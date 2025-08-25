Ограниченно работоспособен: закроют ли Суринский путепровод в Ярославле для транспорта

Власти рассказали порталу 76.RU о состоянии и дальнейшей судьбе Суринского путепровода в Ярославле.
Предлагали снести
В последние годы регулярно поступают жалобы на качество его проезжей части. Власти периодически проводят ремонты — латают дыры, но через некоторое время покрытие опять разрушается. Председатель общественного совета при департаменте городского хозяйства мэрии Лев Размолодин в 2022 году вовсе заявил нашему порталу, что мост нужно сносить и строить заново. Причина — в его общей изношенности и нагрузках, на которые конструкция якобы не была рассчитана.
В феврале 2024 года Роман Душко, который на тот момент являлся министром дорожного хозяйства региона сообщил, что проведено обследование путепровода.
«Теперь будем принимать решение — проводить его реконструкцию или капитальный ремонт. Этот объект капиталоемкий. Планируем привести его в нормативное состояние — не только сам путепровод, но и подъезды к нему, они тоже требуют внимания», — отметил Душко.
Портал 76.RU узнал, на каком этапе находятся работы по приведению моста в порядок сейчас.
Ограниченно работоспособен
По информации мэрии Ярославля, мост находится в собственности города. По итогам обследования, которое проводилось в 2022 году, техническое состояние объекта — ограниченно работоспособное.
«Требуется проведение капитального ремонта или реконструкции», — сообщил в ответе на запрос редакции 76.RU заместитель мэра Ярославля по вопросам ЖКХ и благоустройства Николай Степанов.
Между тем, о сроках таких масштабных работ пока ничего не известно. Проектная стоимость капитального ремонта путепровода не определена. В марте 2023 года мэр Ярославля Артем Молчанов сообщал, что на подобные работы потребуется около 2 миллиардов рублей.
«В настоящее время инициирована передача городской части транспортной развязки в собственность Ярославской области», — добавил Николай Степанов.
Соответствующее решение муниципалитета было принято еще в 2022 году. Однако процедура до сих пор не прошла.
Почему путепровод до сих пор не передан области
Процесс затормозился из-за вопроса по сетям.
«В данный момент решается вопрос о передаче линий искусственного освещения на подходах к путепроводу и развязках в собственность города Ярославля. Собственником данных линий освещения является ПАО „Россети“. Совместно с мэрией города прорабатывается вопрос о способе возмещения собственнику данных сетей. После передачи сетей в собственность города объект в целом будет передан в собственность правительства Ярославской области», — уточнили нам в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.
После окончательной передачи путепровода в областную собственность власти планируют разработать проект капитального ремонта объекта и организовать дальнейшие работы по приведению его в нормативное состояние.
«Конкретные сроки реализации этих мероприятий будут определены после завершения процедуры переоформления объекта», — добавили в министерстве.
Будут ли закрывать путепровод
В мэрии Ярославля сообщили, что вводить ограничение движения по путепроводу в ближайшее время не планируют. Для поддержания работоспособности проезжей части ее периодически ремонтируют.
Напомним, Суринский путепровод был построен в 1994 году. В течение времени эксплуатации его много раз ремонтировали. В основном это был ямочный ремонт. В 2023–2024 годах был заменен верхний слой асфальта на проезжей части и нанесена новая разметка.