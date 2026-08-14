По погоде на 14 августа можно определить, какой будет зима, — народные приметы

Туман на Медовый Спас — предвестник теплой зимы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В пятницу, 14 августа, отмечается Медовый Спас, который также известен как Маковей, или Первый Спас. К этому времени соты в ульях заполняются и начинается основной период сбора. По погоде 14 августа можно узнать, каким будет Ореховый Спас, 29 августа, а также какой ждать зимы в этом году.

По народным поверьям считается, что погода на Медовый Спас в точности повторяется на Ореховый, то есть 29 августа. Сильный ветер в этот день предсказывает снежную и морозную зиму. Жара также говорит о том, что декабрь стоит ждать с очень низкими температурами.