но процесс до сих пор не завершен.

4 февраля на заседании комиссии муниципалитета Ярославля по вопросам ЖКХ и благоустройства исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства мэрии Олег Виноградов сообщил, что региональное Министерство дорожного хозяйства и транспорта согласилось принять путепровод в собственность при условии, что город заберет под свою ответственность ряд дорог, принадлежащих сейчас области. А именно участок в производственной зоне западной части индустриального парка «Новоселки» во Фрунзенском районе, дублеры обхода Ярославля с Юбилейным мостом и боковые проезды с линиями освещения на Промышленном шоссе.

«Департамент городского хозяйства возражений не имеет. В Министерство направлено сообщение о готовности принять данные участки в собственность Ярославля», — отметил Олег Виноградов.

Напомним, по итогам обследования, которое проводилось в 2022 году, технически Суринский путепровод в Ярославле признан ограниченно работоспособным.

Власти пояснили, что объект нуждается в реконструкции или как минимум капитальном ремонте. В марте 2023 года мэр Ярославля Артем Молчанов сообщал, что на подобные работы потребуется около 2 миллиардов рублей. Передать путепровод в областную собственность власти Ярославля хотят с 2022 года. После этого будет решаться вопрос с финансированием ремонта.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Суринский путепровод
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Комментарии
8
Гость
5 февраля, 11:34
Отдайте дорогу федералам, у вас городские и сельские дороги добиты, асфальт сверху клеят 3 см. слоем, как изолента. А через месяц - дыры...
Гость
5 февраля, 09:51
вот те раз, денег нет. А как же третий мост? Или на него деньги есть?
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Гость
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