Ограниченно работоспособен: закроют ли Суринский путепровод в Ярославле для транспорта

Ограниченно работоспособен: закроют ли Суринский путепровод в Ярославле для транспорта

Власти рассказали о судьбе проблемного моста

1 033
8 комментариев
Судьба Суринского путепровода до конца не ясна | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Судьба Суринского путепровода до конца не ясна

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти рассказали порталу 76.RU о состоянии и дальнейшей судьбе Суринского путепровода в Ярославле.

Предлагали снести

В последние годы регулярно поступают жалобы на качество его проезжей части. Власти периодически проводят ремонты — латают дыры, но через некоторое время покрытие опять разрушается. Председатель общественного совета при департаменте городского хозяйства мэрии Лев Размолодин в 2022 году вовсе заявил нашему порталу, что мост нужно сносить и строить заново. Причина — в его общей изношенности и нагрузках, на которые конструкция якобы не была рассчитана.

В феврале 2024 года Роман Душко, который на тот момент являлся министром дорожного хозяйства региона сообщил, что проведено обследование путепровода.

«Теперь будем принимать решение — проводить его реконструкцию или капитальный ремонт. Этот объект капиталоемкий. Планируем привести его в нормативное состояние — не только сам путепровод, но и подъезды к нему, они тоже требуют внимания», — отметил Душко.

Портал 76.RU узнал, на каком этапе находятся работы по приведению моста в порядок сейчас.

Насыпи у путепровода размыты дождями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Насыпи у путепровода размыты дождями

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ограниченно работоспособен

По информации мэрии Ярославля, мост находится в собственности города. По итогам обследования, которое проводилось в 2022 году, техническое состояние объекта — ограниченно работоспособное.

«Требуется проведение капитального ремонта или реконструкции», — сообщил в ответе на запрос редакции 76.RU заместитель мэра Ярославля по вопросам ЖКХ и благоустройства Николай Степанов.

Между тем, о сроках таких масштабных работ пока ничего не известно. Проектная стоимость капитального ремонта путепровода не определена. В марте 2023 года мэр Ярославля Артем Молчанов сообщал, что на подобные работы потребуется около 2 миллиардов рублей.

«В настоящее время инициирована передача городской части транспортной развязки в собственность Ярославской области», — добавил Николай Степанов.

Соответствующее решение муниципалитета было принято еще в 2022 году. Однако процедура до сих пор не прошла.

Мост должны передать в собственность области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мост должны передать в собственность области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Почему путепровод до сих пор не передан области

Процесс затормозился из-за вопроса по сетям.

«В данный момент решается вопрос о передаче линий искусственного освещения на подходах к путепроводу и развязках в собственность города Ярославля. Собственником данных линий освещения является ПАО „Россети“. Совместно с мэрией города прорабатывается вопрос о способе возмещения собственнику данных сетей. После передачи сетей в собственность города объект в целом будет передан в собственность правительства Ярославской области», — уточнили нам в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

После окончательной передачи путепровода в областную собственность власти планируют разработать проект капитального ремонта объекта и организовать дальнейшие работы по приведению его в нормативное состояние.

«Конкретные сроки реализации этих мероприятий будут определены после завершения процедуры переоформления объекта», — добавили в министерстве.

Объект должны капитально отремонтировать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Объект должны капитально отремонтировать

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Будут ли закрывать путепровод

В мэрии Ярославля сообщили, что вводить ограничение движения по путепроводу в ближайшее время не планируют. Для поддержания работоспособности проезжей части ее периодически ремонтируют.

Напомним, Суринский путепровод был построен в 1994 году. В течение времени эксплуатации его много раз ремонтировали. В основном это был ямочный ремонт. В 2023–2024 годах был заменен верхний слой асфальта на проезжей части и нанесена новая разметка.

Гость
50 минут
Ни на что не способные управленцы
Гость
33 минуты
Он должен относиться к федеральной собственности, как и трасса М8. Отсюда все проблемы.
