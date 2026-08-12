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Мой дом «Помыться хожу в пруд». Отец троих детей живет в палатке: его выгнали из дома, который он строил 15 лет

«Помыться хожу в пруд». Отец троих детей живет в палатке: его выгнали из дома, который он строил 15 лет

Когда он пытается зайти во двор, родственники вызывают полицию

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Анатолий Орлов в 68 лет оказался на улице | Источник: Илья Чикотин / 72.RU Анатолий Орлов в 68 лет оказался на улице | Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Анатолий Орлов в 68 лет оказался на улице

Источник:
Илья Чикотин / 72.RU

68-летний Анатолий Орлов больше недели живет в палатке на улице. Моется в пруду, есть ходит к соседям. В багажнике Nexia хранятся все его вещи: походная плитка, документы и фотографии. Прямо за палаткой стоит дом, в котором Анатолий прожил 19 лет вместе с женой и тремя детьми. Но зайти в него он не может: родственники сразу вызывают полицию.

Наши коллеги из 72.RU рассказывают, как 68-летний пенсионер оказался на улице и почему намерен и дальше жить в палатке.

Пенсионер показал, как обустроился

Источник:

Илья Чикотин / 72.RU

«Через окошко жена дала одежду, обручальное кольцо, документы»

Землю на Войновке (район на окраине Тюмени. — Прим. ред.) семье Орловых в 90-х подарила мама бывшей жены Анатолия. Ей участок достался от железной дороги, где она работала. На тот момент Анатолий, его супруга Ирина и трое их общих детей жили в квартире.

За всю жизнь Анатолий работал в разных местах: был водителем, трудился на заводах, занимался техобслуживанием и кузовным ремонтом автомобилей. В 90-х качестве оплаты клиенты часто давали ему строительные материалы, которые он использовал для возведения будущего дома.

— Строить начал в 1992-м, летом, — вспоминает пенсионер. — Сначала выложил фундамент, потом начал выкладывать кирпичную кладку. На штукатурку ушло три сезона.

Орловы переехали в новое жилье в 2007 году. Анатолий вспоминает, что тогда же в семье начались конфликты.

— У меня появилась сноха с грудным ребенком, жена моего среднего сына. За некорректное поведение я ее из дома выводил. Человек жил скандалами и устраивал их. Как с ней жить?  — объясняет Анатолий.

Дом, который строил Анатолий вместе с семьей | Источник: Илья Чикотин / 72.RU Дом, который строил Анатолий вместе с семьей | Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Дом, который строил Анатолий вместе с семьей

Источник:
Илья Чикотин / 72.RU

Атмосфера в семье была напряженной. Пенсионер утверждает, что зачинщиком конфликтов якобы на пустом месте была сноха Екатерина, которую во всём поддерживала Ирина. В результате в 2023 году супруга Анатолия подала на развод, через суд их развели. Тем не менее до 1 июля этого года Анатолий продолжал жить под одной крышей вместе с бывшей женой, невесткой, двумя сыновьями и внуком.

— 1 июля сходил в баню с коньячком. Завалился спать. Меня сонного поднимают, я от них отбрехался. Вышел перекурить. Дверь в дом закрыли. Так оказался на улице. Переночевал в бане, — утверждает Анатолий.

На следующий день он поехал в отделение полиции. Вместе с участковым попытался зайти домой, чтобы забрать вещи.

— Домой мы вернулись вместе с участковым. Через окошко мне жена дала одежду, обручальное кольцо, документы, — говорит пенсионер.

Подтвердить свое право на жизнь в доме он не может: все документы на недвижимость и землю оформлены на Ирину.

«Ночь прожил, день продержался — такой ритм»

Сначала Анатолий поехал к дочери. Ее супруг снял ему квартиру за 7 тысяч рублей. Пенсионер объясняет, что жить там не мог из-за тараканов, поэтому ночевал то в квартире, то в машине. Вспоминает, что однажды решил поехать к дому и зайти на участок, чтобы собрать клубнику. Тогда Екатерина вышла из дома со словами: «Ты здесь никто», — и вызвала полицию:

— На меня вызвали участкового. Я сказал, что из дома никуда не уйду. Сначала с ним побеседовал и продолжил огородные дела. Потом открываю ворота — там четверо сотрудников полиции. Меня увезли в отделение.

Так выгоняли пенсионера с территории дома

Источник:

Анатолий

Двое суток он провел в отделе полиции. Пенсионера осудили за неповиновение распоряжению сотрудника полиции. Когда Анатолий вышел и срок аренды жилья закончился, он купил палатку и поставил ее рядом с домом:

— Матрас и одеяло мне дали. В машине спать хоть и нормально, но комары мучают.

Однажды, вспоминает Анатолий, он проснулся из-за того, что внук вылил на палатку воду | Источник: Илья Чикотин / 72.RU Однажды, вспоминает Анатолий, он проснулся из-за того, что внук вылил на палатку воду | Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Однажды, вспоминает Анатолий, он проснулся из-за того, что внук вылил на палатку воду

Источник:
Илья Чикотин / 72.RU
Дома пенсионер своими руками мастерил технику. За помощью в ремонте машин к нему всегда обращались соседи, и он не отказывал | Источник: Илья Чикотин / 72.RU Дома пенсионер своими руками мастерил технику. За помощью в ремонте машин к нему всегда обращались соседи, и он не отказывал | Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Дома пенсионер своими руками мастерил технику. За помощью в ремонте машин к нему всегда обращались соседи, и он не отказывал

Источник:
Илья Чикотин / 72.RU

Когда мы приехали, к палатке Анатолия вышли соседи. Позже к ним присоединились Ирина и Екатерина. Между ними начался конфликт. Соседи стали заступаться: «Ты его, как щенка, в 40-градусную жару выгнала!» — слышится из толпы в адрес бывшей жены пенсионера.

— Вечером меня подкармливают соседи. Днем в город схожу либо в лесочек грибы пособирать. В туалет хожу в лесочек. Мой умывальник — пятилитровая бутылка. Помыться хожу в пруд, там моюсь с мылом. Побриться зашел к соседу Сережке, — описывает свои будни мужчина. — День прожил, ночь продержался — такой ритм.

Все вещи Анатолия | Источник: Илья Чикотин / 72.RU Все вещи Анатолия | Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Все вещи Анатолия

Источник:
Илья Чикотин / 72.RU

В багажнике машины все его вещи: удочка, документы, одежда. В картонной коробке он хранит конверт с фотографиями — в нем снимки с похорон мамы. Там же лежит тетрадь. В нее Анатолий записывает события каждого дня: «Входную дверь заперли на замок. Так я оказался на улице», — описывает на бумаге пенсионер. В пакет упаковано обручальное кольцо.

Анатолий говорит, что оставаться в палатке — его «рабочий принцип». Съезжать с улицы он не намерен.

— Есть такая поговорка: «Всё будет так, как будет. Ведь как-нибудь да будет. Ведь никогда не было, чтобы никак не было». Насколько здоровья хватит, пробуду в палатке. План у меня такой: через суд и прокуратуру добиться возбуждения дела и доказать, что я этот дом строил.

Анатолий ведет дневник. В нем он описывает свои мысли | Источник: Илья Чикотин / 72.RU Анатолий ведет дневник. В нем он описывает свои мысли | Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Анатолий ведет дневник. В нем он описывает свои мысли

Источник:
Илья Чикотин / 72.RU

«Он издевался над ней»

Екатерина просит заметить, что Анатолий не всегда ночует в палатке. В качестве доказательства она прислала фотографию — на снимке ранним утром временное жилье пенсионера перевернуто. Она объясняет, что Анатолия выгнали не просто так. Якобы он устанавливал дома свои правила и издевался над бывшей супругой.

Ночью был ливень | Источник: Екатерина Ночью был ливень | Источник: Екатерина

Ночью был ливень

Источник:

Екатерина

По ее словам, сын предложил отцу съехать в квартиру и пожить там до момента ее продажи. После этого пенсионера обещала забрать к себе дочь. Но Анатолий на такие условия не согласен.

— Ирина не просто так разошлась с ним. Он отключал отопление в 40 градусов мороза, когда она болела. Он издевался над ней. Даже говорил ей: «Чтобы сдохла ты быстрей!» Он утверждает, что во всём виновата я. А что я? Конфликты возникали просто так. Он говорил: «Я здесь хозяин, а ты никто», — объясняет Екатерина.

«Во время проживания в квартире ты должен будешь сам приобрести мебель и посуду»,&nbsp;— ставит условия сын | Источник: Илья Чикотин / 72.RU «Во время проживания в квартире ты должен будешь сам приобрести мебель и посуду»,&nbsp;— ставит условия сын | Источник: Илья Чикотин / 72.RU

«Во время проживания в квартире ты должен будешь сам приобрести мебель и посуду», — ставит условия сын

Источник:
Илья Чикотин / 72.RU

Она добавила: никто не отрицает того, что Анатолий участвовал в строительстве дома. Но строил «на деньги родителей жены». Такого же мнения и сама Ирина.

— Мы строили дом всей семьей. Всё вкладывала в дом моя мама. Мне кажется, что он не только долю хочет, а чтобы мы все документы перевели на него, — объясняет бывшая супруга.

Она говорит, что жить под одной крышей с Анатолием ей невыносимо.

Анатолий сдаваться не намерен | Источник: Илья Чикотин / 72.RU Анатолий сдаваться не намерен | Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Анатолий сдаваться не намерен

Источник:
Илья Чикотин / 72.RU
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Анастасия МалышкинаАнастасия Малышкина
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Тюмень Пенсионер Палатка Дом
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Комментарии
3
Гость
16 минут
Не надо было дом строить и невестку впускать,она из и развела.
Гость
2 часа
весьма скрепно. как там говорили? своих не бросаем?
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