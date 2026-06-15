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Дороги и транспорт Платные парковки Власти рассказали, сколько заработали на платных парковках в Ярославской области

Власти рассказали, сколько заработали на платных парковках в Ярославской области

Но проект потребовал новых финансовых вливаний

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Власти посчитали доходы от платных парковок в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВласти посчитали доходы от платных парковок в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти посчитали доходы от платных парковок в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

15 июня на заседании комитета Ярославской областной думы по бюджету, финансам и налоговой политике министр финансов региона Алексей Долгов сообщил, что, по данным на 11 июня 2026 года, от организации платных парковок бюджет получил 73 миллиона рублей. При этом, по информации правительства, иногородние автомобилисты в этом году заплатили около 19 миллионов рублей. Сумма штрафов за пользование платным паковочным пространством составила 33 млн рублей.

«В этом году мы как минимум окупим наши расходы. А в следующем году начнем получать доход», — отметил Алексей Долгов.

При этом правительство внесло предложение о выделении из бюджета региона дополнительно 37 млн рублей на информационное обслуживание платных парковок

«Мы приобрели программное обеспечение, установили его. Но процесс установки теперь требует поддержания системы. За любое программное обеспечение надо платить», — пояснил министр финансов.

Напомним, платные парковки начали работать в Ярославской области в конце декабря 2025 года. Они обустроены в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Угличе и Ростове Великом. Уже в январе 2026 года региональные власти сообщили, что за первые недели их функционирования в области удалось получить 13,5 миллиона рублей.

С апреля 2026 года парковка в центре Ярославля стала бесплатной в ночное время — с 22:00 до 08:00. Исключение составляют праздничные дни, а также ночи с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

Всё о платных парковках в Ярославской области публикуем в специальном сюжете.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
2
Гость
36 минут
Перевожу на разговорный - сколько они заработали на нас!!!!! за то что мы в своём когда-то городе платим за каждый шаг и это по всей земле русской
Гость
23 минуты
Мы не в Германии "живем".
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Гость
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