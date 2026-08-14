Полсотни беспилотников атаковали Ленинградскую область — вспыхнул порт

Беспилотники атаковали Ленинградскую область. В результате в порту Усть-Луга вспыхнул пожар, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Над регионом уничтожили более 50 дронов.
«На данный момент в Ленинградской области сбит 51 БПЛА противника. В результате повреждения зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию.
«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда», — передали в Росавиации.
Также атака отражается в Московской области. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о 12 сбитых беспилотниках.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — передал Собянин.
Аэропорт Домодедово, по данным Росавиации, работает по согласованию с соответствующими органами.