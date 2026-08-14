Были в снегу больше 30 лет: в Альпах обнаружили двух туристов, которых искали с прошлого века

После исчезновения получилось найти только рюкзак одного из погибших Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Альпах нашли тела двух бельгийских туристов, которые пропали в горах в 1992 году. Человеческие останки обнаружили на леднике Трифт возле деревни Саас-Грунд, сообщает «Российская газета» со ссылкой на информационное агентство Belga.

Рядом с телами нашли удостоверения личности. Согласно им, погибшими оказались два жителя Бельгии, которые пропали 34 года назад. С их семьями связались в конце июля. Родственники сдали образцы ДНК, которые еще анализируются. Только после этого найденные останки могут официально идентифицировать и передать близким.

Трагедия произошла 4 сентября 1992 года. Два бельгийца отправились в поход из высокогорного швейцарского лагеря Вайсмисхютте в направлении хижины Альмагеллерхютте. Они планировали взойти на альпийскую вершину Вайсми на высоте 4017 метров. Но туристы столкнулись с ухудшением погоды и так и не достигли своей цели. Несколько месяцев в горах проводили поисковые операции, однако спасателям удалось найти только рюкзак одного из пропавших.