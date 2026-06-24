«Дано указание»: ярославцам объяснили, что делать, если в салоне автобуса духота

В Миндортрансе объяснили, что делать, если душно в салоне автобуса Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Летом извечная тема споров — температура в салоне транспорта. Одним душно, другим — не хватает кондиционера. В Ярославле, как известно, новенькие автобусы оснащены климат-контролем. Однако не всегда во время поездки ощущается та самая прохлада.

Официально: температура в салоне автобусов не должна превышать +25 °C.

Читатели 76.RU ранее обращали внимание, что нередко без кондиционеров двигается транспорт по маршрутам № 1, 30, 57. В Миндортрансе дали разъяснение, что делать, если в салоне душно.

«Перевозчикам дано указание провести инструктаж с водителями о поддержании комфортной температуры в автобусе. В салоне должно быть не менее +12 градусов и не более +25 градусов. При положительных температурах воздуха рекомендованный режим кондиционера — около 22 градусов», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе министерства.

За температурным режимом следят контролеры-ревизоры ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области».

«Там, где зафиксирована температура выше нормы, составлены акты, на основании которых перевозчику выписываются штрафы», — добавили в Миндортрансе.