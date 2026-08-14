Сколько времени придется тратить на домашнюю работу, а кто будет свободен после уроков — ответ Минпросвещения

В разных классах объем нагрузки отличается Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Нормативы времени на выполнение домашних заданий для учеников составляют от 1,5 до 3,5 часа. При этом первоклассников полностью освобождают от уроков на дом. Об этом рассказал эксперт Минпросвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

«Действуют утвержденные и согласованные с Роспотребнадзором нормативы времени на выполнение домашней работы. Для учеников 2–3-х классов — не более 1,5 часа, 4–5-х классов — до 2 часов, 6–8-х классов — до 2,5 часа, а для 9–11-х классов — до 3,5 часа в день», — сказал Костеченко РИА Новости.

Он отметил, что 3,5 часа — это крайняя граница, а не ориентир для ежедневного объема работы. Эксперт также напомнил, что в первом классе обучение проводится без домашних заданий. Такую норму Минпросвещения закрепило еще в 2021 году.

«Недавний приказ Минпросвещения № 729 лишь привел федеральную образовательную программу в соответствие с этим давно существующим правилом, исключив техническую ссылку на допустимый часовой лимит. Это осознанное педагогическое решение: первый год в школе — сложнейший адаптационный период, и дополнительная нагрузка здесь абсолютно излишня», — отметил эксперт.