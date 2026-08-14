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Лето Атаки БПЛА Обзор Тариф «всё выключено»: кто-то готов отдыхать в Крыму без света в номерах и воды в бассейнах, а кто-то просто хочет вернуть деньги

Тариф «всё выключено»: кто-то готов отдыхать в Крыму без света в номерах и воды в бассейнах, а кто-то просто хочет вернуть деньги

Число отдыхающих на полуострове даже стало прибавляться, но ситуация меняется каждую минуту

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Если в июле место под зонтиком было найти просто даже в середине дня, то теперь на евпаторийских пляжах отдыхающих стало заметно больше | Источник: Александра Сотникова / MSK1.RUЕсли в июле место под зонтиком было найти просто даже в середине дня, то теперь на евпаторийских пляжах отдыхающих стало заметно больше | Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

Если в июле место под зонтиком было найти просто даже в середине дня, то теперь на евпаторийских пляжах отдыхающих стало заметно больше

Источник:

Александра Сотникова / MSK1.RU

В августе отдыхающие снова поехали на пляжи полуострова, их значительно меньше, чем собирались в мае, но поток постепенно растет. Вместе с этим остается очень много людей, которым так и не вернули деньги за неиспользованный отдых. Об этом — в материале журналиста MSK1.RU из Крыма.

«Бабах — и всё!»

«Мы решили на 20-летие дочки подарить ей с другом отдых в отеле „пять звезд“ в Алуште. От тарифа „всё включено“ ребята отказались, чтобы не быть привязанными к обеду и ужину, отплатили полупансион — 15 тысяч в сутки за двухместный номер, — рассказывает Елена Юровская из Симферополя. — Дети приехали. Лифты не работают — на шестой этаж с чемоданами по лестнице, никто не помог. В номере нет верхнего света, работают только розетки и иногда кондиционер. Спа-комплекс и бассейн закрыты. Получается, услуг, входящих в цену, нет, а деньги никто не возвращает — живите как можете. Хорошо мы крымчане — ребята через два дня такого отдыха вернулись домой в Симферополь. А люди, которые издалека приехали и оплатили полный пансион по 30 тысяч в сутки, так и жили без света и всего остального.

Название отеля раздосадованная мама просила не называть, ведь со времени отдыха дочки прошло больше недели, она надеется, что жизнь в нем уже наладили, установив дополнительные генераторы.

Собственные генераторы и водная скважина — теперь главные достоинства крымских средств размещения. Отели и гостевые дома рекламируют не уютные номера, близость к морю или прекрасную кухню, а постоянное электричество и водоснабжение. Доступность бензина и дизеля отошли на второй план, поскольку топливо имеется на заправках по пути в Крым, да и на самом полуострове без очередей доступны АИ-100 и АИ-99 по ценам от 280 до 310 рублей за литр, (АИ-92 и АИ-95 нужно искать). Для крымчан дорого, но туристы, если уж сильно нужно, заправляются. А проблему с подачей электричества и, соответственно, воды пока решить не удалось.

Когда в твоем распоряжении бескрайнее море и ласковое солнце, отсутствие электричества напрягает уже не так сильно | Источник: Александра Сотникова / MSK1.RUКогда в твоем распоряжении бескрайнее море и ласковое солнце, отсутствие электричества напрягает уже не так сильно | Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

Когда в твоем распоряжении бескрайнее море и ласковое солнце, отсутствие электричества напрягает уже не так сильно

Источник:

Александра Сотникова / MSK1.RU

«За время нашего отдыха в Алуште (11 дней) только 5 дней свет не выключали. Приехали и сразу попали без света: было электричество по 3 часа в день и 6 часов без него, но хоть как-то было. А тут с ночи бах — и всё. Ситуация каждый день меняется, вообще не угадать. Тревожно с конца июня. Ялта почему-то всех взбудоражила, но и до этого половина полуострова сидела уже без света и воды с налетами», — пишет в телеграм-канале «Крым — главчат туристический» Ирина из Санкт-Петербурга.

Перебои с подачей электричества влияют не только на комфортное проживание туристов, но и на развлечения. Из экономии мощностей набережные курортных городов и поселков — главное сосредоточение ночной туристической жизни — освещены редкими вывесками и модными фонарями. Плеск волн и треск сверчков перекрывает мерный гул генераторов, на которых работают кафе и магазины. Но это не мешает туристам развлекаться: на набережных Ялты или Евпатории по несколько стихийных танцплощадок, где в полумраке отдыхающие без стеснения выделывают сложные па.

С культурной программой в нынешнем сезоне совсем тихо. Артисты, начиная с закрытия симферопольского аэропорта в 2022 году, не балуют полуостров гастролями. Но летом всё же по привычке отправлялись в «курортный чес». Этим летом заявленных выступлений было не очень много, но и они не состоялись. Отменили гастроли Трофим, Shaman, Ваенга, решили не ехать на полуостров Владимир Винокур и Юрий Куклачев со своими беспокойными артистами. Дольше всех на афишах держалась певица Слава, но и она сдалась под влиянием обстоятельств.

В Крыму у нас должно было быть четыре выступления, но организаторы не могут гарантировать нам бесперебойное обеспечение электричеством.

администратор певицы Славы

Вот и приходится туристам искать альтернативу. Как сообщает агентство «Крыминформ», по данным кассовых сетей и поставщиков, продажи алкоголя на черноморском юге побили рекорд за четверть века — так много здесь не пили с 2001 года. Вместо ярких огней и концертов звезд приподнятое настроения дарят туристам местные пьянящие напитки.

«Мы неделю были в Алуште в „Крымской резиденции“. Свет выключали два раза в день. Апартаменты у нас были на 1-м этаже, поэтому была вода и на лифте ездить не приходилось. Бассейны работали. В целом нормально было всё. На набережной много у кого генераторы. Люди сидят телефоны в кафешках заряжают. Но уже там стало похуже и света нет. Мы теперь в Новом Свете — 3 дня электричество вообще не выключали. И вот вчера вечером всё погасло, и по сей час нет света. Кто может, подключает генераторы. Но мы с балкона наблюдали обстрел — был прямо серьезный. Всё небо в зареве», — рассказывает о впечатлениях от отпуска в телеграм-канале «Крым Туристический чат» Вика из Москвы.

В Гурзуфе перебои со светом и водой, зато на пляжах нет привычной давки. «Во всём нужно искать хорошее»,&nbsp;— пишут туристы, выбравшие этот поселок для отдыха | Источник: Александра Сотникова / MSK1.RUВ Гурзуфе перебои со светом и водой, зато на пляжах нет привычной давки. «Во всём нужно искать хорошее»,&nbsp;— пишут туристы, выбравшие этот поселок для отдыха | Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

В Гурзуфе перебои со светом и водой, зато на пляжах нет привычной давки. «Во всём нужно искать хорошее», — пишут туристы, выбравшие этот поселок для отдыха

Источник:

Александра Сотникова / MSK1.RU

Нынешним летом в Крыму туристам не так просто расслабиться даже в отпуске — приходится учитывать новые вводные из-за топливного и энергетического кризиса.

«Сегодня приехали из Судака в Питер. В последние три дня, когда отключили свет, нас переселили в другой отель, где есть свет и вода. Так, конечно, не особо напряжно, но по возможности выбирайте отели, где есть генераторы, и уточняйте, как их включают: на час-два-полдня или он работает всегда. Плюс рекомендую снимать наличку заранее, в Судаке лимит на снятие, плюс многие банкоматы просто не работают, а в те, что работали, огромные были очереди», — советует в телеграм-канале «Крым Туристический чат» Катя Лебедева из Санкт-Петербурга.

«Живем один раз»

Не все туристы готовы к рискам и бытовому дискомфорту&nbsp;— на пляжах Берегового отдыхающих значительно меньше, чем обычно в разгар сезона | Источник: Александра Сотникова / MSK1.RUНе все туристы готовы к рискам и бытовому дискомфорту&nbsp;— на пляжах Берегового отдыхающих значительно меньше, чем обычно в разгар сезона | Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

Не все туристы готовы к рискам и бытовому дискомфорту — на пляжах Берегового отдыхающих значительно меньше, чем обычно в разгар сезона

Источник:

Александра Сотникова / MSK1.RU

Но, несмотря на сложности, туристический поток в Крым, который резко сократился с середины июня по конец июля, начинает постепенно увеличиваться. Нет, пробок на Крымском мосту не наблюдается, но машин стало заметнее больше, чем в июле. «Один раз живем», — пишут жаждущие солнца и моря жители российских городов и отправляются в Крым.

Некий восстановительный рост мы сейчас регистрируем. Но понятно, что Крым уже не выйдет на те показатели, которые были в мае. Надеемся, что турпоток хотя бы немного стабилизируется.

Сергей Ромашкин

вице-президент АТОР

На пляжах действительно стало больше отдыхающих, и «продавцы» шезлонгов, бунгало и другой инфраструктуры немного приободрились. К пирсам пригнали катера, «бананы» и другие водные развлечения, выросла аренда сапов. При этом цены на услуги остались гуманными: от 300 до 500 рублей за шезлонг, 2–2,5 тысячи в день за бунгало, до 1000 рублей за прокат сапа. Возможно, этому поспособствовало снижение цен в отелях и гостевых домах: от 15 до 30 процентов для туристов с материка, до 50 процентов для крымчан, чтобы хоть на выходные заполнить номера.

«Никто не скажет, что будет в конце августа и сентябре, на какую цену ориентироваться. На данный момент all inc задаром для августа — oт 10 000 рублей, при условии проблем со светом и водой. В „Ялта-интурист“, где есть и вода, и электричество, — 19 000 с завтраками („шведка“) на 3 взрослых (ребенку 17 лет)», — обсуждают цены в телеграм-канале «Крым Туристический чат» потенциальные туристы, все-таки планирующие отдохнуть в Крыму нынешним летом или в бархатный сезон. Тем более что положительных отзывов тоже хватает.

«Мы везли бензин с собой из Самары 180 литров в старых эсэсэсэровских канистрах. В Крыму заправлялись без проблем на М-4, обратно — мне показалось, что с бензином было хуже. До Саратова использовали свой запас. И 20 литров привезли в остатке + почти полный бак. Отдельно отмечу настрой крымчан и их силу духа. Держаться друг за друга, улыбаться и говорить добрые слова в такой непростой ситуации, поддерживать приезжающих и излучать оптимизм — это вызывает тонну уважения. В Судаке кафе работают, магазины тоже. Аквапарк с 1 августа открылся, но в каком-то странном формате (горки не работают, только бассейн и анимация). Всем отдыхающим — света, моря, солнца и самого позитивного настроения. Спасибо Крыму. Обязательно будем с следующим году», — рапортует в телеграм-канале «Крым — главчат туристический» Наталья и оценивает отпуск, проведенный в сложных условиях, как вполне положительный.

«В Евпатории электричество преимущественно есть, по 3–4 раза выключают в сутки на 30–60 минут приблизительно. В магазинах всё есть, трамваи работают. Персики на колхозном рынке невероятно вкусные. Бензин 95-й есть по 230 ₽», — отчитывается Ирина из Нижнего Новгорода.

«Последние дни было нормально! Всё работало: кафе, рестораны, магазины. Море теплое было, на набережных людей негусто, но достаточно отдыхающих. Даже казалось, что жизнь вернулась в обычное русло. Мы не в Евпатории, а рядом, в поселке. Была в городе эти дни и даже обрадовалась, что всё наладилось.

Сегодня ночью было громко, сидим без света, не знаем, что, где и как…» — рассказывает Ольга из Москвы в телеграм-канале «Крым — главчат туристический».

С ялтинского Приморского пляжа пришлось эвакуировать отдыхающих из-за безэкипажного катера, который прорвался к побережью. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений | Источник: Александра Сотникова / MSK1.RUС ялтинского Приморского пляжа пришлось эвакуировать отдыхающих из-за безэкипажного катера, который прорвался к побережью. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений | Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

С ялтинского Приморского пляжа пришлось эвакуировать отдыхающих из-за безэкипажного катера, который прорвался к побережью. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений

Источник:

Александра Сотникова / MSK1.RU

Действительно, ситуация на любом побережье Крыма может измениться в секунду. Вот только на Приморском пляже в Ялте туристы нежились на шезлонгах и окунались в теплейшее море, как началась срочная эвакуация: к курортному берегу прорвался безэкипажный катер, начиненный килограммами взрывчатки. К счастью, его разминировали без потерь и пострадавших.

Через несколько дней — новая эвакуация с пляжа и палаточного кемпинга «Инжир» под Балаклавой. Из-за обломков сбитого дрона загорелся лес, и туристов вывозили на катерах из зоны задымления. С пожаром боролись несколько дней. И в этот раз, к счастью, обошлось без пострадавших. Но гарантий, что больше ни один морской дрон или атакующий с воздуха не потревожит покой отдыхающих, никто дать не может. Поэтому всем туристам, отдыхающим в Крыму или собирающимся на полуостров, необходимо четко осознавать риски.

«А вообще, крымчан жалко: сезон и так короткий, а в этом году еще и такое. Цены на жилье низкие, отдыхающих очень мало, кафе пустые. Они, конечно, держатся, все приветливы, хозяйка за отсутствие электроэнергии извинялась, готова была вернуть деньги, если решим уехать раньше. И всех гостей предупредила. Как же хочется, чтобы наступил уже мир!» — и сложно не согласиться с мнением москвички Марины в телеграм-канале «Крым — главчат туристический».

Верните наши денежки

Все, кто хотел, уже отменили бронирование отдыха в отелях и гостевых домах полуострова. Но далеко не всем вернули деньги. Суммы, отданные за несостоявшийся отдых, могут быть небольшими, и ожидание их возврата не нанесет ущерб семейному бюджету. А могут быть довольно значимыми, особенно если нужно заново бронировать отдых в другом месте.

«Если гостиница не возвращает предоплату, куда можно обратиться? Ответили по телефону, что режим ЧС и они вообще могут не возвращать. На письма не отвечают вообще», — спрашивает Ирина в телеграм-канале «Крым — главчат туристический». И этот вопрос актуален для многих несостоявшихся крымских отдыхающих.

По данным АТОР, туроператоры уже вернули клиентам полтора миллиарда рублей по отмененным 30 тысячам путевок (это 15% от всех отмен в нынешнем сезоне). Но есть и другие участники туристического рынка, которым полностью рассчитаться с отдыхающими не так просто.

«Значительную часть средств, наверное, около половины или чуть больше, аккумулируют отели, в которых туристы бронировали отдых напрямую. И у отелей сейчас сложилась особенно тяжелая ситуация, потому что у них нет источника диверсификации финансов. То есть у них один отель, значит, на него деньги и потрачены. Как потрачены? Вложены в подготовку к работе в сезон. Например, обновлено оборудование в бассейне или сделано озеленение территории, произведен ремонт номеров, закуплена новая мебель… Некоторые предусмотрительные владельцы покупают даже продукты долгого хранения на весь сезон: сахар, крупы, потому что летом всё дорожает. Туристы справедливо задают вопрос: где наши деньги? А они уже в газонах, в сахаре, в новой мебели», — объясняет Сергей Ромашкин, глава туроператора «Дельфин», вице-президент АТОР.

По закону деньги должны вернуть в течение 10 рабочих дней после требований туристов. Это законные требования, но ситуация сейчас форс-мажорная, и отели просят какую-то рассрочку. Но отели не единственные участники туристического рынка Крыма, у которых зависли средства туристов. Вторая часть денег — у туристического рынка: это турагенты, туроператоры, агрегаторы.

Сергей Ромашкин

вице-президент АТОР

«Вот мы вернули всем, кто потребовал деньги еще в июне, сумма получилась большая — сотни миллионов рублей. Для нас это были достаточно большие возвраты, но мы смогли их диверсифицировать за счет других направлений. А у крымских туроператоров, как правило, других направлений нет, поэтому возврат средств движется медленно, они предлагают туристам немного подождать, обещая, что до сентября всё выплатят. Такая же ситуация была полтора года назад в Анапе, когда перед сезоном туристы потребовали возврата денег. Тогда случился „кассовый разрыв“ — внезапно выручка закончилась, новых продаж нет, а те, кто покупал раньше, говорят, что забирают всё. Сейчас в этот „кассовый разрыв“ попал Крым. Но, чтобы избежать напряжения, которое было в Анапе, федеральное правительство выделило 4 миллиарда рублей на поддержку крымской туротрасли. Поэтому я думаю, что вот эти средства, хоть не решат проблему полностью, но они как-то снизят градус напряженности, те, кому очень надо, получат деньги в первую очередь, а те, кто готов подождать, подождут. Конечно, со временем все получат свои средства, даже в этом году, но быстро это организовать пока не удается», — заключил эксперт.

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Александра Сотникова
Возврат денег Туризм Отдых в Крыму Цена на отдых Атака беспилотников и дронов Черное море Южный берег
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Комментарии
4
Гость
6 минут
Обожая Крым, но в этом году даже в Витязево не поехали...не люблю квесты. Раздосадованная мама, очнитесь уже...
Гость
27 минут
Там, конечно, классно! Особенно на Поповке! Но сейчас надо хорошо подумать, прежде чем туда ехать
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