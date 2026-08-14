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Происшествия Атаки БПЛА Полсотни беспилотников атаковали Ленинградскую область — вспыхнул порт

Полсотни беспилотников атаковали Ленинградскую область — вспыхнул порт

Рассказываем, что известно о произошедшем на данный момент

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На место ЧП выехали экстренные службы (фото из архива) | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUНа место ЧП выехали экстренные службы (фото из архива) | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

На место ЧП выехали экстренные службы (фото из архива)

Источник:
Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Беспилотники атаковали Ленинградскую область. В результате в порту Усть-Луга вспыхнул пожар, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Над регионом уничтожили более 50 дронов.

«На данный момент в Ленинградской области сбит 51 БПЛА противника. В результате повреждения зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию.

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда», — передали в Росавиации.

Также атака отражается в Московской области. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о 12 сбитых беспилотниках.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — передал Собянин.

Аэропорт Домодедово, по данным Росавиации, работает по согласованию с соответствующими органами.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Дрон Атака Пожар
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Комментарии
3
Гость
12 минут
отлично !!!
Гость
26 минут
Надеюсь отразят без пострадавших.
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Гость
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