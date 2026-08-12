Банки начнут блокировать денежные переводы, если вы давно не обновляли смартфон: подробности

Старые ОС и неофициальные прошивки повышают риск взлома смартфона Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Денежные переводы россиян могут заблокировать, если их осуществлять с устройств с устаревшей версией операционной системы, а также модифицированными и неофициальными прошивками. Подробнее об этом рассказал руководитель отдела информационной безопасности Sitronics Group Артем Герасимов.

«Устаревшие версии операционных систем часто содержат известные неисправленные уязвимости, которые активно используются злоумышленниками», — ответил Герасимов на вопрос, касается ли это и старых версий ПО.

По словам эксперта, ограничения на перевод могут наложить из-за модифицированных прошивок или неофициальных сборок ОС гаджетов, потому что это повышает вероятность взлома телефона и может расцениваться как фактор риска. Однако у банков нет прямого доступа к смартфонам клиентов и нет возможности произвольно сканировать их содержимое. При этом встроенные функции защиты мобильных банковских приложений способны выявить косвенные признаки компрометации устройства.

«Наличие root-прав или jailbreak, запуск приложения в эмуляторе, подключение средств удаленного управления, известных вредоносных процессов, перехват экрана, наложение окон, вмешательство в память приложения или использование инструментов для анализа», — перечислил Герасимов причины в разговоре с РИА Новости.

Людям рекомендуют использовать официальные версии банковских приложений, обновлять операционную систему и биометрическую защиту устройства. Это поможет подготовиться к будущим изменениям и снизить риск блокировки.