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Развлечения Обзор «У меня были проблемы»: Киркоров признался, зачем сделал ринопластику

«У меня были проблемы»: Киркоров признался, зачем сделал ринопластику

Оказалось, что дело далеко не только в красоте

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Артист трепетно относится к своей внешности | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUАртист трепетно относится к своей внешности | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Артист трепетно относится к своей внешности

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Филипп Киркоров всё больше уходит от своего прошлого образа и делает новые и новые операции. Последнюю из них поклонники заметили еще в июне. У певца заметно изменилась форма носа, мимо перемен тогда не смог пройти даже Басков — он сравнил Киркорова с Майклом Джексоном.

На ковровой дорожке «Новой волны» певец захотел объясниться, чем ему не угодил его нос. Как оказалось, причин к переменам несколько. Во-первых, профессия обязывает привлекательно выглядеть и приходится идти на жертвы, а во-вторых, лечь под нож хирурга подтолкнуло здоровье.

— Артист — это моя профессиональная обязанность. И внешне хорошо выглядеть, и подтягивать себя во всех отношениях. Косметология, стоматология, офтальмология, ринопластика… Я не от хорошей жизни занялся носом, у меня были проблемы с дыханием. Сложно было спать, периодически закладывало нос, — признался поп-король.

Киркоров не скрывает свои операции

Источник:

Городские медиа

Киркоров отмечает, что контролирует ситуацию и не планирует беспрестанно перекраивать себя. Наоборот, примеры коллег показали, что привычка становиться лучшей версией себя редко хорошо заканчивается.

— Главное, не увлекаться этим и не превращаться в мумию, как многие даже западные звезды. Я не стесняюсь об этом говорить, потому что, я считаю, любой уважающий себя артист должен за собой следить и приводить себя в форму, соответствующую ценам на билеты, — добавил Киркоров.

При этом даже после множества операций Киркоров до сих пор недоволен своим внешним видом. Теперь его главный враг — лишний вес. На одном из последних концертов в Сочи Киркоров появился без привычного блестящего пиджака или рубашки, а в плетеном корсете, который сильно его перетянул.

На одном из последних концертов Киркоров не стал надевать пиджак и словил немало хейта

Источник:

elukianova777 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Это мне мешает. Я уже привык к другой форме. Я просто летом так хорошо с детьми отдохнул в Греции. Когда вернулся на концерт в Сочи, я понял, что на мне с трудом застегнулся концертный костюм. А новый я не привез. Поэтому я понял, что беда-беда… Пришла беда — отворяй ворота, — пожаловался Киркоров.

Артист посадил себя на строгую диету и снова занялся спортом, правда, как признается сам Киркоров, он это всё очень не любит. Но что не сделаешь ради того, чтобы скинуть лишние пять килограммов и быть в идеальной форме.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Филипп Киркоров Ринопластика
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