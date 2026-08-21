Погиб накануне годовщины смерти матери. В Петербурге нашли тело бас-гитариста «Кукрыниксов»

Источник: Городские медиа

Дмитрия Оганяна, бас-гитариста группы «Кукрыниксы», нашли мертвым 20 августа в районе Пассажирского порта в Петербурге. Его тело достали из воды. На берегу обнаружили топор и отрубленную кисть.

Оганян играл в «Кукрыниксах» с 2000 по 2018 год. Кроме того, музыкант выступал с другими группами и исполнял классическую музыку.

Коллеги вспоминают его как человека с неизменно хорошим настроением. Однако в последние годы музыкант испытывал проблемы с кожей рук. По словам близких и коллег, при длительной игре кожа на его пальцах могла трескаться, однако Дмитрий не показывал переживаний по этому поводу.

Несколько лет назад, 21 августа, умерла мать Оганяна. Музыкант тяжело переживал ее смерть, поскольку в тот момент не был рядом. Источник рассказал Фонтанке о том, что накануне даты бас-гитарист обычно выпивал.