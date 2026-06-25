Дорожный активист — о шумихе с бензином в Ярославле: «Явление ожидаемое»

Дорожный активист рассказал, как автомобилисты реагируют на проблемы с бензином Источник: Александр Куренной / 76.RU, Темур Абдуллаев

Июнь ознаменовался для ярославцев топливной темой — в регионе встал ребром вопрос о наличии бензина на заправках. Видео с гигантскими очередями автомобилистов в Рыбинске завирусились в соцсетях.

АЗС стали вводить запрет на продажу бензина в канистрах, другие поднимали цены. На одной из заправок цена за литр выросла до 129 рублей. Частные колонки по несколько дней стояли пустыми. Кроме того, нашлись те, кто попытался перепродавать топливо в канистрах на обочине трассы.

Дорожный активист, координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев в беседе с 76.RU поделился своим видением ситуации, а также рассказал, как ограничения на продажу бензина отразятся на городском трафике.

«Явление не рядовое»

Темур — опытный автомобилист, который провел за рулем уже достаточно лет, намотав тысячи километров. Подобный топливный кризис на его памяти происходит впервые. Как координатор сообщества он озвучил обще настроение ярославских автомобилистов.

«Сталкиваться с подобным дефицитом, конечно же, не приходилось, явление хоть и ожидаемое, но не рядовое. Эмоции у окружающих самые разные, но большая часть пока просто насторожена, как мне кажется», — рассказал 76.RU Темур Абдуллаев.

Ярославские водители в чатах стали делиться адресами АЗС, сообщая о наличии или отсутствии топлива.

«Топливо, хоть и с затруднениями, найти еще можно, поэтому горожане „сдают“ работающие заправки, пишут репортажи из очередей и подбадривают друг друга, тем более, что из соседних регионов новости более мрачные», — добавил активист.

«Хотелось бы откровенности»

Очереди на заправки в Ярославле становятся причиной пробок.

«Те самые очереди создают заторы в узких местах, как на Полушкиной, Машиностроителей, Дачной, но жалоб на уменьшившееся количество общественного транспорта пока нет и город продолжает жить почти обычной жизнью», — поделился эксперт.

По мнению Темура, в ближайшие две-три недели прояснится, как будет развиваться ситуация с топливом дальше.

«Тогда уже будет понятно, как нам жить дальше. От властей хотелось бы максимальной откровенности, излишний оптимизм и вызывают откровенный негатив. Думаю, часть сотрудников можно было бы перевести на удаленный формат работы, уменьшив количество автомобилей на дорогах. Мера не экстренная, но уже опробованная и вполне рабочая», — рассказал он.

Сам же стараюсь сократить расход, избегая лишних поездок. Выбираю более спокойный режим езды. Желаю не вешать нос, уверен, что и это пройдет. Темур Абдуллаев дорожный активист, координатор сообщества «Дороги Ярославля»

Почему не хватает бензина

Ранее научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объяснял, что, по его мнению, нынешняя ситуация с бензином стала следствием искусственного спроса. Люди скупают топливо, создавая запасы, как это было с гречкой и другими продуктами в пандемию.

Спрос на бензин и дизель растет каждое лето — это связано с активными сельскохозяйственными работами. Однако в 2026-м ко всему прочему добавились проблемы с логистикой: в каждом регионе причины затруднений с поставками разные.

«Ситуация не критическая, но, к сожалению, появились сложности. И водителей не хватает, и еще зачастую что-то с бензовозами возникает. Но это временно. Всё войдет в норму не позже августа-сентября. И потом в первую очередь топливо нужно везти аграриям, в оборонный сектор. Поэтому, когда в последнюю очередь топливо довозят до городов, вот там появляется затор», — рассказал Георгий Остапкович.