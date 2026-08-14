Бензин дорожает — гибриды возвращаются. Сколько стоит не зависеть от АЗС и розетки

Источник: ChatGPT

Рост цен на бензин и сложности с топливом неожиданно подстегнули интерес россиян к автомобилям, которые могут хотя бы часть пути обходиться без АЗС. Причем покупатели заметно охотнее смотрят не на чистые электромобили, а на гибриды.

За первую половину 2026 года в России продали 30,7 тысячи подключаемых гибридов (PHEV) — в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Продажи чистых электромобилей (BEV) за тот же период прибавили всего 5%, до 4,6 тысячи машин.

Источник: «Фонтанка.ру»

Логика понятна. Электромобиль позволяет отказаться от бензина, но заставляет думать о зарядке. Гибрид обещает компромисс: по городу можно ездить на электричестве, а если заряд закончился или впереди дальняя дорога — остается бензиновый двигатель.

«Фонтанка» посмотрела, какие гибриды сейчас можно найти в продаже в Петербурге и сколько они стоят. Выбор оказался очень широким — от почти тридцатилетних Toyota Prius до новейших китайских кроссоверов с батареями, которые по емкости уже приближаются к аккумуляторам полноценных электромобилей.

Источник: «Фонтанка.ру»

Источник: «Фонтанка.ру»

Источник: «Фонтанка.ру»

Источник: «Фонтанка.ру»

Источник: «Фонтанка.ру»

Самая старая машина в нашей подборке — патриарх и родоначальник всех гибридов, звезда нулевых и «спаситель планеты» Toyota Prius. Машину 1998 года можно купить в Петербурге сейчас примерно за 390 тысяч рублей. Продавец говорит, что она «на бодром ходу». Но давайте честно, многие ли 28-летние среди нас сейчас «на бодром ходу»?

Среди новых автомобилей нижняя планка начинается примерно с 2,2 млн рублей за Changan Qiyuan A06. И это очень мощная заявка на успех. Дальше цены быстро растут: Geely EX5 EM-i — около 3,9 млн, Evolute i-Space — 4,5 млн, Voyah Free — 5,3 млн, Li Auto L6 — 6,7 млн, Lynk & Co 900 — 8 млн.

Для любителей «чего-нибудь эдакого» есть даже «российский гибрид» — UMO 8. Технически его собирают на заводе «Москвич», и у него даже есть какие-то баллы Минпромторга за локализацию. И встроенная «Алиса» от «Яндекса». Хотя вообще это просто GAC S7, только чуть дороже его.

На другом конце списка «чего-нибудь эдакого» — Ferrari 849 Testarossa за 86,9 млн рублей. Но, конечно, такие машины покупают совсем не из-за экономии бензина или заботы о планете. Скорее наоборот. Конечно, под заказ, и сколько будет на него налог — лучше не спрашивайте.

Спойлер: Узнать 157 500 рублей в год.

Но сравнивать старый Prius и современный Li Auto только по цене не очень правильно. Формально и тот и другой — гибриды. Фактически это автомобили с совершенно разной философией.

Хочу ехать на электричестве, но не искать розетку

Сегодня от гибрида часто ждут довольно простой вещи: чтобы в городе автомобиль ощущался почти как электромобиль — трогался и ехал на электротяге, но при этом не заставлял водителя переживать из-за разряженной батареи.

Идеальный сценарий выглядит примерно так: пока электричества хватает — машина едет на нем. Если батарея садится, запускается бензиновый двигатель, вырабатывает электричество — и можно ехать дальше. На трассе не надо искать зарядку: достаточно обычной АЗС.

Но старые гибриды так практически не работают.

Причина хорошо видна по батареям. У Toyota Prius 2007 года в нашей выборке аккумулятор имеет емкость 1,8 кВт·ч, у Prius 2010-го — 1,3 кВт·ч, у Honda Insight — около 1 кВт·ч, у Toyota Aqua — 0,9 кВт·ч.

У современных машин цифры совсем другие: у Changan Shenlan S07 — 31,7 кВт·ч, у GAC S7 — 36,3, у Li Auto L6 и Voyah Free — 43, у Lynk & Co 900 — 52, у Zeekr 8X — 55,1 кВт·ч.

То есть в некоторых случаях батарея выросла в несколько десятков раз.

Чтобы понять, зачем это понадобилось, придется разобраться с буквами, которыми производители теперь щедро снабжают характеристики автомобилей.

MHEV: электричество немного помогает бензину

Самый простой вариант — MHEV, Mild Hybrid Electric Vehicle, или «мягкий гибрид».

Это по-прежнему в первую очередь бензиновая машина. Небольшой электромотор-стартер помогает ДВС при разгоне, обеспечивает более плавную работу системы старт-стоп и возвращает часть энергии в аккумулятор при торможении.

Самостоятельно ездить на электричестве такая машина, как правило, не может.

Поэтому MHEV — это скорее способ сделать обычный ДВС немного экономичнее, чем попытка превратить автомобиль в электромобиль.

HEV: классический Prius

Следующая ступень — HEV, Hybrid Electric Vehicle, полный гибрид.

Именно таким мы привыкли считать классический Toyota Prius.

Здесь электромотор уже способен самостоятельно двигать автомобиль. Бензиновый двигатель может выключаться на остановках и в некоторых режимах движения. При торможении энергия возвращается в батарею.

Но аккумулятор маленький — обычно около 1–2 кВт·ч. Поэтому проехать десятки километров на электричестве невозможно. И, строго говоря, это, конечно, бензиновая машина, хотя «продавали» его обществу как ответ на загрязнение природы и излишки CO2. Сейчас, в эпоху электромобилей, это звучит потешно, но в начале 2000-х люди реально верили, что если они будут тратить не 10, а 5 литров на 100 км, они так будут спасать планету.

Для сегодняшнего автомобилиста главное — такой автомобиль не надо и нельзя заряжать от розетки. Это в 1998 году электричество стоило копейки. А теперь и его приходится считать. Но Prius электричество производит сам: за счет рекуперации и работы бензинового двигателя.

Что такое рекуперация При замедлении электромотор начинает работать как генератор: колеса вращают его, он вырабатывает электричество и заряжает батарею. Заодно сопротивление генератора помогает тормозить автомобиль. В обычной машине энергия торможения уходит впустую — в тепловую энергию, разогревая тормозные колодки.

Именно здесь возникает парадокс. С одной стороны, старый Prius действительно соответствует мечте «не подключать машину к розетке». С другой — ездить на нем как на электромобиле тоже не получится. Батарея нужна прежде всего для того, чтобы помогать бензиновому мотору экономить топливо.

PHEV: батарея становится большой

PHEV — Plug-in Hybrid Electric Vehicle, подключаемый гибрид.

Вот здесь конструкция начинает приближаться к современному представлению о гибриде. Батарея становится достаточно большой, чтобы автомобиль мог проехать на электричестве уже не несколько сотен метров или километров, а десятки, а иногда и более сотни километров.

Но появляется розетка.

PHEV можно зарядить дома или на зарядной станции и использовать в повседневных поездках практически как электромобиль. Когда заряд заканчивается, в дело вступает бензиновый двигатель.

Смысл системы как раз в регулярной зарядке. Если владелец вообще не подключает PHEV к сети, он постоянно возит с собой бесполезную ему тяжелую батарею и тратит еще больше бензина.

Поэтому формула «езжу на электричестве, но никогда не пользуюсь розеткой» к классическому PHEV подходит неидеально.

EREV: электромобиль с собственной электростанцией

Ближе всего к этой идее EREV — Extended-Range Electric Vehicle, электромобиль с увеличителем запаса хода.

Тут привычная логика гибрида переворачивается.

В классическом гибриде электромотор помогал бензиновому двигателю. В EREV основную работу выполняют электромоторы, а ДВС становится вспомогательным агрегатом.

У типичной последовательной схемы бензиновый двигатель вообще не связан механически с колесами. Он вращает генератор, генератор производит электричество, а уже электрические моторы приводят машину в движение.

Получается электромобиль, который возит с собой собственную бензиновую электростанцию.

Так устроены, например, автомобили Li Auto. В городе батарею можно зарядить от сети и ездить практически как на электромобиле. Если заряд заканчивается, двигатель запускается и начинает вырабатывать электричество. А если розетки поблизости вообще нет, запас хода можно восстановить обычной заправкой.

Отдельная разновидность этой идеи — системы вроде Nissan e-Power. Там тоже колеса вращает электромотор, а бензиновый двигатель используется для производства электричества, но небольшую батарею вообще не предполагается заряжать от сети.

Именно такой автомобиль ближе всего соответствует формуле: едет на электротяге, заряжается бензином.

Как гибрид дошел до этого

История заняла почти 30 лет.

Первым «большим взрывом» стала Toyota Prius, появившаяся в Японии в 1997 году. В нашей подборке есть один из ранних Prius 1998 года. Это классический HEV: маленькая батарея, бензиновый двигатель остается основным источником энергии, а электрическая система позволяет расходовать топливо эффективнее.

Следующий важный этап — Chevrolet Volt, вышедший в 2010 году. Вместо батареи на один-два киловатт-часа он получил аккумулятор на 16 кВт·ч, который можно было заряжать от розетки. У Volt 2016 года из нашей выборки — уже 18,4 кВт·ч.

Фактически именно здесь гибрид впервые начал превращаться в машину, способную совершать обычные ежедневные поездки на электричестве.

Еще один поворот случился в конце 2010-х.

В 2019 году началось производство Li ONE. У него уже была батарея примерно на 40 кВт·ч, а бензиновый мотор использовался в качестве увеличителя запаса хода. Колеса приводили электромоторы.

После этого подобная архитектура начала особенно быстро распространяться в Китае. В начале 2020-х появились многочисленные PHEV и EREV с батареями по 30–50 кВт·ч — Li Auto, Voyah, Exlantix, Deepal, Lynk & Co и другие.

Именно эти автомобили сегодня составляют значительную часть верхней половины нашей петербургской подборки.

Гибрид теперь означает совсем разные машины

Поэтому само слово «гибрид» сегодня мало что говорит о том, как автомобиль будет вести себя в жизни.

Toyota Prius конца 1990-х, Chevrolet Volt, новый Toyota Corolla Hybrid, Li Auto L6 и Voyah Free формально относятся к одной большой семье. Но роль электричества у них совершенно разная.

За три десятилетия произошла почти зеркальная перестановка.

Сначала гибрид был бензиновым автомобилем, которому электричество помогало экономить бензин. Теперь все больше машин строятся наоборот: электричество приводит автомобиль в движение, а бензиновый двигатель помогает ему не зависеть от зарядной станции.