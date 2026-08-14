«Да, у вас есть права, но увы». В соцсетях обсуждают допросы в российских аэропортах — как к ним подготовиться

Таможенный контроль в Домодедово Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Соцсети всколыхнула новая волна сообщений о допросах в московских аэропортах после возвращения из-за рубежа. Под дополнительные проверки попадают и иностранцы, и люди с двойным гражданством, и владельцы одного лишь российского паспорта. MSK1.RU выяснил, правда ли стало больше проверок, а также обсудил с экспертами, что делать законопослушным гражданам при пересечении границы.

Что рассказывают в соцсетях

27 июля блогер и «королева аффирмаций» Яна Король так возмутилась долгим ожиданием в «красной зоне» Домодедово и проверкой ее багажа, что обратилась к администрации президента России. В соцсетях она попросила власти проверить руководство аэропорта на профпригодность.

Я не военнообязанный человек. Мой ребенок не военнообязанный человек. Почему мы должны сидеть три часа на доппроверке? С какой целью? Чтобы что?! Что такого мы могли совершить в этой стране, что нас проверяют вдоль и поперек, включая наши чемоданы? Яна Король авиапассажир

Под ее видео в Instagram (деятельность в РФ запрещена) почти 1,5 тысячи комментариев, и самые популярные о том, как другие люди тоже проходили через проверки в аэропортах.

«Я через Домодедово больше не летаю, они там настолько охренели, что нет просто слов. <…> У меня отбирали телефон, был унизительный допрос. При этом я гражданка РФ, имею здесь ИП (бизнес), налоги плачу, имею собственную недвижимость», — написала Регина Ефимова.

«Я неделю назад прилетела, стояла в очереди на паспортном контроле два часа, каждого человека допрашивали по 10–15 минут, каждого 4–5 человека отправляли на доппроверку!» — рассказала Ирина.

В начале июля ювелир из Москвы Михаил Виноградов записал видео прямо из аэропорта Домодедово о том, что его и других пассажиров три часа держат на границе «до выяснения обстоятельств».

«Первый раз я с таким сталкиваюсь. Прилетели из Азербайджана, подаю паспорт, всё в порядке… Что там довыяснять? Все люди стоят, ждут», — говорит он в кадре.

Москвич пожаловался на проверки в Домодедово Источник: mvinogradoff / Instagram (деятельность в РФ запрещена)

Сотрудники погранслужбы и раньше допрашивали пассажиров и проверяли у них гаджеты, так что ситуация точно не новая. Но, судя по статистике поисковых запросов, эта тема вновь волнует россиян.

Запросов по теме проверок в аэропортах становится больше Источник: wordstat.yandex.ru

В мае аэропорт Шереметьево сообщал об усиленных мерах контроля, который проводят государственные органы. В связи с этим пресс-служба советовала прибывающим из других стран пассажирам закладывать больше времени на прохождение «послеполетных формальностей».

Кого проверяют

Судя по историям из соцсетей, чаще интерес силовиков вызывают иностранцы или люди с двойным гражданством. Прилетевший из Европы Марк (имя изменено) рассказал MSK1.RU, как его встретили спецслужбы в Шереметьево. Сначала быстро выяснили причины визита, а потом 20 минут изучали телефон: чаты, истории в Instagram (деятельность в РФ запрещена), контакты и фотографии — «всё очень тщательно».

Я ужасно переживал, вдруг какие-то мемы не понравятся. Задавали вопросы про мою биографию, где я работаю, почему выучил русский, почему меня тянет к России. Спросили, как я отношусь к политической обстановке. В итоге через 10 минут ожидания выпустили. Марк турист из Европы

На доппроверку попадают и те, у кого есть только российское гражданство. Предпринимательница Марина Егорова прилетела в Москву в мае. Она рассказала в соцсетях, что ее отправили в специальный кабинет, у которого стояли в очереди около 150 человек.

У нас забрали паспорта, и мы ждали у кабинета. Кто-то ждал три часа, я прождала два часа. По итогу мне вернули паспорт, и я прошла через отдельный проход. У кого-то просматривали переписки в телефонах, у кого-то — ноутбуки. Марина Егорова авиапассажир

Пассажирка рассказала про допрос в аэропорту Источник: marina.egorova.official/T.me

В разговоре с MSK1.RU Марина сказала, что интерес к ее персоне пограничники не объяснили. Иностранного гражданства у нее нет, родилась Егорова в России.

С другой стороны, далеко не все туристы из-за границы, люди с двойным гражданством и прожившие долгое время в другой стране сразу становятся мишенью для пограничных служб.

«Я прилетела во Внуково после 10 лет отсутствия в стране. Боялась очень сильно, так как начиталась страшилок в интернете. Долго готовилась морально к вопросам и допросам. На паспортном контроле просто поздоровалась и показала паспорт. Усталая женщина в окошке спросила только, откуда я прилетела, номер рейса, затем пробуравила меня глазами, с грохотом шлепнула печать и открыла дверцу», — рассказала MSK1.RU Влада с двойным гражданством России и Турции.

Правда ли проверок стало больше

Миграционный юрист Роман Степанов уверенно заявил MSK1.RU, что проверки не усилились — в таком режиме пограничная служба работает уже три-четыре года. По его наблюдениям, на доппроверку уводят либо иностранцев (чаще украинцев), либо россиян, долго проживших за рубежом.

«Кто уезжал в туристическую поездку даже на месяц, их обычно не проверяют. Хотя, конечно, в связи с повышенными мерами безопасности под проверку может попасть и человек, который вчера уехал, сегодня приехал», — сказал собеседник.

Что касается проверки гаджетов, есть два варианта: просто включить экран или позволить изучить личную информацию. Первое пассажир сделать обязан, а вот давать доступ к переписке — нет.

Если речь идет о переписке, личных фотографиях, частной сферы, то это абсолютно незаконно, туда «нырять» не имеют права. Если речь идет о том, что телефон — это телефон, а не бомба, что он работает, то это вполне нормально. Отказ это демонстрировать — как раз основание для административки. Роман Степанов миграционный юрист

Что делать на допросе — советы юриста

Адвокат Дмитрий Джулай сказал MSK1.RU, что проверяют чаще всего людей с вновь приобретенным гражданством или тех, кого, например, замечали на митингах. Впрочем, по его словам, «дернуть могут любого».

В соцсетях он подробно описывал, что делать в таком случае: быть вежливым с силовиками, не реагировать на провокации, спокойно, но коротко отвечать на вопросы. Желательно умещать ответ в одно-два предложения и не давать повода для дополнительных расспросов.

«По поводу телефонов. Да, ваш телефон — ваша собственность, тайна переписки, и вот это всё. Как адвокат, я скажу страшную вещь: иногда имеет смысл не ругаться с сотрудником, а просто показать ему из своих рук, что в телефоне нет никаких контактов с телефонным кодом Украины. В противном случае, если будете качать права, телефон, скорее всего, просто изымут, взломают и получат доступ уже ко всей информации», — посоветовал Джулай в Telegram-канале.

Чаще всего, если нет прямой команды задержать именно вас, они просто занимаются рутинной проверкой, поэтому не надо их провоцировать и качать права. Вы не в американском фильме. Да, у вас есть права, но увы. Дмитрий Джулай адвокат

Как подготовиться психологически

Бизнес-психолог Станислав Самбурский в разговоре с MSK1.RU посоветовал при возвращении в Россию рассчитывать на задержку в пару часов и ничего не планировать. Если пассажир надеялся пройти границу за 15 минут, но попал на доппроверку, это лишает его чувства контроля над ситуацией.

«Человек рассчитывает через час с кем-то встретиться, а когда это не складывается, сам себя накручивает. Поэтому первая рекомендация очень простая: допустить, что прохождение границы будет долгим», — сказал Самбурский.

Если пограничники пригласили вас на беседу — не стоит возмущаться, просто отвечайте на вопросы. В этом психолог солидарен с адвокатом.

Не надо ничего придумывать и угадывать, зачем человек это спрашивает. Вы были за границей и приехали сюда легально, опирайтесь в мыслях на это. Не надо пугаться, если вопрос задают несколько раз. Не беситесь, ответьте на него еще раз. Вам не надо понравиться этим людям, нужно просто спокойно пройти эту процедуру. Станислав Самбурский бизнес-психолог

Бизнес-психолог также порекомендовал заранее сходить в туалет, выпить воды и успокоиться. На допросе — избегать шуток и попыток перехитрить пограничников.

«Ну спросили, где был, не надо выдумывать восемь версий. Не надо ни про какие секс-вечеринки рассказывать, что вы еще там делали… Расскажите одну версию. И не надо доказывать, что вас остановили несправедливо», — рекомендовал спикер.

MSK1.RU обратился за разъяснением ситуации во все московские аэропорты. В Шереметьево сообщили, что в аэропорту действует режим максимального уровня безопасности. Во Внуково и Домодедово посоветовали обратиться в пограничную службу. Редакция направила запросы в ведомство.