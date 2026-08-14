Столбы огня подошли к пляжам в Греции — туристам пришлось спасаться бегством. Видео бушующей стихии

Туристы оказались в ловушке дыма и огня Источник: NEWS 24/7 / X

В Греции на полуострове Халкидики разгорелись крупные лесные пожары. Пламя подошло к жилым домам и пляжам в курортных зонах Сивири и Фурка. Из-за этого туристам и местным жителям пришлось спасаться бегством.

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Источник: Weather Monitor / X

Как сообщает местное издание eKathimerini, возгорание началось в сельскохозяйственных угодьях и лесном массиве, после чего перекинулось на жилые районы. По данным береговой охраны, из-за близко подошедшего пламени с пляжа Сивири отдыхающих пришлось эвакуировать по морю. Всего спасатели вывезли 481 человек.

Также из-за пожаров прошла эвакуация из гостиницы в Фурке. Как пишет Le Monde.fr, часть людей попыталась покинуть курорты самостоятельно на машинах, из-за чего на выездах образовались большие пробки.

Источник: World News / X

Огонь нанес серьезный ущерб домам и автомобилям. Сообщается, что в результате пожара было уничтожено 110 квадратных километров леса. Для борьбы с разбушевавшейся стихией власти Греции привлекли 155 пожарных и 59 единиц техники. Также с воздуха помогали девять самолетов и семь вертолетов. Во время тушения двое огнеборцев получили травмы, их доставили в больницу.

Источник: World News / X