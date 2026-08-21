За полтора месяца работы — 41 млн: в Ярославле определили перевозчика для двух трамвайных маршрутов

В Ярославле нашли перевозчика для трамвайных маршрутов Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле определили перевозчика для работы на двух трамвайных маршрутах № 5Р «Больница № 9 — ТРЦ „РИО“» и № 6Р «ТРЦ „РИО“ — Улица Блюхера». Об этом говорится на сайте «Госзакупок».

Обслуживать маршруты нужно с 1 сентября по 18 октября 2026 года. Указано, что на линию должно выходить максимум 10 трамваев № 5Р. Общая протяженность маршрута составляет 16,5 километра.

Трамваев № 6Р может быть меньше: максимум две единицы техники. Общая протяженность маршрута — 7,7 километра.

За работы заказчик — ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области», готов заплатить 41, 1 млн рублей. Судя по опубликованной на сайте «Госзакупок» документации, перевозчик, который получит эту сумму, уже определен. Название компании не указано, однако, вероятнее всего, контракт получил «Яргорэлектротранс». Это предприятие занимается обслуживанием трамвайных маршрутов в городе.

Напомним, с 2023 года в Ярославле проходит масштабное обновление трамвайного хозяйства, работы затронут Дзержинский, Ленинский и Кировский районы. Во время работ должны заменить около 40 км путей. Кроме того, согласно концессионному соглашению, будет закуплено 47 новых трамваев, также планируется обновление восьми тяговых подстанций и трамвайного депо.

Работы выполняет компания «Мовиста Регионы Ярославль». После завершения реконструкции она получит право управлять трамвайным хозяйством в течение 20 лет, извлекая прибыль от эксплуатации.

С 21 августа в центре Ярославля перекрыли движение на время ремонта трамвайных путей. Мы публиковали карту ограничений.