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Лето По погоде на 14 августа можно определить, какой будет зима, — народные приметы

По погоде на 14 августа можно определить, какой будет зима, — народные приметы

Жара предвещает морозы

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Туман на Медовый Спас&nbsp;— предвестник теплой зимы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUТуман на Медовый Спас&nbsp;— предвестник теплой зимы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Туман на Медовый Спас — предвестник теплой зимы

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В пятницу, 14 августа, отмечается Медовый Спас, который также известен как Маковей, или Первый Спас. К этому времени соты в ульях заполняются и начинается основной период сбора. По погоде 14 августа можно узнать, каким будет Ореховый Спас, 29 августа, а также какой ждать зимы в этом году.

По народным поверьям считается, что погода на Медовый Спас в точности повторяется на Ореховый, то есть 29 августа. Сильный ветер в этот день предсказывает снежную и морозную зиму. Жара также говорит о том, что декабрь стоит ждать с очень низкими температурами.

Затяжной дождь и гроза являются предвестниками мягкой зимы с частыми оттепелями, как и густой утренний туман.

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