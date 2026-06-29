Оплатила, но получила штрафы на 30 тысяч: юрист раскритиковала работу платных парковок в Ярославле

Ярославский юрист раскритиковала оплату платных парковок в области Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы возмутились несовершенством приложения для пользования платными парковками. В редакцию 76.RU обратилась юрист Татьяна Полковникова, которой пришли штрафы на 30 тысяч рублей за якобы неоплаченную парковку, хотя каждый раз женщина вносила деньги за стоянку. Рассказываем, почему так вышло.

Ошиблась в одной букве

Татьяна зарегистрировалась в приложении еще в конце 2025 года. При вводе номера машины по ошибке одну букву указала неправильно. Уведомления о том, что номер введен неправильно, приложение не выдало. Зато спустя некоторое время ей пришло уведомление о штрафе за якобы неоплаченную парковку. Причем сразу на 10 тысяч рублей, так как автомобиль женщины зарегистрирован на юридическое лицо. Позже пришли еще два штрафа на такие же суммы.

Татьяна не отрицает, что допустила ошибку. Но она также уверена, что и власти не позаботились о том, чтобы хоть как-то защитить пользователей в такой ситуации.

— Когда ты регистрируешься в приложении, то надо вручную ввести номер своего автомобиля и номер свидетельства о регистрации транспортного средства. У меня была полная уверенность, что это приложение связано с базой данных ГИБДД. И если что-то введено не так, то система пришлет оповещение, что данные введены с ошибкой. Но, как оказалось, это не так, — рассказала Татьяна.

Женщина считает, что, если ответственность за введение данных лежит только на водителе, то приложение должно особо предупреждать об этом. Например, писать, что в случае неправильно введенной информации именно пользователь будет нести за это ответственность.

— Чтобы у человека была возможность усомниться и перепроверить введенный номер автомобиля», — пояснила Татьяна.

У ярославны возникли проблемы с зачетом платы из-за ошибки в номере машины Источник: Александр Куренной / 76.RU

Много несовершенств

Ее возмутило и то, что вход в приложение не требует пароля. А это значит, никто не застрахован от того, что введенные данные можно беспрепятственно изменить — случайно или намеренно.

— Например, в приложение может войти ребенок и что-то нажать. Или я небрежно брошу сумочку с телефоном и там опять же что-то нажмется. Причем, нигде не фиксируется, когда и что было изменено. То есть доказать что-либо потом невозможно, — говорит Татьяна.

Также женщине не понятно, зачем вводится номер свидетельства о регистрации транспортного средства, если он никак не используется при идентификации автомобиля в случае предполагаемого нарушения.

— В моем случае штрафов можно было бы избежать, если бы система идентифицировала меня не только по номеру автомобиля, но и по номеру моего свидетельства, — рассуждает Татьяна.

При этом правила не позволяют зачесть платежи за парковку ее автомобиля с указанным неправильно номером в счет реальной парковки.

— После первого штрафа я написала обращение с просьбой зачесть эти платежи, приложила квитанцию, мне ответили, что это невозможно, — поделилась Татьяна.

Суд — на стороне водителя

Интересно, что Кировский районный суд Ярославля, поддержал женщину и аннулировал ей штраф, но Татьяна уверена, что со стороны властей последует апелляция. И как юрист она вовсе не уверена, что вышестоящие инстанции также встануть на ее сторону.

Кроме особенностей ввода данных автомобиля, по мнению Татьяны в приложении есть и другие несовершенства. К ним, например, она относит отсутствие автоматического отсчета бесплатного времени парковки, которое сейчас равно 15 минутам.

— Ответственность только на тебе. У меня мужу тоже прислали штраф за то, что он простоял не 15, а 16 минут. А если предположить, что они ошиблись, как я это докажу? — задает вопрос женщина.

Также она раскритиковала систему определения ее местоположения. По словам женщины, автоматически это никогда не происходит.

— У меня поиск не работает. Меня система всегда видит якобы в Бутусовском парке. Вбивать данные приходится вручную — искать таблички с указанием зоны или адресные таблички на домах. А они не всегда есть в шаговой доступности, — пожаловалась Татьяна.

Юрист нашла массу несовершенств в работе платных парковок Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кировский районный суд Ярославля аннулировал ей штраф, обосновав это недоказанностью факта неоплаты парковки.

Суд отметил, что, судя по отчету из аккаунта пользователя, предоставленного самим же «Центром организации дорожного движения», который и вынес постановление о штрафе, пользователь внесла плату за парковку с виртуального парковочного счета. Возражения «Центра организации дорожного движения» о том, что неверное указание регистрационного знака автомобиля не позволяет идентифицировать совершенный платеж, не были приняты судом.

В решении суда сообщается, что в Правилах пользования платными парковками вообще не предусмотрена необходимость отражения реквизитов государственного регистрационного знака транспортного средства и любой иной информации о пользователе.

Однако Центр организации дорожного движения уже подал апелляцию. А это значит, что точка в споре не поставлена.

Суд поддержал ярославну, то точка не поставлена Источник: Александр Куренной / 76.RU

Что говорят власти

Мы переадресовали все вопросы Татьяны в региональное Министерство дорожного хозяйства и транспорта. Там нам прокомментировали каждую жалобу. Публикуем ответы властей.

1. Почему приложение не имеет пароля

Отсутствие встроенной функции задавать пароль для входа в приложение обусловлено сокращением времени входа в приложение, а также удобством пользователей. При этом для идентификации пользователя и входа в личный кабинет используется подтверждение через мобильную связь, VK ID или Яндекс ID.

2. Зачем в приложении требуется вводить номер СТС

Номер СТС в приложении требуется для идентификации транспортного средства при получении информации о штрафах, с возможностью ознакомиться с материалами в личном кабинете в приложении или на сайте.

3. Почему нет возможности зачесть оплату по ошибочному номеру

Оплата парковки привязана к конкретному государственному регистрационному знаку, указанному пользователем при оформлении сессии. При этом добавление возможности корректировки государственного регистрационного знака для уже оплаченных сессий может привести к недобросовестному использованию этой функции пользователями для уклонения от штрафных санкций. Кроме этого, система оплаты парковки не предусматривает автоматического переноса средств между номерными знаками, поскольку это потребовало бы изменения уже завершённых транзакций в платёжной системе.

4. Почему есть проблемы с определением местоположения

Точность геопозиционирования зависит от качества сигнала GPS/ГЛОНАСС на устройстве пользователя и не всегда позволяет корректно определить зону парковки из-за работы РЭБ.

РЭБ — системы радиоэлектронной борьбы. В последнее время активно применяются во время налета беспилотников.

5. Почему в приложении нет отсчета бесплатного 15-минутного периода парковки

В соответствии с Правилами пользования платными парковками, расположенными на автомобильных дорогах общего пользования, утвержденных постановлением Правительства Ярославской области от 07.11.2025 № 1143-п:

пользование платной парковкой без внесения платы осуществляется в течение 15 минут с момента занятия транспортным средством парковочного места.

В случае пользования платной парковкой более 15 минут в пределах одной парковочной зоны плата исчисляется с момента занятия транспортным средством парковочного места (15 минут должны входить в стоимость парковочной сессии).

Кроме этого, пользователям доступна возможность поминутно оплатить время стоянки в приложении, таким образом при постановке транспортного средства на парковку есть возможность точно рассчитать необходимое время для оплаты.

Напомним, платные парковки начали работать в Ярославской области в конце декабря 2025 года. Они организованы в центральных частях Ярославля, Рыбинска, Переславля-Залесского, Углича и Ростова Великого.

С апреля 2026 года парковка в центре Ярославля стала бесплатной в ночное время — с 22:00 до 08:00. Исключение составляют праздничные дни, а также ночи с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

15 июня 2026 года на заседании комитета Ярославской областной Думы по бюджету, финансам и налоговой политике министр финансов региона Алексей Долгов сообщил, что, по данным на 11 июня 2026 года, от организации платных парковок бюджет получил 73 миллиона рублей. Ещё на 33 млн рублей собрали штрафов за пользование платным паковочным пространством.

Всё о платных парковках в Ярославской области публикуем в специальном сюжете .