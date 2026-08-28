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Дороги и транспорт С «сухими ногами» и новыми зонами. Как будет выглядеть Ярославский вокзал после масштабной реконструкции — фото

С «сухими ногами» и новыми зонами. Как будет выглядеть Ярославский вокзал после масштабной реконструкции — фото

Публикуем рендеры проекта

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Стало известно, как будет выглядеть Ярославский вокзал после модернизации | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU Стало известно, как будет выглядеть Ярославский вокзал после модернизации | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Стало известно, как будет выглядеть Ярославский вокзал после модернизации

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Стало известно, как будет выглядеть Ярославский вокзал Москвы после масштабной реконструкции. По данным столичного градостроительного комплекса, в ближайшие месяцы будет идти проектирование, сами работы же планируют начать до конца года.

«Когда будет закрыт вокзал и как будет организован проход пассажиров к поездам — еще неизвестно. В ближайший месяц-два ничего не изменится», — ранее поясняли нашим коллегам из MSK1.RU на самом вокзале.

Как рассказал глава градкомплекса Владимир Ефимов, главная задача проекта — вернуть исторический архитектурный облик Ярославскому вокзалу с учетом его статуса объекта культурного наследия федерального значения.

Открытые пространства на вокзале хотят убрать и сделать вместо этого «сухие ноги»&nbsp;— проект по обустройству навесов | Источник: пресс-служба Департамента градостроительной политики МосквыОткрытые пространства на вокзале хотят убрать и сделать вместо этого «сухие ноги»&nbsp;— проект по обустройству навесов | Источник: пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы

Открытые пространства на вокзале хотят убрать и сделать вместо этого «сухие ноги» — проект по обустройству навесов

Источник:

пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы

Навесы также будут защищать от солнца | Источник: пресс-служба Департамента градостроительной политики МосквыНавесы также будут защищать от солнца | Источник: пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы

Навесы также будут защищать от солнца

Источник:

пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы

В рамках масштабной модернизации должны организовать новые выходы и входы на станцию метро, заменить инженерное оборудование, отремонтировать кровлю и фасады, создать дополнительные пространства для пассажиров.

На Ярославском вокзале хотят провести модернизацию, как на Ленинградском | Источник: пресс-служба Департамента градостроительной политики МосквыНа Ярославском вокзале хотят провести модернизацию, как на Ленинградском | Источник: пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы

На Ярославском вокзале хотят провести модернизацию, как на Ленинградском

Источник:

пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы

По данным властей Москвы, Ярославским вокзалом пользуются порядка 80 тысяч пригородных пассажиров в рабочий день. К 2035 году ожидают уже 106,4 тысяч человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что работы на вокзале начнутся в декабре 2026 года.

Основное направление на Ярославском вокзале — электрички ближнего и дальнего следования. В августе на маршруте Москва — Ярославль число ежедневных рейсов вырастет с 6 до 8. К уже курсирующей «Ласточке» добавится новый двухэтажный поезд «Аврора». До конца года мэрия столицы обещает, что на линии появятся 35 поездов последнего поколения — «Иволга 4.0» и «Королёк» (ЭП2ДМ). Основное обновление планируют завершить к 2030 году, закупят ещё 55 составов.

Проект реконструкции Ярославского вокзала сверху | Источник: пресс-служба Департамента градостроительной политики МосквыПроект реконструкции Ярославского вокзала сверху | Источник: пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы

Проект реконструкции Ярославского вокзала сверху

Источник:

пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы

Как будет выглядеть Ярославский вокзал после работ | Источник: пресс-служба Департамента градостроительной политики МосквыКак будет выглядеть Ярославский вокзал после работ | Источник: пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы

Как будет выглядеть Ярославский вокзал после работ

Источник:

пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы

Планируется ли закрывать вокзал на период реконструкции — не сообщалось.

В ближайшие годы ярославское направление ожидает большое обновление, Ярославль станет частью Центрального транспортного узла. Подробнее о проекте можно узнать в нашем разборе.

Центральный транспортный узел (ЦТУ) — это крупный инфраструктурный проект по развитию железнодорожного сообщения из Москвы в соседние регионы. Он предусматривает модернизацию железнодорожных линий, запуск дополнительных поездов и сокращение интервалов движения, чтобы улучшить транспортную доступность.

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Вера БорисоваВера Борисова
Вера Борисова
Корреспондент MSK1.RU
Ярославский вокзал Сергей Собянин Ленинградский вокзал Реконструкция
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