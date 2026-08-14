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Происшествия Были в снегу больше 30 лет: в Альпах обнаружили двух туристов, которых искали с прошлого века

Были в снегу больше 30 лет: в Альпах обнаружили двух туристов, которых искали с прошлого века

Что известно о трагическом случае

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После исчезновения получилось найти только рюкзак одного из погибших | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUПосле исчезновения получилось найти только рюкзак одного из погибших | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

После исчезновения получилось найти только рюкзак одного из погибших

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Альпах нашли тела двух бельгийских туристов, которые пропали в горах в 1992 году. Человеческие останки обнаружили на леднике Трифт возле деревни Саас-Грунд, сообщает «Российская газета» со ссылкой на информационное агентство Belga.

Рядом с телами нашли удостоверения личности. Согласно им, погибшими оказались два жителя Бельгии, которые пропали 34 года назад. С их семьями связались в конце июля. Родственники сдали образцы ДНК, которые еще анализируются. Только после этого найденные останки могут официально идентифицировать и передать близким.

Трагедия произошла 4 сентября 1992 года. Два бельгийца отправились в поход из высокогорного швейцарского лагеря Вайсмисхютте в направлении хижины Альмагеллерхютте. Они планировали взойти на альпийскую вершину Вайсми на высоте 4017 метров. Но туристы столкнулись с ухудшением погоды и так и не достигли своей цели. Несколько месяцев в горах проводили поисковые операции, однако спасателям удалось найти только рюкзак одного из пропавших.

Недавно во французских Альпах на горнолыжном курорте Шамони погибла 64-летняя россиянка. Женщина в одиночку отправилась в поход на ледник Тур и провалилась под снег.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Турист Альпы Горы Альпинист
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