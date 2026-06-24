«Дано указание»: ярославцам объяснили, что делать, если в салоне автобуса духота

Летом извечная тема споров — температура в салоне транспорта. Одним душно, другим — не хватает кондиционера. В Ярославле, как известно, новенькие автобусы оснащены климат-контролем. Однако не всегда во время поездки ощущается та самая прохлада.
Официально: температура в салоне автобусов не должна превышать +25 °C.
Читатели 76.RU ранее обращали внимание, что нередко без кондиционеров двигается транспорт по маршрутам № 1, 30, 57. В Миндортрансе дали разъяснение, что делать, если в салоне душно.
«Перевозчикам дано указание провести инструктаж с водителями о поддержании комфортной температуры в автобусе. В салоне должно быть не менее +12 градусов и не более +25 градусов. При положительных температурах воздуха рекомендованный режим кондиционера — около 22 градусов», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе министерства.
За температурным режимом следят контролеры-ревизоры ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области».
«Там, где зафиксирована температура выше нормы, составлены акты, на основании которых перевозчику выписываются штрафы», — добавили в Миндортрансе.
Если в салоне слишком душно, сообщите по телефону «горячей линии» 8 (4852) 30-40-95 (пн-чт с 08:30 до 17:30, пт с 08:30 до 16:30).