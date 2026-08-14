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Образование Облегченный день и перемены по 20 минут: что ждет школьников с 1 сентября

Облегченный день и перемены по 20 минут: что ждет школьников с 1 сентября

Для учеников разработали специальные меры

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Некоторых школьников ждут изменения с начала учебного года | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUНекоторых школьников ждут изменения с начала учебного года | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Некоторых школьников ждут изменения с начала учебного года

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

В Министерстве просвещения посоветовали школам организовать облегченный учебный день для учеников первых классов. Им может стать среда или четверг. Как сообщает ТАСС со ссылкой на методические рекомендации ведомства, в этот день стоит ставить в расписание менее сложные предметы, чтобы снизить интеллектуальную нагрузку на детей.

Цель такой меры — не допустить переутомления первоклассников и помочь им комфортнее привыкнуть к школьной жизни. Облегченный день рекомендуется планировать на середину недели.

Эта рекомендация действует в рамках адаптационного периода, который охватывает сентябрь и октябрь. Помимо дня с пониженной нагрузкой, в это время для первоклассников предусмотрены и другие поддерживающие меры. Так, после второго и третьего уроков должны быть дополнительные перемены продолжительностью по 20 минут. Кроме того, школьникам полагается динамическая пауза длительностью не менее 40 минут, ее советуют проводить на улице.

Также с 1 сентября школьники начнут учиться по новой программе. Обществознание будут изучать в 9–11-х классах, а количество часов на изучение истории увеличится. Еще в школах появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Подробнее — в материале.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Школа Минпросвещения 1 Сентября
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