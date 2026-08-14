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Дороги и транспорт Подробности «Выйти на два часа»: как продвигается проект ЦТУ с запуском скоростных поездов Москва — Ярославль

«Выйти на два часа»: как продвигается проект ЦТУ с запуском скоростных поездов Москва — Ярославль

Ярославский губернатор рассказал, на каком он этапе

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Из Ярославля в Москву можно будет добраться за два часа | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RUИз Ярославля в Москву можно будет добраться за два часа | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Из Ярославля в Москву можно будет добраться за два часа

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

На встрече с журналистами и блогерами 13 августа губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о проекте развития Центрального транспортного узла. По нему Ярославль и Москву свяжут скоростные поезда.

Это федеральный проект, на который правительство Москвы и РЖД уже выделили средства. Каждые две недели власти проводят совещания. Пока работы идут по уменьшению времени в пути между Москвой и Санкт-Петербургом, после этого внимание переключат на Ярославль.

«ВСМ Две Столицы» — проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Для Ярославской области пока намечен такой план:

  • увеличение количества поездов на направлении Ярославль — Москва;

  • увеличение количества вагонов на направлении Ярославль — Москва;

  • запуск двухэтажных составов;

  • сокращение времени пути до Москвы.

Центральный транспортный узел (ЦТУ) — это крупный инфраструктурный проект по развитию железнодорожного сообщения вокруг Москвы и соседних регионов. Он предусматривает модернизацию железнодорожных линий, запуск дополнительных поездов и сокращение интервалов движения, чтобы улучшить транспортную доступность между столицей и регионами.

Карта развития Центрального транспортного узла | Источник: Мэр Москвы Сергей Собянин / MaxКарта развития Центрального транспортного узла | Источник: Мэр Москвы Сергей Собянин / Max

Карта развития Центрального транспортного узла

Источник:

Мэр Москвы Сергей Собянин / Max

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Если с первыми тремя пунктами дела обстоят неплохо, то четвертый — достаточно тяжелый этап.

«Если говорить про сокращение времени пути — это сложнее, потому что это многомиллиардные инвестиции. Там не обойдешься ни двумя, ни пятью, ни десятью миллиардами. Это серьезно, но это реалистично за счет того, что у нас хороший финансовый поток с точки зрения перевозок», — рассказал Михаил Евраев.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

В проекте ЦТУ мы изначально стояли во втором приоритете. Это значит, что вообще неизвестно когда бы до нас дошла очередь. Нас такое не могло устроить. Мы серьезно проработали и перешли в первый приоритет, и в нем номер один.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

Почему Ярославль в приоритете ЦТУ

Михаил Евраев объяснил, что туристический поток из Москвы в Ярославль достаточно большой. Он озвучил, что 35% москвичей выбирают ярославское направление как главное и ключевое. Если в период отпусков многие еще выбирают пляжный отдых на морях, то по выходным Ярославская область остается вне конкуренции.

«У нас есть то, чего нет у Москвы, — 15 млн москвичей в виде туристов. А если взять вместе с Московской областью, то это примерно 25 млн человек. Мы крайне удачно расположены по локации. Нам нужно делать две вещи: благоустраиваться и создавать среду и рассказывать о себе. Больше ничего не надо», — поделился глава региона.

Самое загруженное и самое востребованное направление — Москва — Ярославль и Ярославль — Москва. С Владимиром Путиным уже обсуждал вопрос железнодорожного сообщения между городами.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

Сколько нужно денег

Пока подсчитать точные расходы тяжело. Со слов Михаила Евраева, понадобиться на проект может от 30 до 80 млрд рублей. Такую сумму покрыть можно только при хорошей окупаемости и высоком пассажиропотоке.

«40 тысяч автомобилей в сутки едет по трассе Питер — Москва. Трасса Ярославль — Москва — 30–32 тысячи автомобилей в сутки в пиковом своем значении. То есть это сопоставимо», — дополнил губернатор.

Вопрос финансирования проекта будет зависеть от потока туристов, от спроса на железнодорожные перевозки. Если спрос есть, то есть и инвестиции в развитие поездок на поездах будет легче получить.

Как увеличить скорость поездов

По словам Михаила Евраева, запуск скоростного движения также вытекает из нескольких составляющих — и это не только деньги.

«Поезда могут ходить намного быстрее, например „Ласточки“. Они так не ходят не потому, что они не могут, а потому, что большой грузовой поток.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

Мы сейчас работаем над тем, чтобы при помощи относительно скромных [10–20 млрд рублей] инвестиций получить максимальный эффект. Задача — выйти на два часа [время в часах в пути].

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

Чтобы разгрузить ярославское направление для проезда скорых поездов, требуется пересмотреть ветку в целом. Например, где-то построить карманы для ожидания, чтобы грузовые поезда могли пропускать пассажирские.

Ближайшие изменения, которые ждут в железнодорожном направлении Ярославль — Москва, — это запуск двухэтажных поездов. Ожидается, что они поедут уже зимой.

Поезда типа «Аврора» планируют запустить | Источник: Телеграмма РЖД / TelegramПоезда типа «Аврора» планируют запустить | Источник: Телеграмма РЖД / Telegram

Поезда типа «Аврора» планируют запустить

Источник:

Телеграмма РЖД / Telegram

Как рассказывал губернатор Ярославской области, основная цель — сократить время в пути до столицы примерно до 2 часов. Это, по его мнению, возможно реализовать в течение нескольких лет.

Ранее мы публиковали разбор с транспортными экспертами о том, каковы шансы на запуск скоростных поездов из Москвы в Ярославль.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
ЦТУ Михаил Евраев Ярославль Москва Скоростной поезд
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Комментарии
4
Гость
27 минут
А мне удобно будет по работе. Я тогда точно на машине ездить не буду, проще на поезде
Гость
27 минут
Такой подход явно увеличит количество туристов, которые едут с Москвы на выходные.
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Гость
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