Умные все стали! Что учителя и эксперты думают о предложении сделать ЕГЭ еще более сложным

ЕГЭ предложили усложнить, чтобы уменьшить конкуренцию за бюджетные места Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

«У нас в классе при подготовке профильной математики ни разу за год не затрагивали вопросы из второй части ЕГЭ. Репетитор как-то сказала, что не все учителя сами разбираются в задачах на параметры, если бы не репетитор, больше 70 баллов ребенок бы не набрал. Что вы тут хотите еще усложнять, если это даже преподать школьникам не могут?»

Так наша читательница эмоционально отреагировала на предложение помощника президента Андрея Фурсенко усложнить ЕГЭ. Эта мера, по мнению бывшего министра образования, снизит уровень конкуренции за бюджетные места в вузах среди стобалльников и победителей олимпиад.

В 2026 году количество 100-балльных результатов на ЕГЭ стало рекордным для страны — такого результата достигли 8759 выпускников. При этом 200 баллов набрали 933 человека, 300 баллов — 76, а восемь учеников набрали 400 из 400.

К чему могут привести усложнения ЕГЭ и что делать обычным выпускникам, не стремящимся к идеальной оценке? E1.RU разбирается в этих вопросах вместе с экспертами в области образования.

В ЕГЭ и так достаточно изменений

ЕГЭ состоит из двух частей: первая проверяет базовые знания выпускника, а вторая имеет повышенный уровень сложности. Часто это задачи с письменным, развернутым ответом или объемное сочинение.

Репетитор и руководитель тьюторского центра «Эпсилон» в Екатеринбурге Наталья Певнева считает, что каждый год на экзамене меняют задания и формулировки, и этого вполне достаточно.

«Возьмем, к примеру, обществознание: сколько было вопросов, связанных с тем, как были сформулированы задания, что ребенок не мог их осознать. Или вспомним ситуацию с ЕГЭ по английскому языку, где школьникам нужно было написать письмо про День народного единства, — напомнила Наталья Певнева. — Экзамены всё равно трансформируются, меняются, причем в разные стороны. Тот же экзамен по математике был простым, в этом году мы готовились к совершенно другому уровню. Правительство, конечно, „молодцы“, потому что они сначала перед экзаменами повысили минимальные баллы ЕГЭ, а теперь говорят про большое количество стобалльников».

Может быть, тогда нужно изменить систему оценивания, а не сам экзамен? Наталья Певнева репетитор, руководитель тьюторского центра

В ЕГЭ и так достаточно подводных камней — каждый год темы заданий обновляют, и для детей часто это становится неприятным сюрпризом Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Также, по мнению некоторых уральских педагогов, пожелавших остаться анонимными, сдача ЕГЭ в 2026 году была значительно легче из-за предстоящих выборов — раз в несколько лет, по мнению наших собеседников, задания делают проще, чтобы снизить уровень недовольства в обществе.

Главное — свобода выбора

Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург считает, что ЕГЭ, как и система поступления в университеты, сейчас достаточно гибкие — если в столичных вузах не хватает бюджетных мест, то в регионах их полно.

«Где родился, там и пригодился. Я езжу по всей России, университеты на Дальнем Востоке, в Твери ничуть не хуже, чем в Москве, — сказал Евгений Ямбург журналисту E1.RU. — А что касается олимпиадников, мы ими гордимся, и никто за бортом не окажется. Нам очень важны дети, которые потом создадут славу российской науке, будут развивать ее дальше, поэтому олимпиадников обижать не будем».

При этом остается вопрос: не обидит ли решение усложнить ЕГЭ выпускников, не стремящихся к сотне баллов?

«ЕГЭ стал дифференцированным. Если вы поступаете на матмех, то сдаете профильную математику, если на журналистику, на филфак — то базовую, — ответил заслуженный учитель. — Я получал образование при советской власти, мы сдавали восемь экзаменов в июне, а потом еще четыре в августе, а сейчас выпускники могут выбирать и подавать документы сразу в пять вузов. Им разрешается пересдавать ЕГЭ: если ты 95 баллов набрал, а хочешь 99 — пересдавай, но тут без дураков».

Выпускники — свободные личности, они имеют право выбирать и нести за это ответственность. Это уже взрослые ребята. Евгений Ямбург заслуженный учитель России

«Поэтому сейчас очень много инноваций, которые нравятся мне как педагогу, работавшему 50 лет директором школы», — добавил заслуженный учитель РФ.

Точно ли нужен ЕГЭ?

Депутат Госдумы Нина Останина предложила внести изменения в закон «Об образовании» и отменить ЕГЭ, поскольку такая форма экзамена не работает в качестве инструмента контроля знаний. По мнению парламентария, единый госэкзамен никак не повлиял ни на уровень коррупции, ни на уровень стресса у школьников.

«Более того, мы прекрасно знаем, что качество образования у детей заметно ухудшилось, — заявила E1.RU Нина Останина. — Об этом говорят ректоры вузов: весь первый курс уходит на то, чтобы пополнить знания, которые дети не получили в школе, ибо натаскивание по предметам, на которые ориентированы дети при сдаче ОГЭ и ЕГЭ, приводит к тому, что другие предметы становятся второстепенными.

Во-первых, нужно возвратиться к тем формам контроля за знаниями учащихся, которые были до внедрения ЕГЭ как эксперимента: в традиционной форме сдавать экзамены, не кошмаря детей унизительными процедурам осмотра, недоверия».

Во-вторых, необходимо расширить количество бюджетных мест, потому что тот конкурс, который есть в вузах, считающихся престижными, к сожалению, не позволяет ребятам попасть в эти самые вузы. Нина Останина депутат Госдумы

Также, по мнению депутата Останиной, приоритет при поступлении в вузы должен быть у победителей не региональных, а всероссийских олимпиад и, конечно, золотых и серебряных медалистов с высоким средним баллом аттестата.

В Рособрнадзоре отреагировали на заявление Фурсенко — там заявили, что не будут целенаправленно повышать сложность заданий на ЕГЭ, а все задания из экзамена можно найти в школьной программе (правда, в расчет берут не только базовый, но и углубленный уровни).

Нужно ли сделать задания на ЕГЭ более сложными? Да, чтобы снизить конкуренцию Нет, оставьте всё как есть ЕГЭ надо упрощать Пора ЕГЭ и вовсе отменить

Прочитайте также мнение эксперта о причинах дикой конкуренции в вузах и недостатках системы ЕГЭ.